A székesfehérvári ORKA SE 32 versenyzője öltözött díszes úszódresszbe, dobta fel a vízálló sminket, s helyezte fel orrára a csipeszt. A hagyományos karácsonyi Honvéd Kupán két napon át viaskodtak a szinkronúszás honi utánpótlásának képviselői, budapesti és vidéki egyesületek is indítottak csapatokat. Az ORKA SE figyelemreméltó teljesítménnyel rukkolt elő, hiszen három kategóriában végeztek az első helyen, begyűjtöttek három második helyezést is, míg két harmadik pozíciót is sikerült szerezniük.

Az ORKA SE eredményei:

Kezdő kötelezők versenyszám:

1. hely: Gelencsér Lotti

2. hely: Gönczi Nina, Móka Maja Melinda, Sándor Lili

3. hely: Kovács Boglárka

4. hely: Horányi Mira, Nagy Ágota, Nagy Anikó

Forrás: Az egyesület

Csapat kűrök:

1. hely: Fazekas Boglárka, Fekete Dorina, Lukácsi Dóra, Kovács Panni, Soproni Hanna

2. hely: Bagi Kála Tímea, Galaczi Anna, Heltay Panna, Kovács Kamilla, Polgár Emma, Simon Emma

3. hely: Deme Boglárka, Grozeva Darina, Lövész Réka, Pápai Fanni

Páros versenyszám:

1. hely: Fazekas Boglárka, Kovács Panni

Kombinációs kűr versenyszám:

2. hely: Szakáll Sára, Fésüs Fanni Napsugár, Pinka Luca, Szabó Anett, Mészáros Anna, Pálinkás Noémi, György Izabel, Hegedűs Kisó Boróka

A fehérvári lányok felkészítésében Tőke Teodóra és Molnár Andrea edzők tevékenykedtek. Az ORKA azonban nem csupán versenyzőket és edzőket delegált, hanem versenybírókat is. Baranyai Sára, Holczmann Dóra, és az edzői teendők mellett árgus szemekkel figyelő Tőke Teodóra is pontozták a kűröket. A fehérváriak december 18-án, szombaton 17 órakor a hagyományos Karácsonyi gálával zárják az esztendőt a Csitáry G. Emil Uszodában.