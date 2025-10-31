51 perce
Történelmünk szívdobbanása: költői kiállítás nyílt Székesfehérváron (galéria)
„Tűz és vér, történelem és költészet” címmel nyílt tárlat csütörtökön délután az MCC székesfehérvári központjában, a Nemzeti Emlékhely szomszédságában. Az alkotó, Wilhelm Ottó törekvése szerint a kiállítás a hazaszeretet terjesztésének és elmélyítésének érdekében jött létre. Kiemelkedő történelmi eseményeink, a példamutató magatartások képi emlékei mellett a versek patrióta érzelmek felkeltésére szolgálnak. Eddig tizenhat tabló készült el és látható, látogatható.
Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap
Wilhelm Ottó kurátor – gyermekorvos és költő – az általa megálmodott kiállítást édesapja emlékének szánta. Úgy idézi fel, harmadik osztályos lehetett, amikor édesapja Székesfehérvár koronázó városáról és Szent Istvánról beszélt neki lelkesen és büszkeséggel. Ez az érzelem átragadt rá, sőt, beléje égett.
– Mint a bibliai példázatban a mustármag: megeredt bennem, szemléletemet meghatározta, hiszen máig foglalkoztat, determinálta közéleti tevékenységem és gondolkodásom – vallja Wilhelm Ottó. – Több mint húsz éve jártam Amerikában egy civil szervezettel, és ott, az egyik fogadáson egy hölgy azt mondta, „irigyel minket, mert a történelmünk az életünk része.” Akkor fel sem fogtam, mekkora dicséret ez, mert példát, iránymutatást, empátiát, erkölcsi útmutatást kapunk hőseinktől.
Azért születtek meg történelmi témájú versei, hogy közelebb vihesse unokáihoz, rokonaihoz, barátaihoz, hazaszerető honfitársaihoz szellemi örökségünket. Az volt a kiállítás indítéka, hogy a véráldozat és a folytonos szorongatottság tanulságul szolgáljon, itassa át ne csak szemléletünket, hanem magatartásunkat is. A kurátor köszönetet mondott a tárlat támogatóinak: Móré Attilának, a Magyar Orvosi Kamara Fejér Vármegyei Szervezetének, Karsai Bélának, Lippai Józsefnek, fiainak és Kövesi Tibornak nagyszerű munkájáért. Az eseményen Wilhelm Ottó néhány versét Török Laura és Juhász Illés színművész szavalta el, Tóth Andor népzenész muzsikált. A város nevében Lehner Zsolt alpolgármester, a Csoóri Társaság részéről pedig Bakonyi István irodalomtörténész mondott köszöntőt.
– Közös múltunk, a magyarság történelme dicső nagyságokkal, kiválóságokkal, hősökkel, önfeláldozással és hazaszeretettel teljes – mondta az eseményen Vargha Tamás, a Honvédelmi Minisztérium miniszterhelyettese, államtitkár, országgyűlési képviselő. – Az elmúlt ezer év küzdelmes, tragédiákkal teli időszakokat is magába foglalt. Mégis a sors iróniája, de inkább a magyarok küzdeni akarása miatt az elmúlt évszázadok tragédiái ellenére is szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hiszen ezer év után, minden nehézség ellenére, él a nemzet!
Történelem és költészet – Vargha Tamás úgy fogalmazott, hogy látszólag két, egymástól teljesen elkülönült világról beszélünk, de valójában mélyen összefonódnak. A történelem a tények, dátumok, az adatok, a csaták és a birodalmak krónikája. A költészet a lélek, az emberi tapasztalat, az érzések és a megélt pillanatok nyelve. A történelem megmutatja, mi történt, a költészet pedig elmondja, mit éreztünk közben. A történelem a múlt emlékezete, míg a költészet a múlt szívdobbanása.
Költői kiállítás nyílt SzékesfehérváronFotók: Nagy Norbert / FMH
– A történelem tanít, a költészet megértet – folytatta az államtitkár. – Az egyik racionális, míg a másik érzelmi alapú. De céljuk egy és ugyanaz: emlékezzünk elődeink nagyságára és értsük meg életüket, motivációjukat, érzéseiket. Ezáltal pedig értsük meg önmagunkat. Mert a történelem és a költészet csak együtt és csak általunk élhet tovább. Szerencsések vagyunk, mert hőseink példaképekként mutatják számunkra a helyes irányt. Csak rajtunk áll, hogy intelmeikből mit fogadunk be, életútjukból mit építünk be saját életünkbe. Múlt nélkül a jelen torz képet fest elénk, stabil jövő pedig nem építhető.