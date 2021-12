Az utóbbi évek hazai topfavoritja, a Falco fogadta a Fejér megyeieket az Aréna Savariában. A fehérváriak és a szombathelyiek is győzelmekkel a hátuk mögött érkeztek a múlt hétvégi fordulóhoz, egy hete azonban vereséget szenvedtek, a vasiak Debrecenben, az albások a Gáz utcában, az esélytelennek vélt Pakstól. A válogatott húzóembere, Perl Zoltán szerezte a meccs első pontjait, Fakuade hármassal felelt, Szabó Zsolt triplája nem ment be, Vojvoda betörése sem vezetett eredményre, Lukács zsákolása azonban igen, 2-5. Közelítettek a hazaiak, de a magabiztos Fakuade révén őrizte szűk előnyét a Fehérvár, aztán a két határszéli magasember, Keller Ákos és Golomán zsákolt, a házigazdák elléptek hárommal. Laksa érkezett a parkettre, Szabót váltotta, pontokat azonban nem ő, hanem Lukács és Vojvoda szerzett. Felváltva vezettek a felek, 14-11-es állásnál Matthias Zollner időt kért. A csereként pályára lépő center, Omenaka ponterős volt, hét ponttal megugrott az Alba, jött is a füttyszó a lelátóról, tíz perc után 27-30 állt a táblán. A hazaiak labdákat szórtak el, kinti dobásaikat kivétel nélkül elrontották – ami korábban nem volt jellemző rájuk -, a látogatók viszont remekeltek, 27-34-nél időt kért Milos Konakov, a Falco trénere. Potyogtak a kosarak, aztán Omenaka zsákolása nem sikerült, Stark dobásai sem mentek be, elolvadt az előny. Fakuade révén erőre kaptak a vendégek 38-46, újra zárkózott a Falco, félidőben Szabó bravúros kosarával 50-52-re álltak az együttesek.

Egyenlített a házigazda, aztán Vojvoda pillanatai következtek, látványos kosarakat szerzett, Lukács és Pongó érkezett a parkettre a padról, a korábbi derbiken húzóembernek számító Laksa nem találta az ütemet, valamint begyűjtötte harmadik személyi hibáját, jött is a helyére Szabó Zsolt. Fakuade szerzett látványos duplát estében, ellépett az Alba, időt kért Konakov, nem segített, tovább növelte előnyét a játék minden elemében jobb, magabiztosabb Fehérvár, a harmadik negyed zárása előtt három perccel, 59-72. A lendület később sem tört meg, közel húsz ponttal eltávolodtak Vojvodáék, Stark ziccert rontott, azonban utána mesteri passzt adott Szabónak. A hármasok továbbra sem mentek a vasiaknak – tízből nulla -, aztán Benke beköszönt kintről, 65-80. Kiválót nyújtottak a kék-fehérek, tisztességes előnnyel várták a záró tíz percet. Stark lélektani triplát hintett, ezzel Benke távoli kosarára válaszolt, Benke később is ügyeskedett, közelített a Falco. Stark kiválót nyújtott, öt perccel a vége előtt 79-89 virított a táblán. Harcolt a bajnok, folyamatosan zárkózott, de a vendégek két pontot megőriztek az előnyből, megérdemelt diadalt arattak, 91-93.

Falco KC – Alba Fehérvár 91-93 (27-30, 23-22, 17-30, 24-11)