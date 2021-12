Már jóval a kezdés előtt megérkezett a Köfém Sportcsarnokba a világbajnokságra készülő angolai válogatott, amely csütörtökön 16 órától az Alba Fehérvár KC együttesével edzőmérkőzést is fog játszani. Rajtuk kívül japán vendégek is érkeztek, a szintén a vb előtt hazánkban edzőtáborozó válogatott teljes edzői stábja a lelátón foglalt helyet, sőt a bajnokit még videóra is vették. Ezen túl pedig nagy valószínűséggel kíváncsiak voltak az albás Ohjama Mana játékára is. Minden kétséget kizáróan jó mérkőzést választottak, mert az irányító azon túl, hogy hibátlanul dobta a büntetőket, több szemet gyönyörködtető megoldással hívta fel a figyelmet.