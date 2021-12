A juniorok (2005-2006-os születésűek) 80 kg-os súlycsoportjában indult Tóth Adrián, aki egy orrtörés miatt sok edzőmérkőzést kihagyott, s az ob előtt is betegséggel küzdött. A fogyasztással nem akarták elvenni az időt az edzésektől, ezért indult magasabb súlycsoportban, de ebből a mezőnyből is kiemelkedett. Tóth Adrián az erő és a rutin terén is ellenfelei fölé nőtt, s ügyes ökölvívással szerezte meg élete második bajnoki címét.