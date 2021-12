– Szezon közepén sem tartunk, de azt már lehet látni, hogy az idény elejéhez képest is sikerült előrelépnünk, többször el tudunk már kapni nagyobb csapatokat is. Remélem ezt a tendenciát tudjuk tartani, és a szezon végére egy ütőképes együttesünk lehet. Ami a pénteki rangadót illeti, meg akarjuk verni őket idegenben, legutóbb 1-0-ra kaptunk ki. Nehéz lesz, hiszen a Dunaújváros is egyre jobb játékot mutat. Küzdeni fogunk, mindent beleadunk majd, fontos három pontért megyünk pénteken. Eddig jól alakult a szezonom, megpróbálom ezt a formát fenntartani, ameddig csak lehet.