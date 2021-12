Ünneprontó volt a Paks (és persze megint jobb, mint a PAFC), mert Hornyák Zsolt alighogy átvette a hónap Legjobb edzőjének járó elismerést (amelyet az előző szezonban négyszer érdemelt ki), máris elszomorította a felcsútiak edzőjét. Ezzel együtt gyorsan feledtette hazai környezetben rossz szériáját a házigazda, és utóbb kiderült, ezzel át is adta a múltnak a vendégek pazar bajnoki sorozatát. Már nyolc perc után vezetést szerzett a Paks, amikor Ádám Martin fejelt a kapuba, 1-0. Pár perc leforgása alatt két egyenlítési lehetőség is adódott a PAFC előtt, ám Komáromi György lesről talált be, Nagy Zsolt meg mellé lőtt ígéretes helyzetben. Talán máshogy alakult volna a mérkőzés, ha ekkor sikerül elejét venni a hazaiak lendületének. Közel félórányi játék után Böde Dániel a forduló, vagy tán az egész szezon legszebb góljával duplázta meg az előnyt. Egy esernyőcsellel áthámozta magát Spandler Csabán, majd a kapuba lőtt, 2-0.