Szombaton érkezett, az első tréninget vasárnap este tartotta, hétfőn nem vezetett gyakorlást – fakultatív edzésen vettek részt a fiatalok -, de a csarnokban, az edzői szobában töltötte a napot. Meccseken nézett, elemzett.

Münchenben született, negyven esztendővel ezelőtt. Edzői pályafutását a TSV Dachau Spurs együttesénél kezdte, 22 évesen. A csapat az Oberligában – azaz a harmadik vonalban szerepelt -, öt évet húzott le, majd a szomszédos München gárdáját gardírozta ugyanebben az osztályban. A német válogatottnál volt másodedző, ami hatalmas ugrást jelentett, aztán elfogadta a magyar határhoz közeli osztrák Güssing Knights ajánlatát. Három évet dolgozott a sógoroknál, mindent megnyertek, ami lehetett, azonban a csapat 2018 februárjában becsődölt, egyik napról a másikra megszűnt. Osztrák szövetségi kapitányként tevékenykedett, 2018 nyarán a koszovói Pristina szakvezetője lett. Két hónapot maradt, megnyerték a Szuperkupát, nyitott szerződését bármikor felbonthatta, meg is tette hatvan nap után. Itt jön a képbe a magyar szál, az Egis Körmend hívta.

– Három évvel ezelőtt, novemberben érkeztem Magyarországra, a körmendiek jelenlegi szakvezetője, a ciprusi Antonis Constantinides jó barátom, korábban dolgozott a balkáni klubnál, ő mondta, edzőt keresnek. A csapat hazája bajnoka, a nemzetközi porondon szerepel, gondoltam, belevágok. Nem is volt rossz az ott töltött két hónap, azonban ismét hívott Constantinides, hogy van egy jobb lehetőség, ugyanis ő visszatér Ciprusra, visszautasíthatatlan ajánlatot kapott, amit elfogadott, távozik Magyarországról. Én békében elváltam a koszovóiaktól és jöttem Vas megyébe.

Fotó: Horog László

A viszonyokat ismerte, hiszen a hátárhoz közeli Güssing, azaz Németújvár csapatával nagyon sokszor mérkőzött magyar gárdákkal, rendszeresen találkoztak a Körmenddel, a Falcóval, a Zalaegerszeggel, a nemzetközi kupában pedig a Pakssal.

– A tolnaiakat oda-vissza megvertük, amúgy egyértelműen pozitív volt a mérlegem a magyar csapatok ellen. Bár az NB I-es bajnokság összességében sokkal erősebb, Ausztriában nagyon jó csapatom volt, felvettük a versenyt a magyar élgárdákkal. Bajnokok lettünk, megnyertük a kupát és én lettem az év edzője Ausztriában. Azonban a jó világ fél évvel később véget ért, egyik napról a másikra jelentették be, hogy a klub megszűnt. Akkor igazolt Fehérvárra az amerikai centerem, Jerrell Wright, aki a szezon végén innen is távozott, valamint játékosom volt Bradford Burgess is, aki Güssingből a Falcóhoz ment, onnan pedig ide, egy idényen át pattogtatott itt. A pristinai kitérő után Körmendre örömmel mentem, nagyon jól éreztem magam a klubnál, azonban a pandémia miatt a munkámat nem fejezhettem be. Az utolsó bajnokit Fehérváron vívtuk, tavaly márciusban, az volt az első, zártkapus meccs volt a szezonban, majd pár nappal később a bajnokságot is lefújták. Bár jól játszottunk, végig vezetve nyertünk, mégsem jó arra a meccsre emlékezni, hangulattalan volt, üres lelátók előtt, hallatszott a cipők zaja. Az Alba a 6. helyen állt a bajnokságban, mi ezüstérmes pozícióban, a Falco mögött, úgy gondolom, ismét döntőt vívtunk volna, ahogy egy évvel korábban is. A Falco elleni, 2019-es finélét 3-0-ra elvesztettük, amiben szerepet játszott, hogy a horvát centerem megsérült, kiesett, ha ott van velünk, meggyőződésem, nyertünk volna. Az alapszakaszban végig remekeltünk, jól szerepeltünk a rájátszásban is, de a fináléban jobb volt a Szombathely.

A tavalyi szezonban a lengyel Gliwicét irányította, a 12. helyen végeztek a 18 csapatos bajnokságban.

– Kis klub, nem nagy hagyományokkal, a cél a rájátszás volt, de nem volt rá esélyünk. A nyáron távoztam, hívott egy magyar csapat, de nem fogadtam el az ajánlatot, mert a gárda nem esélyes a komoly eredményre. Az Alba most rosszul áll a tabellán, de nagy és sikeres egyesület, komoly hagyományokkal. A cél itt mindig az aranyérem, a jelen helyzetben a vezetők a négy közé jutást fogalmazták meg. Úgy gondolom, ez elérhető. Aztán a bajnoki cím is, két-három éven belül. Így tervezek, remélem, sokáig maradok.