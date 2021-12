Ami a klubéletet illeti, nyáron különleges, szabadtéri övvizsgát tartott a klub. Most inkább a dódzsóba húzódnak be, bár így is kemény követelményeknek kell megfelelni a karatékáknak.

- Előbb a technikai vizsgák következnek, az erőnléti, és küzdőgyakorlatok után pedig a vizsgaküzdelem - mondta lapunknak Bőke Béla vezetőedző. - Az övvizsgáknak óriási jelentősége van, a dódzsó hiearchikus rendszere az övfokozatokon alapul. Ez a kyokushin karate egyik szépsége: civilben bárki lehetsz, itt nem számít „apu, anyu”, sem a társadalmi egzisztencia. Mindenki fehér övvel kezd, és ahogy tudása gyarapszik egyre sötétebb övet viselhet, ezzel vívhatja ki az elismerést. Harmadik kiju lesz a legmagasabb fokozat, amire vizsgáznak. Az övvizsga rendszer rövid távú célokat is ad a karatét gyakorlóknak.

A vb-döntős Reichert Jázmin is vizsgázik, aki serdülőként harcol meg a zöld övért. Például egy egykori néptáncos is számot ad tudásáról: a 36 éves Tóth Gergő harmadik kijura pályázik. Mielőtt húsz ellenfelével megküzdene, az erőnléti és technikai gyakorlatok között ujjhegyen is kell fekvőtámaszt nyomnia.