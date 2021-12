Hogy a babona mennyire lehet befolyásoló tényező a magyar labdarúgás szereplői életében, megoszlanak a vélemények. Azonban ha szigorúan a számokra fókuszálunk, kijelenthető, az utóbbi évek formáját tekintve nem a Vidi a Fradi elleni rangadó esélyese. Eddig 105 alkalommal csaptak össze a piros-kékek és a zöld-fehérek a pontvadászatban, a Fradi fölénye akár nyomasztónak is mondható, hiszen 49 alkalommal győzött a Ferencváros, s a 29 döntetlen mellett 27 alkalommal örülhetett az összes pontnak a Vidi. A mérleg finomításán az utóbbi tíz esztendőben dolgozott nagy erőkkel a fehérvári egylet, azonban az utóbbi négy esztendőben csak elvétve arattak diadalt. A legutóbbi tíz összecsapásból kettőt nyert meg a Vidi – utoljára 2020. június 23-án tudtak győzni –, kétszer osztoztak a pontokon, hatszor pedig az FTC zsebelte be a pontokat. No és a bajnoki címeket. Az idei szezonban is a Ferencváros áll jobban a bajnokságban, azonban most itt a lehetőség a közelítésre. S hiába lép fel Szabics Imre együttese idegenben, győzni akar.