A csütörtök esti, szegedi győzelem után szusszanhatott egyet az Alba, a magabiztos siker azt jelentette, a kék-fehérek ott vannak a tavaszi kupadöntőben. Elkapta a fonalat Matthias Zollner együttese, a korábban bukdácsoló gárda könnyedén verte ZTE-t, majd az Oroszlányt és a Szegedet. Erre készültek a Paks ellen is, a tolnaiak kapcsán kellemes emlékeket őriztek a szezonban, az első, szeptember végi fordulóban hosszabbítás után nyertek 106-104-re Szekszárdon, a folytatás azonban nem hozott sok boldog pillanatot a Gáz utcában, Zolner érkezéséig. Eilingfeld duplája nyitotta a derbit, Smith válaszolt, mióta megérkezett, mindig az amerikai bedobó szerzi az Alba első pontjait a meccseken. Felváltva estek a kosarak, az ASE mindig ellépett kettővel, jobbára Eilingsfeld tévén, a hazaiak azonnal egalizáltak, Fakuade kosarával vezetett először a Fehérvár, Vojvoda és Szabó hármasai nem mentek be, azonban Stark beköszönt középtávolról. Visszavette a vezetést a vendég, de sokáig nem örülhettek, Laksa előbb duplát, majd triplát dobott, 19-16. A válogatottban is meghatározó Eilingsfeld pontjaival haladt előre a Paks, nagy csata dúlt a parketten, őrizte szűk előnyét a házigazda, Smith megmozdulásaival, tíz perc után 24-20-ra vezettek. Brzoja büntetővel, Buljevic duplájával, Kovács és Eilingsfeld triplájával már a vendégek voltak komolyabb előnyben, időt is kért a hazai kispad, 24-30. Brzoja egyéni akció nyomán ismét eredményes volt, a labdával meglehetősen bizonytalan Omenakát a pihenő Laksa váltotta, zárkózott a Fehérvár, időt kért Petar Mijovic is, az első félidő vége előtt öt perccel. Eilingsfeld és Buljevic hatalmas harcot vívott a lepattanó labdákért Fakuadéval és Laksával, őrizték hatpontos előnyüket a látogatók, 35-29. Laksa trojkájával jött közelebb a Fehérvár, Eilingsfeld kosara után Lukács remekelt, lepattanót tépett le a saját palánkjánál, a túloldalon, háromszor eredményes volt, fordult a kocka, időt kért a Paks. Fakuade hármasa a hálóba hullt, félidőben 42-38-ra vezettek a hazaiak.

Az öltözőben ragadt a vendéglátó, Kis Raul triplát, Kendrick Brown duplát és triplát dobott (42-47), Deshon Taylor é Brzoja is beköszönt, Stark és Pongó kétpontosával próbálta tartani a lépést az Alba, 50-62. Nem mentek be a távoli dobások, kissé vaktában tüzeltek a fehérváriak, Taylor viszont elkapta a ritmust, meg is jött a paksi drukkerek hangja, hangosan kiabálták: itthon vagyunk. Higgadtan voltak a tolnaiak, valamint pontosan dobtak, a korábbi meccseken megszokott magabiztosság nem látszott a hazaiakon, három negyed után 54-66 állt a táblán. Szabó és Vojvoda négy személyi hibája miatt óvatosabb volt a játéktéren, utóbbi pontokat azért dobott, azonban igazán közel kerülni nem tudott a Fehérvár. Ha be is találtak, mindig azonnal jött válasz a túloldalról, Eilingsfeld remekelt, valamint pontosan tüzelt Brown is. Vojvoda távoli hármasa a hálóba hullt, tíz pontra zárkózott az Alba, Eilingsfeld labdája megint célt ért, megérdemelten győzött a Paks, 73-85.