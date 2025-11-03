1 órája
Múzeumi programok Székesfehérváron
Az utolsó tárlatvezetések – Éjjel életre kel a kiállítás – Kvízre fel! – Századokon átívelő tárgyak és zenék – Finisszázs az Egy múzeum tekintete című kiállításban – Kőbe zárt gyógyító erő – Kortárs magyar design... – A Szent István Király Múzeum programjaiból csemegéztünk.
Az utolsó tárlatvezetések: Egy múzeum tekintete
Utolsó lehetőségek a november 9-éig látogatható nagyszabású kiállítás záró hetében! Tárlatvezetés Székesfehérváron, a Csók István Képtárban (Bartók Béla tér 1.) Izinger Katalin kurátorral az Egy múzeum tekintete című, a Szent István Király Múzeum első 150 évét bemutató kiállításban november 3-án (hétfőn) 17 és 18.30 óra, valamint november 8-án (szombaton) 14 és 15.30 óra között. A gazdag anyagot felvonultató kiállítás a múzeum jelentős eseményeit és gyűjteményeinek alakulását mutatja be.
A tárlatvezetés a kiállításra megváltott érvényes jeggyel vehető igénybe. Időtartama körülbelül 90 perc. Maximális létszám: 20 fő. A kiállítóterek korlátozott befogadóképessége miatt előzetes regisztráció szükséges a [email protected] email címen, legkésőbb az adott tárlatvezetés napján 12 óráig.
Éjjel életre kel a kiállítás
Éjjel életre kel a kiállítás – Emberek a tárgyak mögött. Rendhagyó tárlatvezetés. Időpont: november 4. (kedd) 17–18.30 óra. Helyszín: Csók István Képtár. A Múzeumok Őszi Fesztiválja programsorozat keretében találkozzon sóvárgó feleséggel, kőbaltás ősemberrel és rámenős kereskedővel az interaktív tárlatvezetésen! A rendhagyó program során a látogatók a tárgyakhoz kapcsolódva, kitalált szereplők révén ismerhetik meg közelebbről nemcsak a múzeum történetét, munkáját, hanem azokat a világokat is, amelyekről a kiállítás tárgyai mesélnek. (A belépés díjtalan.)
Kvízre fel!
A Múzeumok Őszi Fesztiválja programsorozat keretében a székesfehérvári múzeum érdekes és szórakoztató játékra hív mindenkit. Tehát Kvízre fel! november 5-én (szerdán) 10 és 18 óra között a Koronázó Bazilika Nemzeti Emlékhely Látogatóközpontban (Várkörút 32.). Tegye próbára tudását a Koronázó Bazilika és a magyar középkor izgalmas történetéről! A játék
elsősorban felsősöknek és középiskolásoknak szól, de felnőtt baráti társaságokat is örömmel látnak. Derítsék ki együtt, mennyit tudnak a bazilika múltjáról, az Árpád- és vegyesházi királyok szerepéről, és arról, hogyan alakult át az évszázadok során ez a különleges helyszín. Fedezze fel a történelem titkait – játékos formában! (A belépés díjtalan.)
Századokon átívelő tárgyak és zenék
Fényfestés a Csók István Képtár homlokzatán és gramofonzene eredeti lemezekről november 5-én (szerdán) 16.30 és 19.30 óra között. Vizuál és zene: Arany Gold Zoltán. A múzeum elmúlt 150 évébe kalauzolja az érdeklődőket a Csók képtárban látható Egy múzeum tekintete című kiállítás. Az épületre vetített mozgó fényfestést a több száz tárgyat bemutató tárlat inspirálta.
Finisszázs az Egy múzeum tekintete című kiállításban
Finisszázs az Egy múzeum tekintete című kiállításban. Időpont: november 8. (szombat) 15 és 18 óra között. Helyszín: Szent István Király Múzeum, Csók István Képtár. (A belépés díjtalan.)
TetovArt – lemosható tetováláskészítés. A múzeum a maga műtárgyaival és alkotásaival sokrétűen hat ránk. Megnézzük a kiállítást, és valahol belül emlékképek formájában magunkkal visszük a látottakat, tapasztaltakat. De mi van akkor, ha esélyünk van egy új rétegen keresztül is kapcsolódni a tárgyakhoz? Gyertek és kísérletezzetek: viseljük bőrünkön a kiállítást!
Textilfestés a Papírformával. Varga Gábor Farkas tematikus textilfestő workshopot tart a kiállításban, hogy ne csak a bőrünkön vigyük haza a kiállítást. A kiállított tárgyak ihlette motívumok közül válogatva az érdeklődők megfesthetik saját vászontáskájukat, hogy a látogatás emléke sok éven keresztül elkísérjen mindenkit. A táskákat a készlet erejéig a múzeum biztosítja.
Maszk és árnyék testet ölt. A maszk az emberi társadalmak minden szegmensében megjelenő, kultúráktól független szimbólum, mely egyszerre elfed és láttat. Gondolthatunk egzotikus példákra, mint a japán No színház álarcaira, a tibeti böhn rituális eszközeire vagy a star carr-i mezolitikus szarvascsont maszkra, de a kiállítás anyaga között is felfedezhető pár álarc. Most a látogatóknak is lehetősége nyílik Weixelbaum Hildebrant Laura képzőművésszel elkészíteni saját papírmasé maszkjukat, és körbejárni az álarcok izgalmas világát.
Kőbe zárt gyógyító erő
Szima Viktória (levéltáros, MNL Fejér Vármegyei Levéltára) Kőbe zárt gyógyítóerő – Ásványok és drágakövek a 18. századi patikákban címmel tart előadást november 9-én (vasárnap) 16 órakor a Fekete Sas Patikamúzeumban (Székesfehérvár, Fő utca 5.).
A Kazay Endre-naphoz kapcsolódó előadás a régi korok gyógyszerkincsét tárja a hallgatóság elé. A 18. század végéig alkalmazott ásványok és drágakövek
gyógyszerkészítésben elfoglalt szerepén keresztül megtudhatjuk, miként fonódott össze a gyógyítás művészete a természet megismerésével.
Az előadás középpontjában elsősorban a 18. századi Magyarországon használatos ásványi gyógyszeralapanyagok állnak, különös tekintettel a Fekete Sas Patikamúzeum gyűjteményéhez kapcsolódó példákra. Szó esik a drága- és féldrágakövek (hegyi kristálytól a zafírig) gyógyszerészeti felhasználásáról is – legyen szó egyszerű szerekről vagy összetett orvosságokról. Megtudhatjuk például, mi is volt valójában a terjék, és vajon melyik drágakövet szórták egykor porrá zúzva e talányos nevű készítménybe.
Az előadás nemcsak tudományos betekintést nyújt, hanem megidézi azokat az időket is, amikor az empirikus kutatás és a hit egymást kiegészítve alakították a gyógyszerkincset.
Kortárs magyar design
Y – Most ők jönnek | Kortárs magyar design címmel kiállítás nyílik november 9-én (vasárnap) 18 órakor Székesfehérváron a Szent István Király Múzeum Rendházában (Fő utca 6.). A megnyitón közreműködik a Vörös Janka & Vörös Milán duó.
A megnyitót követően Decsi Edit tart rendhagyó tárlatvezetést, aki nemcsak színésznő és előadóművész, hanem a divat és design világának is avatott ismerője. Televíziós műsoraiban éveken át hozta közel a közönséghez a kortárs tervezők gondolkodását – most pedig személyesen ad hangot annak, hogyan lát az Y generáció nőként, alkotóként, emberként.
Kiállítók: Hevesi Annabella, Cséffai Györgyi, Dávid Márk, Kele Sára, Itthon Design, Zala Zsófi, Koczka Kristóf, Fogarasi Demeter, Fehérvári Panka, Font Kata, Miklósi Ádám, Sáfrán Anett, Györök Bori.
Az eseményt az Art & Joy és a Szent István Király Múzeum közösen szervezi – céljuk, hogy a kortárs magyar designhoz közelebb hozzák azt a gondolkodásmódot, amelyben a tárgy nemcsak funkció, hanem történet, kérdés és válasz is egyben. Az Y – Most ők jönnek nem csupán kiállítás, hanem találkozás: generációk, anyagok, nézőpontok között.
A kiállításon a múzeum relikviáit is bemutatják, amelyeket a szakemberek gondosan válogattak össze, hogy harmonikusan illeszkedjenek a kortárs tárlat anyagához. A kiállítás megtekinthető december 21-éig, keddtől vasárnapig 10 és 18 óra között.