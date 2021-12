Ellentétes formában várhatta a találkozót a két csapat. A KAC az elmúlt három mérkőzését megnyerte, igaz a Linz és a Dornbirn gárdáját csak ráadásban tudták legyűrni, a Znojmo ellen pedig hazai pályán nyert a Klagenfurt 2-0-ra. A Hydro Fehérvár AV19 az elmúlt három derbijét elveszítette, de ebből két alkalommal nem maradtak pont nélkül Sarauerék, a Pustertal és legutóbb a Salzburg is csak túlórában verte a a hetek óta sok hiányzóval játszó Volánt.

A vasárnap esti mérkőzést az ausztriai hatályos jogszabályok miatt nézők nélkül rendezték meg. Az első percekben beszorult a Fehérvár, Tirronennek többször is résen kellett lennie. A folytatásban Atkinson, Kuralt és Erdély is próbára tette Dahmot, de az osztrákok hálóőre magabiztosan tette a dolgát. Bár a harmad második fele kiegyenlítettebb volt, de a KAC játszott veszélyesebben, azonban a vendégek hátsó alakzata állta a sarat, így 0-0-val vonultak pihenőre a csapatok.

A második húsz perc Vallant helyzetével kezdődött, a hazaiak támadója közelről lőhetett, de Tirronen még csak kipattanót sem hagyott a közelében korongra éhesen várokozó piros mezeseknek. Csendesebb percek következtek, majd harmad derekán felpörögtek az események. Először a fehérvári kapu előtt rendezett tűzijátékot a Klagenfurt, a Volán finn kapusának bőven volt dolga, Ganahl ziccerét kivetődve bárddal hárította, nem sokon múlott a hazai vezetés. A nagy ijedtségben az AV19 beszorította az osztrák gárdát, de Kuralt és Shaw sem tudta vezetéshez juttatni a Fejér megyeieket. A 31. percben Dobmayert küldték ki két percre a játékvezetők, a fórban nagyon beszorult a Fehérvár, de az önfeláldozó blokkoknak köszönhetően maradt a 0-0. A 35. minutumban megszerezte a vezetést a Klagenfurt. A hazaiak beszorították a Volán sorát, majd Witting lőtte a pakkot a felső sarokba távolról, Tirronen a jól takaró osztrákok miatt nem sokat láthatott belőle, 1-0. Ebben a játékrészben kétségtelenül fölénybe került a a karintiai együttes, több kapu előtti lehetőségük is adódott, de az utolsó húsz perc előtt csak egy gólt volt a Fehérvár hátránya, így nyitott volt a találkozó kimenetele.

Ennek szellemében határozottan kezdte meg a harmadik harmadot a Volán. Előbb Jacobs fonákkal veszélyeztetett, majd távoli lövésébe Shaw ért bele jól a kapu előtt, a korong pedig a klagenfurti hálóban kötött ki, 1-1. Lendületbe jöttek a vendégek, Szabó Dániel, majd Jacobs is közel járt a gólszerzéshez, de Dahm védeni tudott. Nem jött jókor Campbell 2+2 perces kiállítása. A fórban Koch egyedül vezethette rá Tirronenre a korongot, de a finn hálóőr jött ki győztesen kettejük párharcából. Nem sokon múlt, hogy a Fehérvár kihúzza ezt a hátrányt, de végül pár másodperccel Campbell visszatérése előtt Fraser lőtt be közelről egy kipattanót, 2-1. Hét minutummal a záró sípszó előtt emberelőnyben támadhatott az egyenlítésért az AV19, és bár a nehézkes korongbevitel után Petan és Sarauer is veszélyeztetett, egyenlíteni nem sikerült. A legvégén a kapust is levitte Kevin Constantine, de gólt csak a KAC szerzett, Koch talált be az üresen hagyott kapuba, 3-1. A Hydro Fehérvár AV19 zsinórban negyedszerre hagyta el vesztesen a jeget. Erdélyek legközelebb pénteken, hazai környezetben játszanak a Znojmo ellen.

EC-Klagenfurt – Hydro Fehérvár AV19 3-1 (0-0, 1-0, 2-1)

Klagenfurt, zárt kapuk mögött. V.: Nagy A., Nikolic, Barnthaler, Snoj

KAC: Dahm – Strong, Schumming, Ganahl, Hundertpfund, S. Geier – Maier, Vallant, Fraser 1, Koch 2 (1), M. Geier – Unterweger, Würschl, Haudum (1), Ticar (1), Kraus – Sablatting, Hammerle, Hochegger (1), Obersteiner (1), Witting 1. Vezetőedző: Petri Matikainen.

AV19: Tirronen – Campbell, Fournier, Erdély, Sarauer, Petan – Horváth M., Szabó D., Shaw 1, Jacobs (1), Kuralt – Atkinson, Dobmayer, Magosi, Németh K., Mihály – Ambrus G., Rétfalvi, Szabó B. Vezetőedző: Kevin Constantine.

Kiállítások: 6, ill. 6 perc.

Kapura lövések: 36-26.