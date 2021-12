Hogy telnek a hétköznapok mostanában a Vidi kapusának életében?

– Sűrű a program a napokban. Sokat edzem, a pályán, a csapattal is, de különedzésre is járok. A hét eleje sok edzéssel, sok pihenéssel telik, a meccshez közeledve vissza kell venni a terhelésből, s ekkor jut több idő a magánéletre is.

Milyen a hangulat mostanában a Sóstó környékén?

– Volt már jobb is. Nem telnek vidáman a napok. Kicsit fárasztó már, hogy mindig fel kell állni valamiből. Persze, egy vereség nem a világvége, de mi is érezzük, hogy sokszor nem úgy megy a játék, ahogy szeretnénk, s ez frusztráló. Észrevettük már, hogy van két-három jó meccs, de amikor beindulhatna egy jó széria, jön egy vereség, vagy egy olyan eredmény egy kiscsapat ellen, ami nem fér bele. Többször beszélgettünk már erről, de nem tudom, mi az oka a hullámzásnak. Keményen edzünk, az edzésmunkával nincs probléma, keressük mi is az okokat és megpróbáljuk gyorsan megtalálni a megoldást.

Azon kevés Vidi-játékos közé tartozik jelen pillanatban, aki leginkább stabil tud maradni.

– Úgy gondolom, amióta a kapuban vagyok, kiegyensúlyozott játékot tudok nyújtani. Ez is volt a célom. A legjobb, ha az ember hoz egy jó átlagot, s vannak a teljesítményében felfelé kiugró csúcsok. A kapus is ember, nem gép, vagyis hibázhat. De a hibaszázalékot a minimumon kell tartani. Kiegyensúlyozott a magánéletem, mindig figyelek arra, hogy ne legyek túlságosan szórakozott állapotban sem, pedig szeretem a hülyéskedést, a mosolygást.

S talán a kiegyensúlyozottság segíthet abban, hogy a kapus ki tudja várni a sorát. Sok idő eltelt, mire első számú hálóőr lett a Vidiben.

– Kétszer is meg kellett küzdenem a posztért. Tavaly tavasszal Márton Gábor szavazott nekem bizalmat, kezdtem érezni, hogy lehet keresnivalóm. Több, mint másfél éve voltam akkor a Vidiben, s minden félévben megfordult a fejemben, hogy elmenjek, s máshol verekedjem magam a gólvonal elé. Egyik átigazolási szezon sem alakult úgy, hogy el tudtam volna igazolni, s ennek már örülök. Tavaly télen kezdtem azt érezni, hogy beérik a sok pluszmunka, amiben nagy köszönettel tartozom Czinger Attilának is. Az edzéseken is egyre jobban ment a védés. Jó volt, hogy meg tudtam mutatni, hogy mire vagyok képes az első osztályban. Nyáron úgy döntött a mester, hogy Kovácsik Ádámot teszi a kezdőbe, de aztán úgy alakult, hogy én védek. Néhány hete Ádi visszatért, de továbbra is bíztak bennem, közben Ádi megint sérüléssel bajlódik.

Mit gondol, ha Kovácsik Ádám visszatér, marad Ön az első számú kapus?

– Nem szeretek ezen gondolkozni, rajtam kívül álló dolog, hogy miként dönt az edző. Emil Rockov is keményen dolgozik, szerb válogatott, jó kapus. A Vidiben van az ember, itt nem csupán a meccsek pszichés nyomása alatt kell teljesíteni minden hétvégén, de el kell viselni a poszt versenyhelyzetét is. Hiába véd egy kapus 15-20 meccsen keresztül jól, ha van két rossz mérkőzése, akkor könnyű szívvel kirakják a kapuból. Csak arra figyelek, hogy minden napom kemény edzéssel teljen, s hogy jól védjek a hétvégén. Jó lenne, ha jobb eredmények párosulnának ehhez, mert a futball csapatmunka.

Hogy érzi, Önnek volt sorsdöntő hibája az idei szezonban?

– A idei szezonban nem volt, az előző idényben, tavasszal a Fradi ellen volt meccset befolyásoló rossz átvételem. Van még hátra két meccs a téli szünetig, jó formát szeretnék hozni az MTK és a Mezőkövesd ellen is, bízom benne, hogy mindkét mérkőzést meg is tudjuk nyerni.

Nem zavarja, hogy mostanában szellősebb a Vidi védelme?

– Több gólt kapunk, ez tény. De szeretném annyiban felmenteni a védelmet, hogy a védekezés és a támadás is 11 emberről szól. Ha négy védőre hozzák rá a labdát, s a hátvédek is kiszolgáltatott helyzetben vannak, követnek el hibát. Mint ahogy én is hibázom és elől is követnek el hibát játékosok. Elől és hátul is ugyanolyan felelősségük van a játékosoknak. Ha három helyzetből egyet sem rúgunk be, az ugyanolyan hiba, mint mikor hátul 20-30 megoldandó feladatból egybe belehibázunk, s gól van belőle. Mikor nem működik a védelem, akkor csapatszinten is van probléma.

A bajnokság több mint a fele hátravan. Fel lehet érni valahova a tabellán?

– Amíg matematikai esély van, természetesen fel. Látszik, hogy ugyan magabiztosan vezeti a bajnokságot, de a Ferencváros sem annyira domináns, mint tavaly. De olyan játékoskeretük van, hogy minden posztra minőségi cseréket tudnak küldeni. Reálisan nézve a Fradi előttünk jár, de a második helyre oda kell érni. Ha a Fradi bekerül egy komolyabb hullámvölgybe, mi pedig elkapunk egy nagyon jó szériát, akkor ki-ki harc lehet a végén. De nem férhet bele részünkről egy zalaegerszegi, vagy a Gyirmót otthonában vétett iksz. Nem feltétlen két-három Fradi elleni meccsen dől el, hogy ki lesz a bajnok, hanem akkor, amikor hozni tudjuk a kisebb csapatok elleni idegenbeli mérkőzéseket. Meg kell próbálnunk dominálni, legyen nálunk a labda, hátul minél kevesebb hibát kell véteni.

Akár már szombaton, az MTK ellen.

– Ez is egy ilyen meccs lesz. Fontos lesz, hogy rájuk erőltessük a saját akaratunkat. Bármi áron. Az MTK-nál is megvannak a minőségi játékosok, s biztos lesznek pontrúgások, melyek befolyásolhatják a meccset. Erős dominanciára lesz szükségünk, ha gólt is kapunk, fordítani tudjunk. Ne legyen kérdés az, hogy az MTK egy-egy hibát kihasználva bravúrgyőzelmet arasson. Szerintem az utolsó két fordulóra felpörög a csapat, s ezekből a mérkőzésekből hat pontot szerzünk.

Készül külön az ellenfél játékosaiból?

– Két nagyon jó videóelemzőnk van, Késedi Gábor mellett Pap Bence dolgozik, aki például kapus volt. Minden meccs előtti napon az elemzőkkel leülnek az aktuális keret kapusai, és kiválóan elkészített videófelvételeken mutatják az ellenfél szögleteit, pontrúgásait, tizenegyeseit, veszélyes játékosainak mozgását, erősségét. A mai modern fociban ez már elvárás, felkészültek vagyunk ezen a téren.

A szombaton 19.30-kor kezdődő Hungária körúti csatán kire kell majd figyelni?

– Mindig mindenkire figyelni kell. Nem hiszem, hogy a franciák Fiola Attilából készültek volna a nyáron...