Eredetileg december 28-án a Pozsonnyal mérkőzött volna meg a Volán, de a szlovák klubot ért sajnálatos tragédiák következtében a Bratislava Capitals visszalépett az idei szezon küzdelmeitől. A fehérvári klubvezetés a mérkőzés nélküli napra egy, eddig még Magyarországon nem elterjedt programot hirdetett meg, a Masterplast Skills Challenge-t. A Volán játékosai több számban mérték össze tudásukat és ügyességüket, korcsolyaversenyt és lövőversenyt is rendeztek az este folyamán.

– Jó hangulatú rendezvényt várunk a mai estétől, reméljük mindenki jól fogja magát érezni. A játékosok kicsit egymás ellen versenyeznek majd. Úgy gondoltuk, egy lazább programot rendezünk karácsony után, hogy akit érdekel, meg tudja nézni, mit tudnak a különböző számokban a játékosaink. Nyilván voltak határok, mit tudunk megcsinálni, hiszen egy csapatnyi játékosunk van csak, és nem is hadra fogható mindenki. A játékosok választhatták ki, melyik versenyszámban indulnak. – mondta még az esemény előtt lapunknak Szélig Viktor, a klub általános igazgatója.

A kék csapatot alkotó játékosok: Kornakker – Hári, Kuralt, Atkinson, Shaw, Jacobs, Fournier, Erdély, Sarauer, Campbell.

A fehér csapatot alkotó játékosok: Östlund – Mihály, Németh, Horváth, Terbócs, Magosi, Szabó, Petan, Nilsson.

A kék és a fehér csapat harca a gyorskorcsolyával kezdődött. Az Atkinson vezette kékek egy párosítást leszámítva mindegyik duót megnyerték, a három leggyorsabbnak Fournier, Erdély és Atkinson bizonyultak, a kapusok különversenyét pedig Kornakker Dániel nyerte. A játékosok korcsolyatudományát és a szoros küzdelmet mi sem jelzi jobban, hogy a két hálóőrt leszámítva mindenki 17 másodperc alatti időt produkált.

A második versenyszámban a lövések pontossága volt terítéken. Ezt a feladatot a fiatal Horváth Milán nyerte meg, akinek mindössze 7,1 másodperc kellett ahhoz, hogy leüsse a kapuba helyezett négy célt. Két szám után a kék csapat volt minimális fölényben pontszámban. Harmadszorra a lövések erősségén volt a hangsúly. Ebbe a feladatba páraknak szó szerint beletört no nem a bicskája, hanem a jégkorongütője. Hihetetlen számokat produkáltak a fehérvári játékosok, 130 km/h óra alatti kísérlet szinte nem is született, a legerősebb Legény Mihály lett, aki 154 km/h-ás lövést mutatott be.

A képességvetélkedőket a büntetők zárták le, a jégkorongosok elővették kreativitásukat, volt itt lövés közbeni kesztyű vagy kulacsdobálás, de Kornakker büntetője előtt Terbócs István húzta fel a kapuskesztyűt…

A programot a három a három elleni játék zárta, a „mérkőzés” kétszer tíz percig futó órával zajlott. A minitalálkozó első félidejében a támadások elhaltak a szépségben, de a két kapus is jó formát mutatott a ziccerek kivédésében. A második tíz percben kinyílt a gólzsák, Shaw lőtte meg az első gólt, majd a kékek közül Atkinson is meglőtte a magáét. A fehérek sem akartak lemaradni, Magosi, majd Petan mattolta Kornakkert. A mérkőzést végül 4-2-re nyerték a kékek, de az egész estén is ők bizonyultak jobbnak.

Folytatás csütörtökön, immáron éles körülmények között a Vienna Capitals ellen a Raktár utcában.