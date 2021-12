Mindkét gárda edzőváltáson esett át az elmúlt két hétben, a vb-selejtezők miatti bajnoki szünetben váltott az Alba és a ZTE is, előbbieknél a szlovén Dejan Mihevcet a német Matthias Zollner, utóbbiaknál a horvát Teo Cizmicet a bosnyák Emir Mutapcic váltotta. A két éve még a fehérvári utánpótlásban szereplő, a felnőtteknél is bemutatkozó, majd anyaegyesületéhez visszaszerződő Polster Attila hármasa nyitotta a derbit, kisvárta ismét beköszönt távolról, aztán Parks is betalált kintről, Zollner időt kért, 0-9. Vojvoda ziccere a hálóba hullt, Polster újra beköszönt távolról. Az irányító Starkot Takács Milán váltotta, a gyűrű alatt Omenakát Fakuade, Vojvoda révén közelített a Fehérvár, Németh hármasával ismét távolodott a Zete, amit kintről elengedtek, az a hálóban landolt, 6-15. Az Alba friss igazolása, Lenzelle Smith hirtelenjében szerzett négy pontot, a túloldalon Barnett nem tudott betalálni, végül büntetőből összejött neki, Vojvoda leült pihenni, Pongó érkezett a helyére. Azonnal triplával nyitott, Mutapcic időt kért (16-17), Holton duplát dobott, Pongó a következő akciót is sikerrel fejezte be a sarokból, egyenlített a Fehérvár. Holton tartotta a ritmust, Lukács hármasával már a hazaiak voltak egypontos előnyben, Szabó megmozdulásaival hirtelen elléptek 29-21-re, végül ötpontos előnnyel vonultak rövid pihenőre. Pongó triplája ismét mintaszerű volt, Lukács hanyag passza nyomán viszont hangos dorgálásban részült a vezetőedzőtől. Laksa triplájára a három éve Fehérváron pattogtató Guyton válaszolt a sarokból, a remeklő Laksa pontjaival tízre duzzadt az előny, 42-32. A lett légiós újabb kosara nyomán Mutapcic időt kért, elkapták a fonalat a hazaiak, Vojvoda és Stark megmozdulásaival még jobban elléptek, a zalaiak nem találták a ritmust, 58-35. Kicsit könnyelműre vették a figurát az albások, de így is magabiztosan vezettek félidőben, 58-38.

Laksa trojkája célt ért, a folytatásban középtávolról sem rontott, a túloldalon Holton ügyeskedett. Nem tudott húszon belülre férkőzni a vendég, aztán Parks révén mégis, de aggodalomra még úgy sem volt ok, hogy a fehérváriak elnagyolták támadásaikat. Matthias Zollner 64-48-as állásnál, a gyors egymásutánban elrontott harmadik akció után időt kért, a felületes játék mellőzésére intette tanítványait. Ismét meglépett a vendéglátó, Németh Ákos hozta közelebb a ZTE-t, Vojvoda nem hibázott, Szabó Zsolt sem, a határszéliek tisztes távolból figyelték a koronázóvárosiakat. Mindkét tréner gyakran cserélt, forgatta együttesét, eladott labdák és elhibázott kinti dobások nyomán a látogatók 8 pontra közelítettek, három negyed után 74-66 állt a táblán. Még közelebb araszoltak, Guyton vezérletével, Vojvoda a félpályáról dobott hármasa nyugtatóan hatott, 80-72. Fakuade begyötört egy lepattanót, Vojvoda elkapta a ritmust, Mutapcic öt perccel a vége előtt időt kért, 89-74. Parks remekelt, közelítettek az egerszegiek, 94-87-nél időt kért Zollner, a zárás előtt két és fél perccel, majd kisvártatva ezt tette Mutapcic is. Az Alba megérdemelten nyert 103-93-ra.

Emir Mutapcic: - Gratulálok az Albának, valamint Matthias Zollnernek, aki ugyanúgy első bajnoki meccsét vívta, mint én. Szurkolói szemmel kimondottan jó meccset játszottunk. A jó kezdésünk azonban a mérkőzést már az első félidőben eldöntötte a Fehérvár. A csapatomat dicséret illeti, ugyanis a nagyszünet után visszajöttünk a meccsbe, ebben az időszakban nagyon jól játszottunk, feljavultunk támadásban és védekezésben is. A cél az, hogy a következő találkozókon is végig agresszíven, fegyelmezetten kosárlabdázzunk.

Matthias Zollner: - A győzelemnek természetesen örülök, gratulálok a csapatnak. Rosszul kezdtünk, aztán átvettük az irányítást, a folytatásban a mi elképzeléseink érvényesültek, a kezdés utáni öt perc kivételével az első félidővel kimondottan elégedett voltam. Meccsről meccsre kell javulnunk, a folytatásban nem lesz elég jó negyedóra, mindig emelnünk kell a szintet, a cél az, hogy negyven percen át fegyelmezetten, fókuszáltan kosárlabdázzunk.

Alba Fehérvár-Zalakerámia ZTE KK 103-93 (29-25, 29-13, 16-28, 29-27)

Bajnokság, 11. forduló, Székesfehérvár, Alba Regia Sportcsarnok, vezette: Papp P., Söjtöry T., Jakab L. (Schäffer B.)

Alba Fehérvár: Stark 8, Vojvoda 23/12, Smith 7/3, Laksa 22/12, Omenaka 2, csere: Pongó 14/9, Takács Mi. -, Lukács 3/3, Fakuade 13, Szabó zs. 11/3. Vezetőedző: Matthias Zollner

Zalakerámia ZTE: Parks 33/9, Németh 7/3, Polster 9/9, Barnett 12, Horti 4, csere: Guyton 12/6, Bonifert 4, Holton 12, Csuti -, Révész -. Vezetőedző: Emir Mutapcic