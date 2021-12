– A szeptemberi vereség miatt különösen motivált a társaság, akkor a találkozó végén veszítettünk. A Fradi ellen amúgy sem kell senkit motiválni, szeretnénk visszavágni. Nagyon kiegyenlített mérkőzést várok, ahol kis dolgok dönthetnek. Szerintem arra ne számítson senki, hogy egy sokgólos rangadó lesz, és valamelyik csapat több góllal nyer majd. Ha összeszedetten lépünk pályára meglesz az esélyünk a győzelemre – mondta Szendrei, majd kitért arra is, mik a céljai a szezon hátralévő részére. – Egyénileg szeretnék gólt, gólokat szerezni és gólpasszokat adni. Csapatszinten azzal lennék elégedett, ha vasárnap nyernénk, majd a továbbiakban is tartanánk a jó szériánkat. Ha ez megvalósul, akkor tavaszra minél közelebb lennénk a dobogóhoz és az első helyhez is, a cél, hogy lőtávolban tartsuk a Ferencvárost.