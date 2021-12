– Nagyon nehéz meccsre számítok, de ez az a találkozó, amit mindegy, milyen játékkal, de mindenképpen meg kell nyernünk! A Groupama Arénában mindig nehéz játszani, de van törlesztenivalónk a szurkolóink felé, egy idegenbeli sikerrel vasárnap feledtetni tudnánk a korábbi kisiklásainkat. A védekezés nagyon fontos lesz, el kell kerülnünk azt, hogy gólt kapjunk, mert hátrányból rendkívül nehéz felállni az Üllői úton. Az is fontos lesz, hogy a helyzeteinket ne puskázzuk el, mert ahogy a legutóbbi egymás elleni bajnokin is egy gól döntött, úgy könnyen elő­fordulhat, hogy most vasárnap is egy találat dönt majd a három pont sorsáról – zárta gondolatait a 42-szeres válogatott hátvéd.