A vármegye szíve és java egy kötetben! (Videó)

A kétnyelvű, magyar és angol nyelven olvasható album a megye településeinek közreműködésével készült, így minden város és falu saját szavaival mutatkozik be. A gyönyörű fotókkal illusztrált oldalak nemcsak a múlt értékeit, hanem a mai közösségek életét is bemutatják a természet szépségétől a kulturális hagyományokig. Vármegye szíve - java egy kötetben!

Vármegye szíve java egy kötetben! Fotó: NAGY NORBERT

A kötet szerkesztője, Sári Andrea az előszóban úgy fogalmaz: Fejér vármegye valóban ezer arcú, ahol a történelmi gyökerek, a természeti kincsek és az emberi alkotóerő egyaránt jelen van.

„Fejér Vármegye Szíve-Java” – közös büszkeségünk

A kiadványt a Fejér Vármegyei Közgyűlés kezdeményezte, és a megye településeivel szoros együttműködésben jött létre. Molnár Krisztián, a közgyűlés elnöke a bemutatón hangsúlyozta: régi álom vált valóra azzal, hogy a vármegye értékei most egy kötetben elevenedhetnek meg.

Fejér vármegye természeti kincsei mellett gazdag történelmi, gazdasági és kulturális örökséggel is büszkélkedhet. A célunk az volt, hogy ezt a sokszínűséget méltó módon mutassuk be, és kedvet adjunk mindenkinek, hogy személyesen is ellátogasson ezekre a helyekre

– mondta az elnök. Kérdésünkre Molnár Krisztián azt is elmondta, hogy a most megjelent kötet nem a Fejér Megyei Értéktár program folytatása, ugyanakkor számos elemében épít az ott található ismeretanyagra és adatokra.

Nem szerves folytatásról van szó, de az értéktárban összegyűjtött tudás és tapasztalat sok tekintetben gazdagította a könyv anyagát.

– tette hozzá.

Fotó: NAGY NORBERT

Rácalmáson rendezik a 2025-ös Vármegyenapot!

A könyvbemutató végén Molnár Krisztián bejelentette: már javában zajlanak az előkészületek a 2025-ös Vármegyenapra, amelyet november 14-én Rácalmáson, a Jankovich-kúriában tartanak majd. Az esemény idén különleges lehetőséget kínál a házigazda város számára, hogy kulturális, turisztikai és közösségi értékeit a szélesebb közönség előtt is bemutassa. A szervezők izgalmas programokkal, helyi bemutatókkal és közösségi eseményekkel készülnek, a nap célja, hogy a megye települései és lakói együtt ünnepelhessék Fejér vármegye gazdag múltját és ígéretes jövőjét.