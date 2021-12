A Vienna Capitalssal évek óta szoros és kiélezett párharcokat vív a Volán, a két együttes többször összekerült már a rájátszásban is, de az alapszakaszbeli randevúk is bőven szoktak izgalmakat tartogatni. Nem volt ez másképp kedden sem, ha csak a játék képét és a kapura lövési mutatót nézi meg az ember, akkor kissé csodálkozva látja az 5-2-es végeredményt. A Fehérvár az első játékrészben jóval veszélyesebben játszott mint ellenfele, a 0-0-ás első harmad pedig végül sorsdöntőnek bizonyult, hiszen a középső húsz percet 3-0-ra nyerte a Capitals. Az utolsó harmad is hazai góllal kezdődött, és bár a végén sikerült szépíteni, magabiztos bécsi győzelem született. A helyzetkihasználásban mindenképpen javulni kell a folytatásban.

– Az első harmadban a szólók, az emberelőnyök és a 2 az 1 ellen szituációk alapján úgy gondolom gólt kellett volna szereznünk – kezdte értékelését a Hydro Fehérvár AV19 vezetőedzője, Kevin Constantine. – Jól kezdtük a mérkőzést, de bécsiek kapusa nagyon jó formában védett, meccsben tartotta a csapatát. Fontos volt nekik, hogy a találkozó kezdetén nem tudtunk betalálni. Aztán egyre jobban belejöttek a játékba és gólokat is lőttek. Azt gondolom, az első harmad volt a kulcsa a Bécs győzelmének, amihez a jó kapusteljesítmény is jó alapot adott.

A hétvégén két fontos mérkőzés vár a tabellán harmadik Volánra. Pénteken a Graz érkezik, majd vasárnap igazi rangadó vár Háriékra, a listavezető Ljubljana lép jégre a Raktár utcában.

– Jó folytatást remélünk. A szezon eleji felkészülésünk jól sikerült, megnyertük az első öt mérkőzésünket. Azóta folyamatosan sok a sérültünk, rendkívül fontos játékosaink estek ki. Így nem abban az ütemben sikerült a győzelmeket megszereznünk, mint a szezon elején. Remélem, a srácok minél hamarabb újra egészségesek lesznek. Hári kedden játszotta az első mérkőzését visszatérése óta, remélhetőleg minél előbb teljes lesz a keret, és ha ez megvalósul, versenyképes csapat leszünk.