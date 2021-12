Eljött a pillanat, amire negyven, harminc, húsz, tíz, sőt öt éve sem gondoltunk: nálunk momentán jobb világ van, mint a sógoroknál. Pandémia tekintetében biztosan. A nyugati szomszédnál teljes zár van, mi viszont még a sport tekintetében élhetjük a megszokott életünket. A Hydro Fehérvár AV19 hokicsapata az osztrák bázisú bajnokságban pénteken a Salzburg együttesét fogadja, vasárnap pedig Klagenfurtba utazik.

Múlt pénteken, az aktuális túrán elmaradt a kék-fehérek innsbrucki meccse, a tiroli klub annyit kommunikált, hogy megbetegedések álltak a háttérben, a világjárványról nem ejtettek szót. A fehérváriak a Pustertal-völgybe utaztak tovább, az olaszországi mérkőzés gond nélkül lezajlott.

– A második helyen várjuk az egyik legnagyobb riválist, ellenük mindig pikáns mérkőzéseket vívunk, a szezonban itthon még nem találkoztunk, idegenben magabiztosan nyert a Red Bull. Remélem, ezúttal mi jövünk ki győztesen a párharcból – mondja Gál Péter Pál klubelnök. – Az eddigi teljesítményünk a körülmények ismeretében megsüvegelendő, ugyanis minden klubvezető rémálma, a sérüléshullám gyorsan utolért bennünket. Az első néhány fordulóban vezettük a tabellát, nagy dolognak tartom, hogy a másodiknál rosszabb helyen azóta sem tanyáztunk. Akad olyan játékosunk, akit az egész szezonra elvesztettünk, a válogatott védő, Stipsitz Bence már nem állhat rendelkezésre, a vállát megműtötték, továbbá kidőltek meghatározó játékosok, Hári egy hónapja nem bevethető, a Villach ellen sérült meg, ahogy a bekk, a svéd Nilsson is, továbbá Terbócsra és Bartalisra sem számíthatunk. Terbócs hamar letette névjegyét, remélem, visszatérése után gyorsan visszanyeri korábbi formáját, Bartalis pedig az egyik legfontosabb láncszemünk, Hárihoz hasonlóan a támadó szekció vezére. Az feltétlenül öröm, hogy a válogatottjaink helyébe lépő fiatal, saját nevelésű játékosaink felvették a kesztyűt, szépen teljesítenek. Természetesen el kell fogadnunk, hogy ilyen mennyiségű és színvonalú meccsen náluk előfordulnak hibák. A nyáron érkezett az új szakvezető, Kevin Constantine, tudjuk, egy edzőt mindig az eredményei minősítenek. Ez az első éve nálunk, rögtön komoly kihívásokkal találta szemben magát, jól kezeli a helyzetet, a fiatalokkal teletűzdelt csapatunkkal eredményesen dolgozik. Minden jel arra mutat, képes lehet hosszú távon megoldani a feladatot, úgy gondolom, kiváló szakembert találtunk kispadra. Nem csak vele, hanem a stáb többi tagjával is maradéktalanul elégedettek vagyunk.

Pénteken a tabellán közvetlen riválist, az immár harmadik salzburgiakat fogadják. Az ellenfél a szezont gyengén kezdte, aztán elkezdték az előrenyomulást, az ICEHL-ben már ott vannak felül, szerda este pedig befejezték szereplésüket a CHL-ben, azaz a Bajnokok Ligájában, a francia Rouen ellenében. Az osztrákok nagy csatában buktak el a nyolcaddöntőben.

– Ausztriában már zárt kapus mérkőzéseket rendeznek, a mi kirándulásaink is nézők nélkül zajlanak ezentúl. A liga – a csapatokkal egyetemben – elkötelezett a folytatás mellett, reméljük, ezt az élet egyetlen országban sem írja felül. Nálunk továbbra is érvényes védettségi igazolvánnyal látogathatók a mérkőzések, újdonságnak számít viszont, hogy az életbe léptetett szigorításoknak megfelelően, csak maszkban lehet a csarnokban tartózkodni. Ez nyilván nem öröm, de annak fényében szerintem elfogadható kompromisszum, hogy továbbra is a drukkereink előtt léphetünk pályára.