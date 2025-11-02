36 perce
Kiállítások Fejér vármegyében
„A szeretet több a hitnél” – Meglepetés – DeKunszt – Jane Austen – Egy múzeum tekintete – Meghosszabbítva: Via Lucis – Silent Zone – „Mágia” a sötétkamrában – Vármegyei rajzpályázat – Meghosszabbítva: „Örvendezz, királyi város!” – Hadimustra – Itt járt Seuso? és Ősi nyomokon
(Kiállítások az adott intézmény nyitvatartási rendje szerint!)
Agárd: Gárdonyi Géza Emlékház (Sigray István utca 3.). Október 31-étől zárva.
Agárd: Velencei-tavi Galéria (Sigray István utca 1.). Október 1-jétől zárva.
Cece: Csók István Emlékház és Múzeum (Arany János utca 11.). Az emlékház története. Az állandó kiállítás. Csók István, az európéer. Csók István festészete. Megtekinthető szombaton 10 és 17.30 óra között. Kapcsolat: (06-25) 234-153, a községi könyvtár nyitvatartási idejében.
Csákvár: Emlékház és Tűzoltó torony (Szabadság tér 1.). A csákvári fazekasság története. A mesterség múltja. Előzetes bejelentkezés alapján látogatható. Bejelentkezés: +36 20 9457194.
Dunaújváros: Intercisa Múzeum (Városház tér 4.). A múzeum Dunaújváros és környékének régészeti, történeti és néprajzi emlékeit gyűjti, őrzi, s mutatja be állandó és időszaki kiállításain. Állandó kiállítások: Őskori gyűjtemény; Római kori gyűjtemény; Középkori és kora újkori gyűjtemény; Néprajzi gyűjtemény; Újkori és legújabbkori történeti gyűjtemény. Nyitvatartás: keddtől péntekig 10–16 óra, szombaton 14–18 óra között.
Enying: November 5. (szerda) 17 óra: Egy csipetnyi természet. Szabó Irma és Szabó Géza Attila természetfotósok kiállításának megnyitója a Vas Gereben Művelődési Házban. Megtekinthető december 8-áig.
Fejér vármegye: A Fejér Vármegyei Tűzmegelőzési Bizottság Kéménytüzes kiállítása, valamint Lakástüzes kiállítása online megtekinthető a www.katasztrofavedelem.hu honlapon.
Füle: Sárréti Tájház (Széchenyi István utca 107.). A tájház története. A kiállítás. Március 15-éig zárva.
Kápolnásnyék: Vörösmarty Emlékház (Vörösmarty Mihály utca 31.). Az épület története. A kiállítás. Nyitvatartás: november 30-áig, keddtől vasárnapig 10 és 18 óra között. (A téli időszakban bejelentkezés szükséges: +36 70 382 3054.)
Lovasberény: Pilinszky János: „A szeretet több a hitnél” tablókiállítás. A Kertész Imre Intézet utazó kiállítása a Róna József Művelődési Ház és Könyvtárban. A tablókiállítás a költő születésének 100. évfordulója előtt tisztelgő programsorozat keretében valósult meg 2021-ben, s azóta bejárta szinte az egész országot: a Várkert Bazár után csaknem 100 vidéki közművelődési intézményben, könyvtárban láthatták az érdeklődők. Az utazó roll up-kiállítás nem hagyományos értelemben vett irodalomtörténeti pályaképet kíván nyújtani, hanem a költő életművét a legfontosabb, mindannyiunkat egyaránt érintő témáit mutatja be: Isten, szeretet, hit, részvét, szenvedés, a koncentrációs táborok botránya, a megváltásra váró bűn. A témák feldolgozása során Pilinszky-versidézetekből, valamint kevéssé ismert prózai szövegekből válogattak a kiállítási anyag összeállítói oly módon, hogy azok a mai látogató számára is aktuálisak, érvényesek és emlékezetesek legyenek. A tablókiállítás megtekinthető november 7. és 14. között.
Mór: Állandó és időszaki kiállítások a Lamberg-kastély Művelődési Központ, Könyvtár és Muzeális Kiállítóhelyen. Novembertől februárig: keddtől péntekig 10 és 16 óra között, szombaton és vasárnap 10 és 15 óra között. Tárlatvezetési időpontok: 10, 12, 13.30 óra.
Nagyvenyim: November 15. (szombat) 8 és 13 óra között: A Dél-Duna Tagszövetség postagalamb-kiállítása a Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtárban. A belépés díjtalan.
Sukoró: Néprajzi ház (Szilvás sor 7.). Fejér vármegye első néprajzi múzeuma. „Holnemvolt” konyha. Tisztaszoba. Hátsó szoba. Novembertől áprilisig: zárva.
Szabadbattyán: Kula, gótikus őrtorony. Jelenleg zárva.
Székesfehérvár: „Visszaemlékezem a régi napokra…” – 30 év tűzzománcai. Szűcsné Novák Mária kiállítása az Aranybulla Könyvtár Alapítvány olvasótermében (Köfém lakótelep 1.). Megtekinthető november 3-áig.
Székesfehérvár: Meglepetés. A Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium képző- és iparművészeti kiállítása az oktatási intézmény aulájában. A művésztanárok és a meghívott alkotók közös kiállítása. Megtekinthető november 7-éig, naponta 8 és 16 óra között.
Székesfehérvár: DeKunszt! Thury Lili plakátjai, a Geothe Intézet vándorkiállítása a Vörösmarty Mihály Könyvtár pedagógiai részlegén. Megtekinthető november 4. és 28. között.
Székesfehérvár: Ismerjük meg a 250 éve született Jane Austent! Kiállítás a Vörösmarty Mihály Könyvtár Széna téri Tagkönyvtárában. Jane Austen (1775. december 16. – 1817. július 18.) angol regényírónő. A korában általános romantika túlzásaival szembefordulva a kritikai realizmus egyik úttörője. Írásaira jellemző a feszes kompozíció és az ironikus látásmód. Főszereplői intelligens, erkölcsileg erős hősnők, akik éles kontrasztban állnak környezetük balgaságával.
Székesfehérvár: Karácsonyi hagyományoktól a vasorrú bábáig. Mézeskalács-kiállítás Bogáthyné Kiss Ildikó alkotásaiból a Vörösmarty Mihály Könyvtár Tolnai utcai Tagkönyvtárában. Megtekinthető november 4. és 29. között.
Székesfehérvár: Szent István Király Múzeum. Kiállítóhelyek. Budenz-ház (Arany János utca 12. Átmenetileg zárva.) Csók István Képtár (Bartók Béla tér 1. Hétfőtől vasárnapig: 10 és 18 óra között.) Fekete Sas Patikamúzeum (Fő utca 5. Hétfő: zárva. Keddtől vasárnapig: 10 és 18 óra között.) Gorsium Régészeti Park, Tác. (November 1-jétől március 31-éig: hétfőtől vasárnapig 8 és 16 óra között.) Hetedhét Játékmúzeum (Oskola utca 2–4. Hétfő: zárva. Keddtől vasárnapig: 10 és 18 óra között. Vonalba zárt történetek – Réber László grafikusművész állandó kiállítása. Székesfehérvári játékgyűjtemény. Moskovszky-gyűjtemény.) Koronázó Bazilika Nemzeti Emlékhely Látogatóközpont (Várkörút 32. Keddtől vasárnapig: 10 és 18 óra között. Solium Regni – Az ország trónusa, állandó kiállítás. Hager Ritta: Via Lucis – Belső fény, kiállítás, megtekinthető november 9-éig.) Nemzeti Emlékhely – Középkori Romkert (Koronázó tér 1. November 1. és március 31. között a kiállítóhely zárva tart.) Országzászló téri kiállítóhely (Országzászló tér 3. Hétfő: zárva. Keddtől vasárnapig: 10 és 18 között. A múzeumi könyvtár nyitvatartása: hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Hétfőtől péntekig – 8 és 10 óra között – kérik, hogy csengessenek, ha a könyvtárat vagy az épületben dolgozó kollégákat keresik. Kiállítások: Tárgyalkotó hagyomány – fejezetek Fejér vármegye néprajzából. Minψó Szert Károly: FoToNoIrE jelenségek nem lineáris dinamikája, kiállítás november 30-áig. Néprajzi gyűjtemény.) Palotavárosi kiállítóhely (Rác utca 11. Bejelentkezés alapján látogatható, keddtől vasárnapig 10 és 18 óra között. Kérik, hogy a látogatási szándékot a +36 70 661 9983-as telefonszámon jelezzék, s a múzeum kollégája 20 percen belül a helyszínre érkezik.) Pelikán Galéria (Kossuth Lajos utca 15. Keddtől péntekig: 10 és 18 óra között. Szombat, vasárnap, hétfő: zárva. Deák Balázs: Silent Zone, kiállítás, megtekinthető november 21-éig.) Szent István Király Múzeum Rendház (Fő utca 6. Hétfő: zárva. Keddtől vasárnapig 10 és 18 óra között. Hadimustra – A magyar hadtörténet évszázadainak emlékei, kiállítás, megtekinthető december 31-éig.) Új Magyar Képtár (Megyeház utca 17. Hétfő: zárva. Keddtől vasárnapig 10 és 18 óra között. Kondor Béla átiratok, diák rajzpályázat, kiállítás, megtekinthető november 30-áig.) Városi Képtár – Deák-gyűjtemény (Oskola utca 10. Átmenetileg zárva.)
Székesfehérvár: Szent István Király Múzeum. Kiállítások.
Időszaki kiállítások: November 9-éig: Egy múzeum tekintete – A Szent István Király Múzeum első 150 éve. November 9-éig: Hager Ritta: Via Lucis – Belső fény. November 21-éig: Deák Balázs: Silent Zone. November 30-áig: Minψó Szert Károly: FoToNoIrE jelenségek nem lineáris dinamikája. November 30-áig: Kondor Béla átiratok, diák rajzpályázat. December 14-éig: Meghosszabbítva! „Örvendezz királyi város!” – Szent István és városa a filatéliában. December 17-éig: Képzőművészeti tárlat a Magyar Festészet Napja alkalmából. December 31-éig: Hadimustra – A magyar hadtörténet évszázadainak emlékei. Gorsium Régészeti Park, Tác, 2026. május 10-éig: Itt járt Seuso? Ősi nyomokon.
Állandó kiállítások (hétfő: zárva; keddtől vasárnapig: 10 és 18 óra között; az ettől eltérő nyitvatartást külön közöljük): Ybl-gyűjtemény (Budenz-ház, a kiállítóhely átmenetileg zárva tart). Moskovszky-gyűjtemény (Hetedhét Játékmúzeum, Oskola utca 2–4.) Dédapáink patikája (Fekete Sas Patikamúzeum, Fő utca 5.) Gorsium-gyűjtemény (Gorsium Régészeti Park, Tác. November 1-jétől március 31-éig, hétfőtől vasárnapig: 8 és 16 óra között.) Mentett értékek 2.0 (Városi Képtár – Deák Gyűjtemény, Oskola utca 10. Átmenetileg zárva.) Palotavárosi emlékek – Székesfehérvár-Palotaváros története és néprajza (Palotavárosi kiállítóhely, Rác utca 11. Bejelentkezés alapján látogatható.) Tárgyalkotó hagyomány – fejezetek Fejér vármegye néprajzából (Országzászló téri kiállítóhely, Országzászló tér 3.) Vonalba zárt történetek – Réber László grafikusművész állandó kiállítása (Hetedhét Játékmúzeum. Oskola utca 2–4.) Solium Regni – Az ország trónusa (Koronázó Bazilika Nemzeti Emlékhely, Várkörút 32.)
Székesfehérvár: Szent István Király Múzeum. Gyűjtemények. Antropológiai gyűjtemény. Deák-gyűjtemény (Városi Képtár – Deák Gyűjtemény, Oskola utca 10. Átmenetileg zárva.) Éremgyűjtemény. Képző- és iparművészeti gyűjtemények. Könyvtári gyűjtemény. Kőtár gyűjtemény. Moskovszky-gyűjtemény (Hetedhét Játékmúzeum, Oskola utca 2–4. Hétfő: zárva. Keddtől vasárnapig: 10 és 18 óra között.) Néprajzi gyűjtemény (Országzászló téri kiállítóhely, Országzászló tér 3. Hétfő: zárva. Keddtől vasárnapig: 10 és 18 között.) Régészeti gyűjtemény. Székesfehérvári játékgyűjtemény (Hetedhét Játékmúzeum. Hétfő: zárva. Keddtől vasárnapig: 10 és 18 óra között.) Újkortörténeti gyűjtemény. Kötet: Szent királyok idején Árpád-kori tárgyak. (A kötetet azzal a céllal állították össze, hogy az Árpád-kort, vagyis a honfoglalástól a 14. század legelejéig terjedő időszakot a tankönyvi kereteken túl is megmutathassák.)
Szent István Király Múzeum. Időszakos kiállítások (részletesen).
Székesfehérvár: Egy múzeum tekintete. A Szent István Király Múzeum első 150 éve. Tárgyak, történetek a szenzációs kentaur csontlelettől a tacskós kalaptűig „… a közönség használatára…”. Helyszín: Csók István Képtár (Bartók Béla tér 1.). A kiállítás legfőbb célja az intézmény történetének bemutatása a múzeumi munkán és múzeumi gondolkodáson keresztül. Műtárgyak, események, jelentős személyiségek és a múzeumi gyűjtemények egymásra reflektálása segítségével idézve fel a közös, személyes és egyéni emlékeket. Megtekinthető november 9-éig, hétfőtől vasárnapig 10 és 18 óra között.
Székesfehérvár: Meghosszabbítva! Via Lucis – Belső fény. Textilkiállítás a Koronázó Bazilika kövei között. Hager Ritta iparművész, textiltervező, gobelinművész kiállítása a Koronázó Bazilika Nemzeti Emlékhely Látogatóközpontban. Hager Ritta művészi világa spirituális és szakrális témákat dolgoz fel. Nyugalmat és erőt sugárzó alkotásain központi szerepet tölt be a fény. Egy művön belül alkalmazza a gobelint, ógobelint, fonást, kötözést. Alkotásai kilépnek a sík két dimenziójából, plasztikus, a tér három dimenziójában megjelenő műveket komponál. Mini textil szobrai derűt, humort, iróniát sugároznak. A kísérletezés és a tradíciók tisztelete éppúgy jellemzi, mint az anyag tulajdonságainak hangsúlyozása és az anyagon túli világ, értékek megjelenítése. Művei pozitív üzenetet sugallanak, a mindig jelenlévő Gondviselés óvó, segítő erejét. A kiállítás megtekinthető november 9-éig, keddtől vasárnapig 10 és 18 óra között. (Szent István Király Múzeum.)
Székesfehérvár: Silent Zone – Deák Balázs fotós, filmes (fotó)tárlata a Pelikán Galériában (Kossuth Lajos utca 15.). A tárlat megtekinthető november 21-éig, keddtől péntekig 10 és 18 óra között. A belépés díjtalan. (Szent István Király Múzeum, Székesfehérvári Művészek Társasága.) Székesfehérvár: FoToNoIrE jelenségek nem lineáris dinamikája. Minψó Szert Károly, Balogh Rudolf-díjas fotográfus, képzőművész kiállítása a Szent István Király Múzeum Országzászló téri kiállítóhelyén (Országzászló tér 3.). A kiállításon a műveiben a festészet és a fotográfia határán alkotó Minψó Szert Károly az elmúlt öt évtizedben készült fotóit, fotóciklusait és legújabb munkáit mutatják be. A tárlaton a Magyar Nemzeti Galéria, a Magyar Fotográfiai Múzeum és az Equibrilyum gyűjteményeiben, valamint magángyűjteményekben őrzött, ritkán látható művek is megtekinthetők. Minψó fényképeket fest, vagy képzőművészetet fotografál. Az emulzió a festőanyaga. A fotográfia ott kezdi igazán érdekelni, ahol a többi fotográfus abbahagyja. Nemcsak az expozíció foglalkoztatja, hanem már évtizedek óta az a „mágia”, ami a sötétkamrában az előhívás pillanatában végbemegy a különböző anyagokkal. Az anyag, a felületek iránti érdeklődése nem csillapodik: fotói több rétegből álló műtárgyak, amelyek fotogram alapon működnek, alakjait, alakzatait speciális fényérzékeny anyagon rögzíti. Pályáját a folyamatos kísérletezés, a számtalan technikai megvalósítás, a különböző anyagok – pl. arany és ezüst fóliák – és rétegek felvitele, az aláfestés, beleragasztás teszi jellegzetessé, képei témájukat és stílusukat tekintve változatosak. Székek, kanalak, kutyák, biciklik, városképek, szuprematista képek, baráti párok árnyképei… – fotósorozatai a magyar fotótörténet fontos műveivé váltak, és Minψó nevéhez fűződik egy különleges fotóaktus, a fénykerékpározás is, amikor a közönség jelenlétében teremti meg, hívja elő a képet. Megtekinthető november 30-áig, hétfő kivételével naponta 10 és 18 óra között.
Székesfehérvár: Kondor Béla átiratok. Vármegyei rajzpályázat. Kiállítás az Új Magyar Képtárban (Megyeház utca 17.). A Kondor Kör 50 éves jubileumi kiállítás-sorozatának negyedik tárlata. A zsűri tagjai voltak: Pinke Miklós képzőművész, a Kondor Kör korábbi vezetője és Varga Gábor Farkas grafikusművész. A kiállítás megtekinthető november 30-áig, keddtől vasárnapig 10 és 18 óra között.
Székesfehérvár: Meghosszabbítva! „Örvendezz, királyi város!” – Szent István és városa a filatéliában. Időszaki kiállítás a Koronázó Bazilika Nemzeti Emlékhely Látogatóközpontban (Várkörút 32.). Székesfehérvár Szent István városa, királyi és koronázó város, a király és városa neve pedig az évszázadok során egybeforrt. A Bélyegmúzeum a kiállítás anyagának összeállításával arra vállalkozott, hogy a művészi kisgrafikák által közvetített képi információkon keresztül közelítse meg az államalapítás, Szent István és családja történetét, valamint székesfehérvári kötődéseit, a koronázó város magyar államalapításban és az első királyunkhoz köthető hagyományok kialakításában betöltött szerepét. A kiállítás megtekinthető december 14-éig. (A belépés díjtalan.)
Székesfehérvár: Képzőművészeti tárlat a Koronázó Bazilika Nemzeti Emlékhely Látogatóközpontban (Várkörút 32.). A Magyar Alkotóművészek Egyesületének Fejér vármegyei tagjai és festőművész vendégeik kiállítása a Magyar Festészet Napja alkalmából. Kiállítók: Aknay János, Baksai József, Barabás Márton, Bárány T. Rézia, Büki Zsuzsanna, Dréher János, Gaál József, Kovács Johanna, Hegedűs 2 László, Koppány Attila, Könyv Kata, Mara Kinga Villő, Németh Géza, Pinke Miklós, Réti Ágnes, Szegedi Csaba, Székács Zoltán, Szentes Ottokár, Szolnoki Szabolcs, Szurcsik József, Verebes György. Megtekinthető december 17-éig, keddtől vasárnapig 10 és 18 óra között.
Székesfehérvár: Hadimustra – A magyar hadtörténet évszázadainak emlékei. Kiállítás a Szent István Király Múzeum Rendházában (Fő utca 6.). A Hadtörténeti Múzeum kiállítása, a 11 teremben megvalósított tárlat ezernél több műtárgy, látványos idővonal és sokrétű digitális tartalom segítségével enged bepillantást a magyar hadtörténelem elmúlt évszázadaiba, az oszmán uralom elleni küzdelemtől napjaink honvédségének fegyverzetéig. A különböző korok magyar fegyverei mellett bemutatják a haderő és a katonai szolgálat elsődleges jelképeit: zászlókat, egyenruhákat és kitüntetéseket, ahogy katonáink mindennapjainak és ünnepnapjainak tárgyi emlékeit és dokumentumait is. A kiállításban külön hangsúlyt kapott a hungarikumnak számító huszárság emlékei, az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc relikviái, a legfontosabb hadijelképek: a zászlók, de nyomon követhető a magyar egyenruházat színes és változatos története, és a magyar kézifegyverek fejlődését egyaránt. Megtekinthető december 31-éig, keddtől vasárnapig 10 és 18 óra között.
Tác-Gorsium: Gorsium Régészeti Park. Gorsium-Herculia római kori város. Nyitvatartás: november 1. és március 31. között, hétfőtől vasárnapig 8 és 16 óra között. Tárlatvezetés előzetes igénybejelentés alapján. Bejelentkezés hétköznap 9 és 15 óra között: +36 70 643 7486, [email protected] (Szent István Király Múzeum.)
Tác-Gorsium: A Szent István Király Múzeum időszaki kiállításai a Gorsium Régészeti Parkban.
Itt járt Seuso? A szabadbattyáni épületkomplexum és legújabb leletei. A múzeum Seuso-projekt munkacímmel 2025 januárjában elindított egy kiterjedt, topográfiai kutatást, mely Gorsium-Herculia mikrorégiós kutatását tűzte ki céljául, roncsolásmentes módszerekkel. A projekt célkitűzése, hogy a Móri-árok déli, illetve a Mezőföld területén folyó Sárvíz, megközelítőleg 40 kilométeres szakaszának partjai mentén kutasson, s legszélesebb körben feltérképezze az egykori Gorsiumhoz köthető település és úthálózat rendszerét, infrastruktúráját.
A kutatás első állomásaként a Nádorfi Gabriella által Szabadbattyánban megásott, Seuso-épületnek nevezett épületkomplexum melletti, egykori Sárvíz medrét vizsgálták. Az évszázadokon átívelő római jelenlét okán igen sok – mondhatni a várakozásokon túlmutató – lelet került elő már első alkalommal is. A Seuso-épület közvetlen környezetéből megközelítőleg 350 római kori fémlelet került elő idén, önkéntes fémkeresősök segítségével. Ezekből a leletekből láthatnak az érdeklődők most egy válogatást. E leletek mellett pedig az oly sokáig a Kula-toronyban őrzött falfestmények, illetve rekonstrukcióik is helyet kapnak a kiállításban. A kiállítás fókuszában az az ón üst áll, melyet a múlt század derekán talált egy helyi lakos a hajdani Seuso-épület területén, ezzel rávilágítva a terület fontosságára, és előremozdítva a későbbi kutatások megindítását Szabadbattyán területén. S ugyancsak ez az az üst, melyet a rómaiak akár a Seuso-kincsekkel együtt is használhattak lakomáik alkalmával. Ugyanis az üst kivitelezése oly grandiózus, hogy ezt csakis olyan lakomák alkalmával használhatták, ahol több tucat prominens vendég vett részt. Ezzel a látszólag laza, s mégis logikus kapoccsal hozták kapcsolatba a Szabadbattyán határában lévő épületkomplexum romjait az egykoron itt élt Seusoval. A kiállítás szervezői hangsúlyozzák, hogy a Seuso kutatási projekt és maga a tárlat nem jöhetett volna létre Látrányi Viktóriának a téma iránti elkötelezettsége és mindenkit magával ragadó lelkesedése nélkül.
Ősi nyomokon: Róma árnyékában, magyar földön. A kutyatörténeti kiállítás a római kortól napjainkig mutat be régészeti leleteket és más relikviákat, melynek kurátorai Fekete Fruzsina, a múzeum régésze és Makó János kutyatörténeti kutató. A tárlat bemutatja a Gorsiumban egykor élő kutyák maradványait, típusait, valamint olyan tárgyakat, amiken a kutyák szó szerint rajta hagyták a nyomukat, vagy pedig inspirálták gazdáikat az elkészítésükben. Itt debütál az az 1936-ban előkerült, 2. századi kutya szobor, melyet a kutatás majd egy évszázadig nagymacskaként meghatározott, majd kiderült, hogy valójában egy római harciasabb jellegű kutyáról van szó, s hogy milyen funkciója lehetett. A kiállítás ezen felül bemutatja a ma is vadon élő kutyaféléket, a magyar fajtákat – mintegy párhuzamba vonva a régi, római kutyákkal –, megismerteti a látogatókat a világfajtákkal, a nagy volumenű kutyás kiállítások világával. Bemutatva számtalan híres kutyát, akiket vagy a filmvászonról ismerünk, vagy pedig híres gazdáikat ismerjük, de róluk szinte semmit nem tudunk. A szervezők, hogy még inkább közelebb hozzák a kiállítást a látogatókhoz, felállítottak egy emlékfalat, ahol mindenki kiteheti elhunyt kedvencének a fotóját, melyek a kiállítás végéig láthatóak lesznek. A zárás napján pedig, szakrális keretek közt, római szertartással mutatnak be áldozatot e kutyák tiszteletére. A kiállítások megtekinthetők 2026. május 10-éig, hétfőtől vasárnapig.
Vál: Vajda János Emlékház (Antali erdő). Nyitvatartás: előre bejelentkezés alapján. Telefonszám: 06-30-164-3447.