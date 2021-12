Idővel kezdtünk éledezni, és el is jutottunk néhányszor a lengyel kapuig. Sőt, be is köszöntünk Wojciech Szcesny ketrecébe egy köténnyel! A 39. percben a felcsúti Nagy Zsolt kanyarintott a tizenhatoson belülre egy szabadrúgást, Tymoteusz Puchacz pedig pont úgy csúsztatott tovább fejjel, hogy Schön Szabolcsnak csak finoman bele kellett búbolnia, 0-1! A lengyelek sebességben igyekeztek gyorsulni, ugyanakkor agresszívebbé is váltak.