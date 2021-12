A család és a haza szeretetére buzdítja a terembe lépőt a Fehérvár Küzdősport SE műhelye. A falakon feliratok, valamint a klubról, versenyzőiről megjelent újságcikkek mutatják az irányt. A helyes utat, melyet Turós Arnold vezetőedzővel az élen jelölnek ki a Deák Ferenc utcai bokszklubban, s araszolnak előre rendületlenül az egyesület fiataljai.

Pedig nem volt könnyű évük. A vírushelyzet miatt nem tudott újabb versenyzőket integrálni a rendszerbe a Fehérvár Küzdősport SE, így 22 igazolt ökölvívóval állt bele 2021 megmérettetéseibe. A 22 bunyós az év minden nehézsége, legfőképp a megszokottól jóval kevesebb felkészülési verseny ellenére az elvárásokon túl teljesített. Nem volt eseménytelen a szezon, s eredményes évet zártak a fehérvári ifjak. Romániában és Ausztriában is kötelek közé léphettek nemzetközi viadalokon, egy csapatbajnoki összecsapáson pedig ír bunyósok ellen szállhattak harcba.

26 edzőmérkőzésen, 16 versenyen vettek részt a klub öklözői, minden hazai kiemelt megmérettetésen kesztyűt húztak. Országos, kiemelt versenyeken 13 FKSE-ökölvívó lépett a ringbe. U12-ben Turós Levente; serdülőben Frank Dominik, Kalocsa Zoárd, Fekete Leon, juniorban Tóth Adrián, Hippeller Panna, Németh Zsolt, Sárosdi Patrik; ifjúságiban Nagy Evelin, Ignácz Viktor, Balogh Bálint; míg a felnőtt mezőny miliőjébe Horváth Zoltán és Major Milán szagolt bele.

Többen a korosztályos válogatottak edzőinek figyelmét is felkeltették. Turós levente 12 évesen a serdülő válogatottba kapott meghívót, ahol Frank Dominik is edződött. Tóth Adrián a junior-válogatott oszlopos tagja volt, az Európa-bajnokságra is kijutott. Nagy Evelin már az ifi-válogatott összetartásain szerepelt.

Forrás: A klub

A Fehérvár Küzdősport SE bunyósai 16 medált zsebeltek be a kiemelt versenyeken, öt aranyérmet szereztek. Turós Levente az U12-ben nyert ob-t, a junior országos bajnokságon és az utánpótlás Magyar Kupán is győzött Tóth Adrián. Az Énekes István Emlékversenyen és a Bornemissza EV-n is aranyat szerzett az ifiknél Nagy Evelin. Ráadásul a Kisfaludon élő Evelint az Énekesen a legjobb női versenyzőnek is megválasztották.

Ha ezüstérmet szállítottak a fehérváriak: Tóth Adrián a Bornemissza Ev-en lett második, Frank Dominik az Up. Magyar Kupán és a serdülő országos bajnokságon lett ezüstérmes, Sárosdi Patrik a junior ob-n, Nagy Evelin és Balogh Bálint az ifi ob-n állhatott a dobogó második fokára. Az öt bronzérmet Fekete Leon (Up. MK, serdülő ob), Németh Zsolt, Hippeller Panna (mindkettő junior ob), Major Milán (felnőtt országos bajnokság) szállították.

Az egyesület két legeredményesebb versenyzőjének holtversenyben Nagy Evelin és Tóth Adrián bizonyultak.

Közben az FKSE nyitott a legkisebbek felé, beindították az ovi boksz programot is.

- Magyarországon elsőként foglalkoztunk 10 év alatti gyerekekkel és elsőként választottuk szét a gyerek csoportot is kisebb és nagyobb egységekre. Az 5 és 7 év közöttiek ovi boksz-, a 8-11 évesek a gyerek boksz edzéseit látogatják – mesélte Turós Arnold, a klub vezetőedzője. - A sokoldalú mozgásfejlesztő edzéseinkkel olyan rendszert álmodtam és valósítottam meg a társaim segítségével, amivel még sosem találkoztam ezelőtt. 2018 óta gyakoroljuk ezt az innovatív edzésprogramot és idén már érezhető volt a hatása. Bokszolóink rendszeresen hozzák el a legtechnikásabb versenyzőnek járó díjakat.

Turós Arnold előremutató szakmai munkáját az is bizonyítja, hogy 2020-ban a serdülő válogatott edzői feladatait is elláthatta, azonban miután saját versenyzőire így kevesebb figyelem irányult, lemondott válogatott-beli munkájáról.

- Célkitűzésem, hogy saját nevelésű versenyzőkkel érjünk el komoly nemzetközi eredményeket, de válogatott edzőként sokat voltam távol a csapatomtól. 2021-ben két Európa-bajnokságon jártam, a junioroknál bajnokot is ringhez kísérhettem, serdülőben 2. helyezett versenyzőt segíthettem a döntőig, de mindez olyan sok időt elvett a Fehérvár Küzdősport SE versenyzőitől, hogy számomra nem érte meg ez a rangos pozíció – fogalmazott a tréner, akinek munkáját Székesfehérváron Lénárt Péter (edző, versenyző), Magda Dániel (erőnléti edző), Györe Dávid (Ovi Boksz), Kordován Brigitta (edző) segítik.