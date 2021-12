- Kellemetlen helyzet, nem tehetünk mást, mint, hogy tovább megyünk a következő mérkőzés helyszínére. Meg kell majd vizsgálnunk mennyire pótolható az Innsbruck elleni meccs. Persze az is kérdés lesz, tudnak-e mérkőzéseket rendezni Auszriában a következő legalább tíz nap során. Sok minden lehetséges: az, hogy nem játszuk le, és az is, hogy a pontokat megkapja az egyik fél. Erről később születik döntés. A szabály az, hogy ha egy csapatnál legalább 10+1 fő rendelkezésre áll, akkor a mérkőzést le kell játszani, ugyanakkor az orvosi bizottság döntése is mérvadó lehet, amennyiben nem ítéli biztonságosnak a helyzetet.