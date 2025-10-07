31 perce
Telt ház, tapsvihar és varázslat – évadnyitó a Vörösmarty Színházban
Fergeteges évadnyitó gálát tartott a Vörösmarty Színház vasárnap este. A Hangoló című esten telt ház előtt lépett színpadra a Vörösmarty Színház társulata, valamint Gubik Petra és Tassonyi Balázs. A közönség 24 zenés, táncos és prózai produkciót láthatott az előadás során.
Zenés, táncos és prózai előadásokkal ajándékozta meg a közönséget a Vörösmarty Színház a vasárnap este tartott évadnyitó gálaműsorán. A színház társulata telt ház előtt tartotta évadnyitó gáláját, amely során 24 különböző produkcióval kápráztatták el a közönséget. Az est vendégfellépői Gubik Petra és Tassonyi Balázs voltak, a zenei hátteret a Sturcz Szmollbend biztosította.
Híres dalok a Vörösmarty Színház színpadán
A Hangoló című esten elhangzott többek közt a Szívemben bomba van című dal Fehér Diána Aida és Ionescu Raul előadásában, míg Gubik Petra a Kicsi gyere velem rózsát szedni örök klasszikust énekelte, Kiss Diána Magdolna pedig Daisy belépőjét énekelte a Bál a Savoyban című darabból. Színpadra lépett többek közt a színház új igazgatója, Dolhai Attila is, aki az Elisabeth című darabból a Nagyot nőtt az árnyék című dalt adta elő, valamint a Rudolf című musicalből az Eljő a percet. Az est során a közönség számos musicalből hallhatott ismert dalokat a színház társulatának, valamint a meghívott vendégművészek előadásában, amelyet végül vastapssal jutalmazott.
