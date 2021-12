Az elmúlt héten több korosztályos válogatott jó néhány fehérvári játékossal a fedélzetén tornán vett részt. Ezek közül a legjelentősebb a dániai divízió 1/A-ás világbajnokság volt, ahol öt megyei jégkorongozó mellett ott volt a nemzeti csapat stábjában Székely Csaba, az akadémia és a Titánok kapusedzője, valamint az Erste Ligás együttes másodedzője, Arany Máté is. A juniorok kikaptak Kazahsztántól (1-3), Fehéroroszországtól (2-8), Norvégiától (1-5) majd Lettországtól (1-6) is. A zárónap Dánia ellen egy győzelemmel meglehetett volna az osztályban maradás, de sajnos 4-0-ra nyertek a házigazdák, így ők maradtak benn a divízióban.

– A dánok ellen úgy léptünk jégre, hogy be szeretnénk húzni ezt a meccset – nyilatkozta lapunknak a szakember. – Az volt az üzenet a játékosok fele, hogy történelmet szeretnénk írni és maradjunk benn. Ennek szellemében jól is kezdtünk, az első tíz percet nagyon megnyomtuk, sokszor a dánok még a harmadból is alig tudtak kijönni. Majd fordult a kocka, a második tíz perc már jóval kiegyenlítettebb volt. Azt gondolom, hogy a sok kiállítás megpecsételte a sorsunkat. Hiába a 4-0-ás végeredmény, az esélyünk megvolt, ez a differencia nem tükrözi hűen a két csapat közötti különbséget. A vb alatt láthattuk, hogy az ellenfelek mennyivel gyorsabbak voltak, koronggal és anélkül is megvolt a sebességkülönbség. Szervezett játékot játszottak, a legnagyobb bajunk az egész tornán az volt, hogy kevés időnk volt olvasni a játékot és a koronggal jó döntéseket hozni. Azonban az pozitív, hogy szinte mindegyik mérkőzésnek megvoltak azon periódusai, harmadai, amikor fel tudtuk venni a versenyt az ellenfeleinkkel.

Aranynak és a válogatott játékosoknak sem volt sok idejük a pihenésre, ugyanis kedden a Titánok a MAC Újbuda vendégeként lépne jégre. A fehérváriak az elmúlt másfél hónapban kevés mérkőzést játszottak, legutóbb december 3-án a DEAC otthonában húztak korcsolyát Ambrusék.

– Sajnos a bajnokság kiírása nem volt számunkra túl kedvező. Sok korosztályos válogatottat adtunk a keretekbe, így ez az utóbbi időben megnehezítette a közös edzéseket. A két válogatott szünet között novemberben három hét alatt mindössze háromszor léptünk pályára, ebben az időszakban mi játszottuk a legkevesebbet az egész mezőnyben. Hétfőn edzettünk kettőt, kedden még egyet fogunk, de a válogatottak aktív regeneráló napot tartottak. A profi sportolóknál fontos, hogy el tudják tenni fejben a rövid időn belül megtörtént múltat, mint például egy válogatott tornát, és a következő feladatra koncentráljanak. Voltak, akik az elmúlt két hetet csak edzéssel töltötték, de náluk a stáb igyekezett a technikai fejlesztésre helyezni a hangsúlyt, az előrelépés pedig szemmel látható. Mi nem a a vb után pár nappal megrendezett MAC meccsre készülünk, hanem a célunk a játékosok fejlődése. Ez mellé idővel eredmény is társul majd.

A MAC elleni találkozó 19 órakor kezdődik majd a Tüskecsarnokban.