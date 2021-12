Az Alba Fehérvár KC női kézilabda csapata nem kezdte túl jól a 2021/22-es pontvadászatot, azonban utóbbi négy bajnokijából kettőt megnyert, egy meccsen döntetlenre végzett, legutóbb pedig a DKKA-tól nagy csatában kapott csak ki a végjátékban. Minden bizonnyal a lányok a dunaújvárosi párharc utolsó perceit is átbeszélték az országban komoly ismertségnek és tekintélynek örvendő Csernus Imrével. Merthogy a neves pszichiáter immár október elejétől dolgozik a fehérvári lányok mentális felkészítésén. Csernus nem mozog ismeretlenül a sportegyesületek háza táján sem. Labdarúgócsapatoknál is dolgozott korábban, a magyar női vízilabda-válogatott mellett pedig éveket töltött el. Remélhetőleg székesfehérvári szerepvállalása is eredményre vezet.