SIMIX ÜVEG-ÁSVÁNY ÉSZAKI CSOPORT

A Sárszentmihály-Masterplast együttese néhány nappal korábban letudta a Magyaralmás elleni bajnokiját, melyet magabiztosan megnyert idegenben, és ez az első helyet jelentette számára. Történt ez azért, mert két riválisa, amely a pontok tekintetében behozhatta volna (Gyúró és a Sárkeresztes SK) szabadnapos lesz ezen a hétvégén. A pályára lépő csapatok közül a Kajászó Iszkaszentgyörgy elleni találkozója lehet még a dobogóra jutás szempontjából vízválasztó. Amennyiben akár a házigazdák, akár az iszkaiak nyernek, akkor felléphetnek a dobogó második fokára. Döntetlen esetén pedig a negyedik helyre érhetnek. Az alsóházi rangadón a Csákberény első idei győzelmére hajthat a Söréd-Bodajk II. ellen, és hasonló a helyzet a Csókakő csapatával is, ők szintén nyeretlenek, és még pontot sem szereztek otthon, és ezúttal az Újbarok ellen próbálkozhatnak.

2021. november 26. péntek 18.30 (Székesfehérvár, Mezővári József Sportpálya)

Csákberény (13.) – Söréd-Bodajk II. (10.)

2021. november 28. vasárnap, 13.00

Kajászó (6.) – Iszkaszentgyörgy (5.), Csókakő (12.) – Újbarok (9.), Vértesacsa (11.) – Mány II.-Csabdi (8.)

A Magyaralmás SE (7.) – Sárszentmihály-Masterplast (1.) (1-4) mérkőzést már lejátszották (részletes jegyzőkönyv majd a forduló beszámolójában).

Szabadnapos: Gyúró (2.), Sárkeresztes SK (3.), Tordas R-Kord II. (4.)

Az Iszkaszentgyörgy csapata akár még feljebb is juthat a tabellán, csupán rajtuk múlik Forrás: Pesti Tamás / Fejér Megyei Hírlap

HORFER SERLEG DÉLI CSOPORT

A csoport egyetlen szombati találkozójának esélyese a Besnyő együttese, amely az előző héten kapott ki nyolc győztes mérkőzést követően Vajtán. Most azonban hazai pályán visszatérhetnek a győzelem útjára – már csak azért is, mivel ötből négyszer nyertek otthon. A listavezető Velence SE Ráckeresztúron zsebelheti be az őszi bajnok címét, s mivel több U19-es csapattag is erősíti őket, és az idénynek már vége van, így pihentebbek lehetnek a tópartiak. Az idény meglepetésgárdája, a Beloiannisz nagy harcot vívhat a Vajta II.-vel a dobogóért, de nem lesz könnyű dolga Rácalmáson, ahol a vendéglátók eddig hatból négy kilencven perc után három ponttal a tarsolyukban zártak. A Vajta II. kilenc mérkőzést fejezett be zsinórban győzelemmel, ezt a mérleget még szebbé tehetnék a Lajoskomárom II. legyőzésével, bár ez a meccs korántsem lesz sétagalopp számukra.

2021. november 27., szombat 13.00

Besnyő (5.) – Cece (14.)

2021. november 28. vasárnap, 13.00

Dég (15.) – Baracska (12.), MPF-Ráckeresztúr (8.) – Velence SE (1.), Nagylóki SE (7.) – Alap KSE (4.), Dinnyés (10.) – Kulcsi SE (9.), Rácalmás SE (13.) – Beloiannisz (2.), Tác-Csősz GSE (16.) – Sárszentágota (6.), Lajoskomárom II. (11.) – Vajta II. (3.)