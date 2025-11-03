A Virágóra története Székesfehérváron (képgalériával)

Székesfehérvár belvárosának egyik legszebb dísze egy különleges alkotás, amely az idő múlását is virágba borítja. Több mint hatvan esztendeje díszíti a Belvárost Székesfehérvár egyik legnépszerűbb látványossága, az egykori romok helyén álló Virágóra.

A virágóra mindig is kedvelt találkozóhely volt a belváros szívében

Fotó: FMH-archív

A II. világháború pusztításai nem kímélték az egykori városfalakon kívüli területet sem. Eredetileg két egyemeletes ház magasodott itt, a harmincas évek közepétől ezek alkották az Országzászló tér Nádor utca felőli térfalát. A bombázások és belövések következtében a házak súlyosan megsérültek, így az akkori városvezetés az elbontásuk mellett döntött, helyükön először egy jelképesen bekerített játszótér jött létre libikókával, hintákkal. Az akkor már Ságvári Endre nevét viselő teret határoló téglafal megmaradt, csak jóval később bontották el.

Megszületett a virágóra ötlete

Aztán a hatvanas évek elején megfogalmazódott az ötlet: beültetett élő növényekből egy virágórát építenek. Horváth Jenő városi főkertész egy külföldi kiállításon látott egy ilyen alkotást, és úgy gondolta, ezt érdemes megvalósítani. Az 1960 tavaszi kialakítást az neki, valamint az óraszerkezetet megalkotó Csuti László főmérnöknek és a Székesfehérvári Szolgáltató Vállalat kertészeti részlege munkatársainak köszönhetjük. A virágállomány változatossága és a dátum napi frissítése, azaz a beültetés folyamatos változtatása is az ő kezük munkáját dicséri.

A virágóra, ami életre kelt

Hálás lehet érte az utókor, ahogy Kovács Jenő órásmester gondoskodásának is. A hatalmas óramutatókat földbe süllyesztett speciális óraszerkezet működteti. Ennek karbantartását 1970-től haláláig ő végezte, hiszen az időközben digitálisra cserélt vezérlést sem lehet magára hagyni. Ma fia, András biztosítja a megfelelő működést.

A régebb óta fiatalok biztosan emlékeznek arra, amikor 1972-ben, a város alapításának ezredik évfordulóján a virágszőnyeg Székesfehérvár címerét, a háromtornyos, az érkezőket nyitott kapukkal fogadó várat mintázta. A tervezési munkákat 1977-ben Tamás Ádám vette át, aki összesen 33 tervet alkotott meg 2010 végi nyugdíjba vonulásáig. 1972-ben került a SZÉKOM-hoz parkfenntartási vezetőként.