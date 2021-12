Eddigi tíz NB I-es randevújuk során ellentmondást nem igazán tűr a fehérváriak fölénye, hét Vidi-siker és két döntetlen mellett csupán egyetlenegyszer tudott nyerni a Kisvárda-Master Good alakulata. Azonban a statisztikát most nem lehet alapul venni a két gárda újabb összecsapását várva. A Kisvárda remekül kezdte a bajnokságot, legyőzte a Ferencvárost, a Gyirmótot, s az MTK-t is, majd listavezetőként szenvedte el első vereségét. A Vidi vendégeként. Nem torpant meg a keleti végen ténykedő egylet, a Mezőkövesd, a Puskás, a DVSC, a ZTE és az MTK újabb skalpját is begyűjtötte, ráadásul utóbbit 5-0-ra verte legutóbb. Nem véletlenül tagja az élmezőnynek a Várda, de a Mol Fehérvár FC sem szeretne pontok nélkül maradni a vasárnapi matinén.

A piros-kékek erejét fokozhatja, hogy a Gyirmót FC Győr ellen emberhátrányban futballozva nyertek 3-2-re. Az újonc elleni találkozón már a brazil középpályás, Alef is játszott, nem is rosszul.

- Nagyon örülök, hogy felépültem a sérülésemből és legutóbb már 90 percet a pályán tölthettem. Persze éreztem, hogy nem vagyok még százszázalékos állapotban, már ami a teljesítményemet illeti, de sokat dolgozom minden nap azért, hogy ismét jó formába lendüljek. Fontos volt számunkra a Gyirmót elleni hazai győzelem az FTC elleni vereséget követően, a sikerünk értékét pedig növelte az, hogy emberhátrányban tudtunk győzni - vélekedett a klub honlapján Alef. - Vasárnap a második helyen álló Kisvárda otthonába látogatunk, személy szerint nagyon nehéz meccsre számítok, hiszen ellenfelünk kerete erős, ráadásul intenzív futballt játszanak, úgyhogy végig nagyon koncentráltan kell futballoznunk.

A Mol Fehérvár FC 23 pontjával a negyedik a tabellán, a Puskás 26 egységgel a harmadik, míg a Kisvárda 27 pontot gyűjtött eddig. A vendéglátók produkcióját a kiváló, korábbi román válogatott labdarúgó, Adrian Mutu is figyeli. Miután a várdaiak trénere, Joao Janeiro szezon közben a Dunaszerdahelyi AC kispadjára igazolt, a csapatot Erős Gábor irányítja, de csak addig, míg nem találnak új vezetőedzőt a Kisvárda élére. Ahova akár a legutóbb a román U21-es válogatottat irányító Mutu is leülhet.

„ Voltam Magyarországon az U21-es Európa-bajnokságon, és nagyon tetszett, amit ott láttam, jól szervezett volt az egész, a pályák pedig kifogástalanok voltak. A Kisvárda legutóbb 5-0-ra nyert, egy jó csapatról van szó, és elgondolkodtató a lehetőség, de inkább még várok, hátra van még ott három forduló idén, meglátom, mi történik, és utána döntök. Szeretnék újra munkát vállalni, mert már hiányzik a foci.” – idézte a csakfoci.hu a román prosport.ro-nak nyilatkozó Adrian Mutut.

Mutunak „mutiba”. Az idén meglehetősen hullámzóan teljesítő Vidi remélhetőleg rávilágít a Kisvárda gyengéire vasárnap, s még úgy is bezsebeli a pontokat, hogy a Fradi elleni derbit követően négymeccses eltiltást kapó Funsho Bamgboye, s a Gyirmót ellen könyöklésért kiállított Viszar Muszliu sem állhat majd Szabics Imre rendelkezésére.