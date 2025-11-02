Kiállítások Fejér vármegyében

Székesfehérvár: Meghosszabbítva! Via Lucis – Belső fény. Textilkiállítás a Koronázó Bazilika kövei között. Hager Ritta iparművész, textiltervező, gobelinművész kiállítása a Koronázó Bazilika Nemzeti Emlékhely Látogatóközpontban. Hager Ritta művészi világa spirituális és szakrális témákat dolgoz fel. Nyugalmat és erőt sugárzó alkotásain központi szerepet tölt be a fény. Egy művön belül alkalmazza a gobelint, ógobelint, fonást, kötözést. Alkotásai kilépnek a sík két dimenziójából, plasztikus, a tér három dimenziójában megjelenő műveket komponál. Mini textil szobrai derűt, humort, iróniát sugároznak. A kísérletezés és a tradíciók tisztelete éppúgy jellemzi, mint az anyag tulajdonságainak hangsúlyozása és az anyagon túli világ, értékek megjelenítése. Művei pozitív üzenetet sugallanak, a mindig jelenlévő Gondviselés óvó, segítő erejét. A kiállítás megtekinthető november 9-éig, keddtől vasárnapig 10 és 18 óra között. (Szent István Király Múzeum.)

Székesfehérvár: Silent Zone – Deák Balázs fotós, filmes (fotó)tárlata a Pelikán Galériában (Kossuth Lajos utca 15.). A tárlat megtekinthető november 21-éig, keddtől péntekig 10 és 18 óra között. A belépés díjtalan. (Szent István Király Múzeum, Székesfehérvári Művészek Társasága.) Székesfehérvár: FoToNoIrE jelenségek nem lineáris dinamikája. Minψó Szert Károly, Balogh Rudolf-díjas fotográfus, képzőművész kiállítása a Szent István Király Múzeum Országzászló téri kiállítóhelyén (Országzászló tér 3.). A kiállításon a műveiben a festészet és a fotográfia határán alkotó Minψó Szert Károly az elmúlt öt évtizedben készült fotóit, fotóciklusait és legújabb munkáit mutatják be. A tárlaton a Magyar Nemzeti Galéria, a Magyar Fotográfiai Múzeum és az Equibrilyum gyűjteményeiben, valamint magángyűjteményekben őrzött, ritkán látható művek is megtekinthetők. Minψó fényképeket fest, vagy képzőművészetet fotografál. Az emulzió a festőanyaga. A fotográfia ott kezdi igazán érdekelni, ahol a többi fotográfus abbahagyja. Nemcsak az expozíció foglalkoztatja, hanem már évtizedek óta az a „mágia”, ami a sötétkamrában az előhívás pillanatában végbemegy a különböző anyagokkal. Az anyag, a felületek iránti érdeklődése nem csillapodik: fotói több rétegből álló műtárgyak, amelyek fotogram alapon működnek, alakjait, alakzatait speciális fényérzékeny anyagon rögzíti. Pályáját a folyamatos kísérletezés, a számtalan technikai megvalósítás, a különböző anyagok – pl. arany és ezüst fóliák – és rétegek felvitele, az aláfestés, beleragasztás teszi jellegzetessé, képei témájukat és stílusukat tekintve változatosak. Székek, kanalak, kutyák, biciklik, városképek, szuprematista képek, baráti párok árnyképei… – fotósorozatai a magyar fotótörténet fontos műveivé váltak, és Minψó nevéhez fűződik egy különleges fotóaktus, a fénykerékpározás is, amikor a közönség jelenlétében teremti meg, hívja elő a képet. Megtekinthető november 30-áig, hétfő kivételével naponta 10 és 18 óra között.

Székesfehérvár: Kondor Béla átiratok. Vármegyei rajzpályázat. Kiállítás az Új Magyar Képtárban (Megyeház utca 17.). A Kondor Kör 50 éves jubileumi kiállítás-sorozatának negyedik tárlata. A zsűri tagjai voltak: Pinke Miklós képzőművész, a Kondor Kör korábbi vezetője és Varga Gábor Farkas grafikusművész. A kiállítás megtekinthető november 30-áig, keddtől vasárnapig 10 és 18 óra között.

Székesfehérvár: Meghosszabbítva! „Örvendezz, királyi város!” – Szent István és városa a filatéliában. Időszaki kiállítás a Koronázó Bazilika Nemzeti Emlékhely Látogatóközpontban (Várkörút 32.). Székesfehérvár Szent István városa, királyi és koronázó város, a király és városa neve pedig az évszázadok során egybeforrt. A Bélyegmúzeum a kiállítás anyagának összeállításával arra vállalkozott, hogy a művészi kisgrafikák által közvetített képi információkon keresztül közelítse meg az államalapítás, Szent István és családja történetét, valamint székesfehérvári kötődéseit, a koronázó város magyar államalapításban és az első királyunkhoz köthető hagyományok kialakításában betöltött szerepét. A kiállítás megtekinthető december 14-éig. (A belépés díjtalan.)

Székesfehérvár: Képzőművészeti tárlat a Koronázó Bazilika Nemzeti Emlékhely Látogatóközpontban (Várkörút 32.). A Magyar Alkotóművészek Egyesületének Fejér vármegyei tagjai és festőművész vendégeik kiállítása a Magyar Festészet Napja alkalmából. Kiállítók: Aknay János, Baksai József, Barabás Márton, Bárány T. Rézia, Büki Zsuzsanna, Dréher János, Gaál József, Kovács Johanna, Hegedűs 2 László, Koppány Attila, Könyv Kata, Mara Kinga Villő, Németh Géza, Pinke Miklós, Réti Ágnes, Szegedi Csaba, Székács Zoltán, Szentes Ottokár, Szolnoki Szabolcs, Szurcsik József, Verebes György. Megtekinthető december 17-éig, keddtől vasárnapig 10 és 18 óra között.

Székesfehérvár: Hadimustra – A magyar hadtörténet évszázadainak emlékei. Kiállítás a Szent István Király Múzeum Rendházában (Fő utca 6.). A Hadtörténeti Múzeum kiállítása, a 11 teremben megvalósított tárlat ezernél több műtárgy, látványos idővonal és sokrétű digitális tartalom segítségével enged bepillantást a magyar hadtörténelem elmúlt évszázadaiba, az oszmán uralom elleni küzdelemtől napjaink honvédségének fegyverzetéig. A különböző korok magyar fegyverei mellett bemutatják a haderő és a katonai szolgálat elsődleges jelképeit: zászlókat, egyenruhákat és kitüntetéseket, ahogy katonáink mindennapjainak és ünnepnapjainak tárgyi emlékeit és dokumentumait is. A kiállításban külön hangsúlyt kapott a hungarikumnak számító huszárság emlékei, az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc relikviái, a legfontosabb hadijelképek: a zászlók, de nyomon követhető a magyar egyenruházat színes és változatos története, és a magyar kézifegyverek fejlődését egyaránt. Megtekinthető december 31-éig, keddtől vasárnapig 10 és 18 óra között.

Tác-Gorsium: Gorsium Régészeti Park. Gorsium-Herculia római kori város. Nyitvatartás: november 1. és március 31. között, hétfőtől vasárnapig 8 és 16 óra között. Tárlatvezetés előzetes igénybejelentés alapján. Bejelentkezés hétköznap 9 és 15 óra között: +36 70 643 7486, [email protected] (Szent István Király Múzeum.)

Tác-Gorsium: A Szent István Király Múzeum időszaki kiállításai a Gorsium Régészeti Parkban.

Itt járt Seuso? A szabadbattyáni épületkomplexum és legújabb leletei. A múzeum Seuso-projekt munkacímmel 2025 januárjában elindított egy kiterjedt, topográfiai kutatást, mely Gorsium-Herculia mikrorégiós kutatását tűzte ki céljául, roncsolásmentes módszerekkel. A projekt célkitűzése, hogy a Móri-árok déli, illetve a Mezőföld területén folyó Sárvíz, megközelítőleg 40 kilométeres szakaszának partjai mentén kutasson, s legszélesebb körben feltérképezze az egykori Gorsiumhoz köthető település és úthálózat rendszerét, infrastruktúráját.

A kutatás első állomásaként a Nádorfi Gabriella által Szabadbattyánban megásott, Seuso-épületnek nevezett épületkomplexum melletti, egykori Sárvíz medrét vizsgálták. Az évszázadokon átívelő római jelenlét okán igen sok – mondhatni a várakozásokon túlmutató – lelet került elő már első alkalommal is. A Seuso-épület közvetlen környezetéből megközelítőleg 350 római kori fémlelet került elő idén, önkéntes fémkeresősök segítségével. Ezekből a leletekből láthatnak az érdeklődők most egy válogatást. E leletek mellett pedig az oly sokáig a Kula-toronyban őrzött falfestmények, illetve rekonstrukcióik is helyet kapnak a kiállításban. A kiállítás fókuszában az az ón üst áll, melyet a múlt század derekán talált egy helyi lakos a hajdani Seuso-épület területén, ezzel rávilágítva a terület fontosságára, és előremozdítva a későbbi kutatások megindítását Szabadbattyán területén. S ugyancsak ez az az üst, melyet a rómaiak akár a Seuso-kincsekkel együtt is használhattak lakomáik alkalmával. Ugyanis az üst kivitelezése oly grandiózus, hogy ezt csakis olyan lakomák alkalmával használhatták, ahol több tucat prominens vendég vett részt. Ezzel a látszólag laza, s mégis logikus kapoccsal hozták kapcsolatba a Szabadbattyán határában lévő épületkomplexum romjait az egykoron itt élt Seusoval. A kiállítás szervezői hangsúlyozzák, hogy a Seuso kutatási projekt és maga a tárlat nem jöhetett volna létre Látrányi Viktóriának a téma iránti elkötelezettsége és mindenkit magával ragadó lelkesedése nélkül.

Ősi nyomokon: Róma árnyékában, magyar földön. A kutyatörténeti kiállítás a római kortól napjainkig mutat be régészeti leleteket és más relikviákat, melynek kurátorai Fekete Fruzsina, a múzeum régésze és Makó János kutyatörténeti kutató. A tárlat bemutatja a Gorsiumban egykor élő kutyák maradványait, típusait, valamint olyan tárgyakat, amiken a kutyák szó szerint rajta hagyták a nyomukat, vagy pedig inspirálták gazdáikat az elkészítésükben. Itt debütál az az 1936-ban előkerült, 2. századi kutya szobor, melyet a kutatás majd egy évszázadig nagymacskaként meghatározott, majd kiderült, hogy valójában egy római harciasabb jellegű kutyáról van szó, s hogy milyen funkciója lehetett. A kiállítás ezen felül bemutatja a ma is vadon élő kutyaféléket, a magyar fajtákat – mintegy párhuzamba vonva a régi, római kutyákkal –, megismerteti a látogatókat a világfajtákkal, a nagy volumenű kutyás kiállítások világával. Bemutatva számtalan híres kutyát, akiket vagy a filmvászonról ismerünk, vagy pedig híres gazdáikat ismerjük, de róluk szinte semmit nem tudunk. A szervezők, hogy még inkább közelebb hozzák a kiállítást a látogatókhoz, felállítottak egy emlékfalat, ahol mindenki kiteheti elhunyt kedvencének a fotóját, melyek a kiállítás végéig láthatóak lesznek. A zárás napján pedig, szakrális keretek közt, római szertartással mutatnak be áldozatot e kutyák tiszteletére. A kiállítások megtekinthetők 2026. május 10-éig, hétfőtől vasárnapig.

Vál: Vajda János Emlékház (Antali erdő). Nyitvatartás: előre bejelentkezés alapján. Telefonszám: 06-30-164-3447.