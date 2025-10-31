Történelmünk szívdobbanása: költői kiállítás nyílt Székesfehérváron (galéria)

Wilhelm Ottó kurátor – gyermekorvos és költő – az általa megálmodott kiállítást édesapja emlékének szánta. Úgy idézi fel, harmadik osztályos lehetett, amikor édesapja Székesfehérvár koronázó városáról és Szent Istvánról beszélt neki lelkesen és büszkeséggel. Ez az érzelem átragadt rá, sőt, beléje égett.

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

– Mint a bibliai példázatban a mustármag: megeredt bennem, szemléletemet meghatározta, hiszen máig foglalkoztat, determinálta közéleti tevékenységem és gondolkodásom – vallja Wilhelm Ottó. – Több mint húsz éve jártam Amerikában egy civil szervezettel, és ott, az egyik fogadáson egy hölgy azt mondta, „irigyel minket, mert a történelmünk az életünk része.” Akkor fel sem fogtam, mekkora dicséret ez, mert példát, iránymutatást, empátiát, erkölcsi útmutatást kapunk hőseinktől.

Azért születtek meg történelmi témájú versei, hogy közelebb vihesse unokáihoz, rokonaihoz, barátaihoz, hazaszerető honfitársaihoz szellemi örökségünket. Az volt a kiállítás indítéka, hogy a véráldozat és a folytonos szorongatottság tanulságul szolgáljon, itassa át ne csak szemléletünket, hanem magatartásunkat is. A kurátor köszönetet mondott a tárlat támogatóinak: Móré Attilának, a Magyar Orvosi Kamara Fejér Vármegyei Szervezetének, Karsai Bélának, Lippai Józsefnek, fiainak és Kövesi Tibornak nagyszerű munkájáért. Az eseményen Wilhelm Ottó néhány versét Török Laura és Juhász Illés színművész szavalta el, Tóth Andor népzenész muzsikált. A város nevében Lehner Zsolt alpolgármester, a Csoóri Társaság részéről pedig Bakonyi István irodalomtörténész mondott köszöntőt.

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

– Közös múltunk, a magyarság történelme dicső nagyságokkal, kiválóságokkal, hősökkel, önfeláldozással és hazaszeretettel teljes – mondta az eseményen Vargha Tamás, a Honvédelmi Minisztérium miniszterhelyettese, államtitkár, országgyűlési képviselő. – Az elmúlt ezer év küzdelmes, tragédiákkal teli időszakokat is magába foglalt. Mégis a sors iróniája, de inkább a magyarok küzdeni akarása miatt az elmúlt évszázadok tragédiái ellenére is szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hiszen ezer év után, minden nehézség ellenére, él a nemzet!