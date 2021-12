A Volán kerete az elmúlt hetekhez hasonlóan ismét nem egyezett a keddi, bécsi találkozón látottakhoz. Két fiatal játékos, Dobmayer Dominik és Németh Kristóf elutazott a juniorválogatottal a dániai világbajnokságra. Rajtuk kívül Stipsicz Bence kidőlt az egész szezonra, Szabó Bence betegséggel, míg Rasmus Tirronen sérüléssel bajlódik, utóbbi esetében a több hetes kihagyás sem elképzelhetetlen. A csapatba ugyanakkor visszatért Alex Petan, valamint 2016/2017-es szezon után ismét az osztrák ligában lépett jégre a Titánok csapatkapitánya, Reiter Attila.

A találkozó nem kezdődött ideálisan fehérvári szempontból. Shaw ütközését látták a játékvezetők szabálytalannak, könyökhasználatért öt percet plusz végleges kiállítást kapott a hazaiak csatára. A kissé túl szigorú ítélet után a 99ers villámgyorsan gólra váltotta előnyét, 18 másodperc után Kirchschläger talált be, 0-1. A fór további részében is záporoztak a lövések Kornakker kapujára, de a magyar hálóőr állta a sarat. Öt az öt ellen kiegyenlítettebbé vált a játék, majd a 13. percben egy kettős emberelőnyből egyenlített a Fehérvár, szépen kijátszott akciót Hári fejezett be, 1-1. Bő egy perccel a harmad vége előtt ismét a vendégek vették magukhoz a vezetést, Ackeres lőtt éles szögből pontosan, 1-2.

A második játékrészben bekezdett a Volán és a nyomásnak gyorsan eredménye lett. Négy perc után Mihály kékvonalas lövésénél takartak jól a társak, Lundström nem látott semmit a korongból, 2-2. Később kétszer is emberelőnyben támadhatott a Graz, de az osztrákok ezúttal nem éltek a lehetőséggel, sőt hátrányban Magosi léphetett ki ziccerben, de kimaradt a helyzet. Az utolsó percek megint nem alakultak jól, a 40. percben Kainz korcsolyájáról jutott a pakk Kornakker kapujába, 2-3.

A záróetap is egy osztrák góllal kezdődött, emberelőnyben Zusevics volt eredményes, 2-4. Ment előre becsülettel a Fehérvár, Campbell lövése már a kapuson is túljutott, de a gólvonal elől ki tudták piszkálni a graziak, majd Sarauer kísérlete a kapuvason csattant. A helyzetek ellenére sok hibával játszott Kevin Constantine együttese, mind a támadó, mind a védekező harmadban sok volt az eladott korong. A Volán levitte a kapusát is, de ebből is csak a Graz lőtt újabb gólt, Gordon talált be majd később Zusevics állította be a végeredményt, 2-6. Folytatás vasárnap a Ljubljana ellen.

Hydro Fehérvár AV19 – Moser Medical Graz99ers 2-6 (1-2, 1-1, 0-3)

Székesfehérvár, 1416 néző. V.: Soós D., Hronsky, Váczi, Durmis.

AV19: Kornakker – Atkinson, Szabó D. (1), Bartalis (1), Hári 1, Kuralt – Fournier, Campbell (1), Erdély, Sarauer, Petan – Reiter, Horváth M., Shaw, Jacobs, Terbócs – Ambrus G., Magosi, Rétfalvi (1), Mihály 1. Vezetőedző: Kevin Constantine.

Graz: Lundström – Ackered 1 (1), Altmann, Hjalmarsson 1 (1), Martin (1), Ograjensek (3) – Kirchschlager, Boivin, Gordon 1 (1), Schiechl (1), Zusevics 2 – Kernberger, Pfeffer, Grafenthin, Kainz 1, Oberkofler (1) – Krainz, Alagic, Maurer. Vezetőedző: Jens Gustafsson.

Kiállítások: 31, ill. 6 perc

Kapura lövések: 17-31.