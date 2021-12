NŐK

Kispest SE – MÁV Előre SC-Bericap 0:3 (–10, –16, –13)

Budapest, 50 néző

Vezette: Villás, Rácz.

Kispest SE: Riczkó, Benedek, Horváth D., Törköly, Dani, Szabó K. Csere: Lados, Németh J, Kőszegi, Lisztes, Karkusz, Horváth F. (liberók). Vezetőedző: Takács Gergely

MÁV Előre SC-Bericap: Szerencsés-Miklai, Sólyom, Karnitszkaja, Bortnyikova, Kiss A., Szilágyi. Csere: Kovács E. (liberó), Csabai. Vezetőedző: Jurij Melnyicsuk

A fehérvári lányok esélyeshez méltó sima győzelmet arattak a Szent Gellért Sportcsarnokban, 57 perc elég volt számukra a bajnoki pontok begyűjtéséhez.

– Utolsó meccsünk volt az első körben. Fontos volt nyerni. Jó mérkőzést játszottunk, teljes mertékben a játékra koncentráltunk. Nagyszerűek voltak a lányok, támogatták egymást és sikerült a nehéz pillanatokat megnyerni – fogalmazott értékelésében Jurij Melnyicsuk.

FÉRFIAK

MÁV Előre SC-Foxconn – Szolnoki Röplabda Klub 3:1 (18, 13, –29, 12)

Székesfehérvár, 50 néző.

Vezette: Mezőffy, Takács

MÁV Előre SC-Foxconn: Ambrus, Boa, Listanskis, Kulcsár, Kholman, Doda, Tóth K. Csere: Takács M., Szentesi (liberók), Deliu, Balázs. Vezetőedző: Dávid Zoltán.

Szolnoki Röplabda Klub: Fenyvesi, Kunert, Biró, Acsai, Timár, Quintz. Csere: Szűcs R. (liberó), Reiner. Vezetőedző: Gulyás Ferenc.

A kék-fehérek számítottak hazai pályán favoritnak, és annak rendje és módja szerint az első két szettet magabiztosan hozták is. A folytatásban a Tisza-parti legénység nem adta olcsón a bőrét, és közel fél­órás játszma után elégedettebb lehetett, megadva magának az egyenlítés lehetőségét. Erre azonban nem került sor, Dávid Zoltán tanítványai megrázták magukat, és a negyedik játékrészt, és ezzel az összecsapást gond nélkül nyerték.

– A harmadik szett végjátékában elég sok hibát elkövettünk, ami meg is bosszulta magát, hiszen abban a szettben ki is kaptunk. A negyedik játsz­mában a kezdőkkel álltunk fel, és ekkor érezhető volt a két csapat közti különbség. Ezen a mérkőzésen lehetőséget adtam a cserejátékosoknak is, amivel az első két szettben éltek is, de a harmadikban kicsit elkényelmesedtek – mondta a fehérváriak szakvezetője.