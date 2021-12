A Sárosd a kezdés után rögtön magához ragadta a kezdeményezést és fölényük a 13. percben góllá érett. Egy baloldali beadásra Ivacs Gábor érkezett pontosan, lekezelte a labdát majd a kapu jobb alsó sarkába helyezte a labdát, 1-0. A gól után a vendégek kijöttek a szorításból és fokozatosan vették át a játék irányítását, fölényüket pedig több helyzet is jellemezte. A 41. percben sikerült is egyenlíteniük, a jobb oldalon Katóka Richárd ment el, kicselezte a hazai védelmet, majd az érkező Molnár Milán elé gurított vissza, aki laposan a tehetetlen Rauf Dávid mellett a kapu bal oldalába helyezett, 1-1. A második félidő szintén vendég rohamokkal kezdődött, és két nagy gólhelyzetet is kihagytak. Előbb a 49. percben Klein Márk lépett ki a védők között, de lövése a bal kapufa mellett hagyta el a játékteret, majd az 53. percben Dreska András hagyott ki ziccert kecsegtető helyzetben. Aztán a hazaiak pillanatai következtek. A 62. percben a Bodajk 16-osán belül az egyik vendégvédő fejbe rúgta Meszlényi Balázst, de Rózsa József játékvezető továbbot intett. A 66. percben egy jobb oldali hazai akció után Meszlényi Balázs adta be a labdát, a vendégek védője, Kovács János kézzel ütött a labdába, de a jogos büntető ismét elmaradt. A Sárosd a győztes gólt a 83. percben szerezte, amikor jobb oldalról Ivacs tört be a 16-oson belülre visszagurítására remekül érkezett Szabó Ervin, aki a kapu bal oldalába rúgta a labdát, 2-1. Egy remek iramú mérkőzésen a jobb helyzet kihasználás döntött a vendéglátók javára.