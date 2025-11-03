49 perce
A Virágóra története Székesfehérváron (képgalériával)
Akkor és most sorozatunkban ezúttal Székesfehérvár egyik legkedveltebb és legfotózottabb pontjára, a Virágórára emlékezünk. A több mint hatvan éve díszíti a Belvárost ez a különleges alkotás, amely nemcsak a város egyik jelképe lett, hanem generációk találkozóhelye és kedves emléke is. A mostani írásban felidézzük, hogyan született meg az ötlet, kik dolgoztak a Virágóra megvalósításán, és milyen változásokon ment keresztül az elmúlt évtizedek során.
Székesfehérvár belvárosának egyik legszebb dísze egy különleges alkotás, amely az idő múlását is virágba borítja. Több mint hatvan esztendeje díszíti a Belvárost Székesfehérvár egyik legnépszerűbb látványossága, az egykori romok helyén álló Virágóra.
A II. világháború pusztításai nem kímélték az egykori városfalakon kívüli területet sem. Eredetileg két egyemeletes ház magasodott itt, a harmincas évek közepétől ezek alkották az Országzászló tér Nádor utca felőli térfalát. A bombázások és belövések következtében a házak súlyosan megsérültek, így az akkori városvezetés az elbontásuk mellett döntött, helyükön először egy jelképesen bekerített játszótér jött létre libikókával, hintákkal. Az akkor már Ságvári Endre nevét viselő teret határoló téglafal megmaradt, csak jóval később bontották el.
Megszületett a virágóra ötlete
Aztán a hatvanas évek elején megfogalmazódott az ötlet: beültetett élő növényekből egy virágórát építenek. Horváth Jenő városi főkertész egy külföldi kiállításon látott egy ilyen alkotást, és úgy gondolta, ezt érdemes megvalósítani. Az 1960 tavaszi kialakítást az neki, valamint az óraszerkezetet megalkotó Csuti László főmérnöknek és a Székesfehérvári Szolgáltató Vállalat kertészeti részlege munkatársainak köszönhetjük. A virágállomány változatossága és a dátum napi frissítése, azaz a beültetés folyamatos változtatása is az ő kezük munkáját dicséri.
A virágóra, ami életre kelt
Hálás lehet érte az utókor, ahogy Kovács Jenő órásmester gondoskodásának is. A hatalmas óramutatókat földbe süllyesztett speciális óraszerkezet működteti. Ennek karbantartását 1970-től haláláig ő végezte, hiszen az időközben digitálisra cserélt vezérlést sem lehet magára hagyni. Ma fia, András biztosítja a megfelelő működést.
A régebb óta fiatalok biztosan emlékeznek arra, amikor 1972-ben, a város alapításának ezredik évfordulóján a virágszőnyeg Székesfehérvár címerét, a háromtornyos, az érkezőket nyitott kapukkal fogadó várat mintázta. A tervezési munkákat 1977-ben Tamás Ádám vette át, aki összesen 33 tervet alkotott meg 2010 végi nyugdíjba vonulásáig. 1972-ben került a SZÉKOM-hoz parkfenntartási vezetőként.
A fehérvári virágóra történeteFotók: FMH-archív
Minden évben új arcát mutatja a virágóra
Néhány éve a Fejér Megyei Hírlap hasábjain is olvashattuk emlékeit, például arról, miért is volt minden évben más a virágszőnyeg. A Palotai úti dísznövénytelep állományában ugyanis az időjárástól függően rendre más-más növényből volt több, ezekből tudott válogatni. Ekkoriban nagyrészt szőnyegnövényeket használtak, amelyeket később más virágok váltottak fel. Tamás Ádám joggal lehetett büszke 2022-ben, hiszen abban az évben az általa 1996-ban tervezett formát ültették ki. Az interjúban elmondta egyébként azt is, hogy a Virágórával kapcsolatos kritikák közül a két betonkörre vonatkozókat szakmailag egyáltalán nem tartja jogosnak. Korábban, a májusi ültetés után, az öntözés hatására őszig körülbelül 20 centimétert csúszott le a virágfelület. Képzeljük el, mennyi panasz érkezne a Városgondnoksághoz, ha ez ma is így lenne.
Váczi Márk
A székesfehérvári virágóra történetének főbb állomásai
- 1930-as évek – Két ház állt a mai virágóra helyén.
- 1940-es évek – A háborúban a házak elpusztultak.
- 1960 – Megépült a virágóra.
- 1970 – Kovács Jenő órásmester vette gondozásba.
- 1972 – A város ezredik évfordulóján a virágóra Székesfehérvár címerét mintázta.
- 1977 – Tamás Ádám lett a tervező.
- 1996 – Elkészült az a minta, amit 2022-ben újraültettek.
- 2010 – Tamás Ádám nyugdíjba ment.
- 2022 – A 1996-os tervet újra életre keltették.
