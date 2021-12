A két csapat eddig kétszer találkozott egymással az idei kiírásban, mindegyik alkalommal Bécsben randevúztak a felek. A szeptemberi bajnokin a Volán 2-0-ról fordítva nyert 3-2-re idegenben, majd a Vienna december elején visszavágott és nyert 5-2-re.

A keddi találkozón hosszú idő után újra játszhatott Henrik Nilsson, a svéd védő 13 mérkőzésen kilenc pontig jutott, így ponterős játékára szükség volt az elmúlt két fordulóban nagy verést kapó gárdának.

Lendületesen kezdett a Fehérvár, a Bécs szinte alig tudott kijönni a harmadából. A helyzetek sorát Atkinson oldalhálója nyitotta meg, majd Kuralt pontos passza után Hári lőhetett közelről, de Starkbaum hárítani tudott. Később a szlovén támadó is veszélyeztetett, majd Mihály letaglózása után emberelőnyben támadtak a hazaiak, de a lövések kapu mellé szálltak. A kihagyott lehetőségek majdnem megbosszulták magukat, kettő egy egyben fordult a Bécs, de Szabó Dániel szépen olvasta a játékot és menteni tudott. A harmad közepére megérkezett a Vienna is a mérkőzésbe, az Av19 többször is beszorult saját térfelére. Az utolsó percekben mindkét oldalon akadtak helyzetek, de mind Rétfalvi, mint Sheppard lövése célt tévesztett.

A második játékrészt hasonló lendülettel kezdte a Fehérvár, mint az elsőt, de Magosi, Kuralt, majd később Németh helyzete is kimaradt. A 26. percben végre megtört a jég, a visszatérő Nilsson lapos lövésébe Hári nyúlt bele jól a kapu előtt, 1-0. Pár másodperccel később Petan majdnem megduplázta az előnyt, ezt követően bécsi emberelőny következett. Beszorultak a hazaiak, de az önfeláldozó blokkok és Kornakker védései tartották az eredményt. Kisvártatva újabb osztrák fór következett, majd a Fejér megyeiek is megmutathatták, mit tudnak ebben a műfajban. A magyar csapat jobban muzsikált, éppen az előny lejárta előtt Jacobs vette be Starkbaum kapuját, 2-0. A harmad végén négy a négy ellen Fournier veszélyeztetett, de újabb gól már nem született.

A záróetap áthúzódó bécsi emberelőnnyel kezdődött, de Preiser helyzetén kívül nem igazán játszottak veszélyesen a vendégek. Két és fél perc elteltével azonban jött a bécsi szépítés, Patrick Antal pókhálózta ki a jobb felső sarkot, 2-1. A bekapott gól nem törte meg Kevin Constantine tanítványainak lendületét, egy szép akciót követően Erdély kapáslövése csorgott éppen kapu mellé. Fournier gáncsolásért ülhetett ki két percre a büntetőpadra, de a védelem állta a sarat. Egyenlő létszámnál beszorult a Volán, Antal és Sheppard kísérleténél kellett nagyot fognia Kornakkernek. A játékrész közepén megint emberelőnybe került a Vienna Capitals, és ezt már nem úszták meg a hazaiak, Meyer egalizált, 2-2. Átvette az irányítást a bécsi alakulat, de a fehérvári ellentámadások is veszélyesek voltak, hat perccel a vége előtt Petan lőtt éles szögből, de Starkbaum védett. Két perccel a vége előtt a Petan-Erdély-Sarauer sor beszorította ellenfelét, a szép akció végén a kapu előtt üresen lévő Sarauerhez került a pakk, aki közelről nem hibázott, az előny ismét a magyar oldalon volt, 3-2. A végén a Bécs levitte kapusát, de ez mindhiába, hősies védekezéssel itthon tartotta mind a három pontot a Hydro Fehérvár AV19. Folytatás vasárnap a Znojmo otthonában.

Hydro Fehérvár AV19 – Spusu Vienna Capitals 3-2 (0-0, 2-0, 1-2)

Székesfehérvár, 1728 néző. V.: Nagy A., Durmis, Hronsky, Konc

AV19: Kornakker – Atkinson (2), Nilsson (2), Magosi, Hári 1, Kuralt – Fournier, Campbell, Erdély, Sarauer 1, Petan (1) – Horváth M., Szabó D., Shaw (1), Bartalis, Terbócs – Reiter, Rétfalvi, Jacobs 1, Németh, Mihály. Vezetőedző: Kevin Constantine.

Capitals: Starkbaum – Wall (1), Lakos, Meyer 1, Sheppard (1), Bradley – Karlsson, Prapavessis, Lowry, Neal, Hartl – Piff (1), Fischer, Antal 1, Kromp, Preiser – Maxa, Dodero, Artner, Moncada, Bauer (1). Vezetőedző: Dave Barr.

Kiállítások: 12, ill 6 perc

Kapura lövések: 25-24