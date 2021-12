Az esztendő utolsó előtti napjára is marad kosaras esemény, a 15., fordulóban a koronázóvárosiak a nyugati határszélen lépnek parkettre. Abban nincs semmi meglepő, hogy szeretnének jobb játékkal jelentkezni, mint tették a hét elején, a Paks elleni, hazai találkozón. A fehérvári kispadon korábban százszázalékos Matthias Zollner tanítványai diadalra készültek az atomvárosi brigád ellen is, folytatni óhajtották győzelmi szériájukat, előzőleg magabiztosan verték az Egerszeget, az Oroszlányt és Szegedet. Az ASE ellen az első negyedet négy ponttal nyerték, félidőben is 42-38-ra vezettek, végül 85-73-as vereséget szenvedtek, a vendégek a nemzeti együttesben is alapembernek számító Eilingsfeld János vezérletével megérdemelten győztek.

A fehérváriak december 30-án a regnáló bajnok, az utóbbi években itthon egyeduralkodónak számító, pokoli erős Falcónál vendégeskednek, a vasiak remekelnek a nemzetközi porondon, a Bajnokok Ligájában mindössze egy vereséget számlálnak. November elején kaptak ki 68-60-ra az olasz élcsapat, a Treviso otthonában, többi meccsüket megnyerték, két hete Athénban győztek az AEK ellen 89-83-ra, majd az Aréna Savariában verték a VEF Rigát, 68-59-re. A hazai bajnokságban is csak egy kudarcot számlálnak, tíz napja Debrecenben szenvedtek 91-88-as vereséget, a két utóbbi BL-meccs közötti időszakban. A váratlan eredményben szerepet játszott a feszített menetrend okozta fáradtság, továbbá nem tett jót, hogy a Hajdúságban mindössze 43 százalékkal dobták a büntetőket, valamint nem lépett pályára a válogatott ásza, Perl Zoltán. A többi meccsüket a hazai riválisokkal szemben megnyerték, erre készülnek a Fehérvár ellen is, az összecsapást az M4 sportcsatorna élőben közvetíti.

- A legerősebb magyar csapattal találkozunk, a Falco kiemelkedik a mezőnyből. Mi három győztes derbi után kikaptunk a legutóbbi bajnokin, az ASE ellen nem azt a játékot nyújtottuk, mint a korábbi meccseken. De ez már a múlt, Szombathelyen más arcunkat kell mutatnunk – mondta a vezetőedző, Matthias Zollner.