A második félidő elején is folytatódott az Aqvital mezőnyfölénye, az 54. percben Takács lövését védte bravúrral Hajagos. A 65. percben többek között Takács és Torvund is jó helyzetből lőhetett, de a védők blokkolni tudtak. A Fejér megyei tűzijáték után a kihagyott lehetőségek szinte azonnal megbosszulták magukat, a 66. minutumban lesgyanús szituációban Harsányi lépett ki és a tizenhatos csücskéről hatalmas gólt lőtt, 0-1. Elvesztette a fonalat a Csákvár, a 78. percben a Szentlőrinc megduplázta az előnyét. Sinanovic vezette rá Vaskóra a labdát, majd 15 méterről eltekerte a labdát Zelizi mellett, 0-2. Próbálta gyorsítani a játékot Mónos Tamás együttese, de ebből majdnem egy harmadik vendég gól kerekedett ki, Grumics lövése szállt kapu fölé. A 86. percben Molnár Rajmund passzából Takács szépített, így visszajött a hazaiak reménye a pontszerzésre. A 88. percben Hajagos mozdult ki rosszul a kapuból, a labda helyett Vaskót találta el, a játékvezető pedig a büntetőpontra mutatott. A labda mögé Takács állt, aki magabiztosan értékesítette a tizenegyest, 2-2. A találkozót emberhátrányban fejezte be az Aqvital, miután Kártik reklamálásért megkapta második sárga lapját.