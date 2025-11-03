Múzeumi programok Székesfehérváron

Az utolsó tárlatvezetések: Egy múzeum tekintete

Utolsó lehetőségek a november 9-éig látogatható nagyszabású kiállítás záró hetében! Tárlatvezetés Székesfehérváron, a Csók István Képtárban (Bartók Béla tér 1.) Izinger Katalin kurátorral az Egy múzeum tekintete című, a Szent István Király Múzeum első 150 évét bemutató kiállításban november 3-án (hétfőn) 17 és 18.30 óra, valamint november 8-án (szombaton) 14 és 15.30 óra között. A gazdag anyagot felvonultató kiállítás a múzeum jelentős eseményeit és gyűjteményeinek alakulását mutatja be.

A tárlatvezetés a kiállításra megváltott érvényes jeggyel vehető igénybe. Időtartama körülbelül 90 perc. Maximális létszám: 20 fő. A kiállítóterek korlátozott befogadóképessége miatt előzetes regisztráció szükséges a [email protected] email címen, legkésőbb az adott tárlatvezetés napján 12 óráig.

Éjjel életre kel a kiállítás

Éjjel életre kel a kiállítás – Emberek a tárgyak mögött. Rendhagyó tárlatvezetés. Időpont: november 4. (kedd) 17–18.30 óra. Helyszín: Csók István Képtár. A Múzeumok Őszi Fesztiválja programsorozat keretében találkozzon sóvárgó feleséggel, kőbaltás ősemberrel és rámenős kereskedővel az interaktív tárlatvezetésen! A rendhagyó program során a látogatók a tárgyakhoz kapcsolódva, kitalált szereplők révén ismerhetik meg közelebbről nemcsak a múzeum történetét, munkáját, hanem azokat a világokat is, amelyekről a kiállítás tárgyai mesélnek. (A belépés díjtalan.)

Kvízre fel!

A Múzeumok Őszi Fesztiválja programsorozat keretében a székesfehérvári múzeum érdekes és szórakoztató játékra hív mindenkit. Tehát Kvízre fel! november 5-én (szerdán) 10 és 18 óra között a Koronázó Bazilika Nemzeti Emlékhely Látogatóközpontban (Várkörút 32.). Tegye próbára tudását a Koronázó Bazilika és a magyar középkor izgalmas történetéről! A játék

elsősorban felsősöknek és középiskolásoknak szól, de felnőtt baráti társaságokat is örömmel látnak. Derítsék ki együtt, mennyit tudnak a bazilika múltjáról, az Árpád- és vegyesházi királyok szerepéről, és arról, hogyan alakult át az évszázadok során ez a különleges helyszín. Fedezze fel a történelem titkait – játékos formában! (A belépés díjtalan.)