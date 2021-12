A bajnokságot remekül kezdő Aqvital Csákvári TC azonban nem tud kikecmeregni a gödörből. A Celldömölktől, a Szegedtől és a Komlótól is vereséget szenvedtek, s ugyan szoros csatát vívtak a BS Plastic Soltvadkerti TE alakulatával, de alulmaradtak. Pedig nem indult rosszul a párharc. A Timafalvi Gergő/Hoffmann Tamás és a Terék Norbert/Lovas-Martinecz Gyula kettős is hozta a páros küzdelmeket, sőt Hoffmann és Terék az első egyéni meccsét is nyerte. 4-2-es összesített állás után azonban a soltvadkertiek uralták az asztalokat, csupán Terék Norbert szállított még egy győzelmet, így a Csákvár 8-5-ös vereséget szenvedett (Timafalvi/Hoffmann, Kerék/Lovas-Martinecz, Hoffmann 1, Terék 2).