Puskás Akadémia FC – Gyirmót FC Győr 3-0 (0-0)

Pancho Aréna, 586 néző, vezette: Antal (Buzás, Szalai).

Puskás Akadémia: Markek – Favorov, J. Nunes, Spandler, Nagy Zs. – Van Nieff (Janyickij, 81.) – Slag­veer (Posztobányi, 86.), Baluta (Bakti, 81.), Corbu, Komáromi – Plsek. Vezetőedző: Hornyák Zsolt.

Gyirmót: Hársfalvi – Radics, Karacs, Széles, Nagy P. (Vogyicska, 76.) – Vass Á., Hajdú Á., Simon A. (Hasani, 76.), Zeke, Medgyes Z. – Varga B.. Vezetőedző: Csertői Aurél.

Gól: Slagveer (53., 80.), Corbu (65.).

Sárga lap: Plsek (73.), Komáromi (81.), illetve Radics (63.).

Esélyeshez méltón a PAFC sokkal több helyzetet dolgozott ki, de ez nem jelenti azt feltétlenül, hogy kapujához szegezte volna a Gyirmótot az első félidőben. Sőt, a vendégek előtt adódott az első nagyobb helyzet, amikor a 24. percben Joao Nunes hibája után Hajdú Ádám lőhetett közelről.

A sereghajtó a második fél­idő elején is rácáfolt pozíciójára, és egy kapufával ijesztett rá a házigazdára. Jó kapusnak szerencséje van, Markek Tamásra pedig abszolút érvényes a megállapítás. A második játékrész eleje Alexandru Baluta parádés ollózásáról maradt emlékezetes, ez a löket is a lécen csattant. Nem sokkal később már nem volt pardon: az 53. percben Slagveer bevitte a vezető találatot, egy rövid hazaadást lefülelve, amitől szárny­ra is kapott a PAFC. Alig több mint tíz perccel később Nagy Zsolt labdaszerzése, majd centerezése után Marius Corbu belőtte a második gólt, amire a 80. percben Slagveer még egy lapáttal rátett, bekeretezve a mérkőzést. A holland Baluta beadását a levegőben félfordulatból durrantotta a kapuba, 3-0!

Nem akármilyen gólokkal könyvelte el utolsó hazai sikerét az évben a Puskás Akadémia, amely harcos első félidőt követően gyönyörű gólokkal őrölte fel a Gyirmótot. Sorozatban öt veretlen hazai (négy győzelem, egy döntetlen) bajnokival a háta mögött várhatja az idegenbeli rangadót, a Kisvárda elleni meccset.