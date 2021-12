Az elődöntő a tavalyi finálé visszavágóját hozta, de Fejér megyei szempontból szerencsére ugyanolyan kimenetellel. Az előző évadban a DFVE az UVSE ellen szerezte meg az aranyérmet a döntőben, most pedig a legjobb négy között tett fontos lépést fővárosi riválisa legyőzésével Mihók Attila együttese. A szombati találkozón bár a lila-fehérek kezdtek jobban, a Dunaújváros gyorsan kiegyenlített. A folytatásban fej-fej mellett haladt a két csapat, de az eredmény után az UVSE-nek kellett futni. A feszültségtől sem mentes rangadón a hajrában Szabó Nikolett góljának és Maczkó Lilla védéseinek köszönhetően végül a DFVE 8-7-re nyert. A négyes döntő másik ágán szintén szoros találkozón az Eger büntetőkkel verte a Szentest.

A vasárnapi finálé Szabó Nikolett és Geraldine Mahieu kihagyott helyzetével kezdődött, majd emberelőnyből az Eger szerezte meg a vezetést, Hertzka Orsolya volt eredményes oldalról, 0-1. A túloldalon két fór is kimaradt, Szabó és Gurisatti kísérletét is védte Kiss Alexandra. Rövid időn belül harmadszorra is létszámfölényben támadhatott a DFVE, de Szellák lövése a kapufán csattant. Támadásban gólképtelen maradt a Dunaújváros az első nyolc percben, ellenben az Eger pár másodperccel a vége előtt még egyszer betalált, Czigány Dóra lőtt Maczkó kapujába, 0-2.

A második játékrész egri lehetőséggel kezdődött, Katona centerből próbálkozhatott, de a dunaújvárosi kapus hárítani tudott. Az ellenfél kapuja előtti dunaújvárosi bizonytalanságot mi sem jelzi jobban, hogy Gurisatti jó helyzetből lövés helyett egy oldalpasszt választott. Pörögtek a percek, az eredmény csak Maczkó védéseinek köszönhetően nem változott. Később Garda, Gurisatti, Mucsy és Szellák lövését is fogta Kiss, semmi sem sikerült a DFVE-nek az ellenfél kapuja előtt. A Fejér megyei gondokat pedig csak tetézte, hogy a félidő utolsó pillanatában Czigány távoli, pattintott lövése beakadt, 0-3.

A térfélcsere után végre megszületett az első dunaújvárosi gól, majdnem 18 percet kellett várni rá. Emberelőnyből Horváth Brigitta szépített, 1-3, majd a gólszerző egy szép blokkal vétette észre magát. Mihók Attila időt kért egy újabb fór előtt, és milyen jól tette, hiszen Gurisatti egyre csökkentette a dunaújvárosi hátrányt, 2-3. Szilágyi szabálytalansága után Czigány büntetőjével visszaállt a kétgólos differencia, de nem sokáig, Garda emberelőnyben talált be közelről, 3-4. Lendületbe jött a DFVE, Maczkó továbbra is szenzációsan védett, majd Szabó hosszú passzából Gurisatti egyenlített, 4-4. Újabb fór, újabb Fejér megyei gól, Szilágyi távoli lökete landolt a jobb alsó sarokba, először vezetett a DUE, 5-4.

Az utolsó negyed elején Czigány ugorhatott ki és rutinos játékos kihasználta a ziccert, 5-5. Későbbd emberelőnyből Hertzka jutotta vezetéshez az Egert, majd távolról is betalált, így újra kétgólos volt a DFVE hátránya, 5-7. Vészesen fogyott az idő, három perccel a vége előtt Horváth fórban Kissbe lőtte a labdát. Újabb fór előtti időkérés Mihóktól, és az edzői intelmek megint meghozták a sikert, Szilágyi felezte meg a különbséget, 6-7. A hajrában Szilágyi bombája a kapufán csattant, így a 2021-es Magyar Kupát az Eger nyerte meg.

Dunaújvárosi FVE – Tigra-ZF-Eger 6-7 (0-2, 0-1, 5-1, 1-3)

Sopron, Vezette: Tóth Sándor, Kovács Soma

DFVE: Maczkó – Szilágyi D. 3, Gurisatti 1, Horváth B. 1, Garda 1, Mahieu, Szellák, Szabó N, Sajben, Pál R. Edző: Mihók Attila

Eger: Kiss A. – Czigány 4, Hertzka 3, Borsi, Bódi, Szilágyi Sz., Katona, Molnár D., Dobi, Menczinger, Jancsó. Edző: Sike József

Gól – emberelőnyből: 5/8, ill. 2/9.

Gól – ötméteresből: 0/0, ill. 1/1.