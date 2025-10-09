október 9., csütörtök

Zene és tánc

1 órája

Újra együtt a ritmusban: Évadnyitó táncház várja a közönséget októberben!

A népzene és a közösség szeretete ismét életre kel: október 11-én új évad indul a Kákics zenekar szervezésében. A táncház nem csupán zenéről és lépésekről szól, hanem a találkozás, a közösség és a hagyomány ünnepe is.

Bokányi Zsolt
Újra együtt a ritmusban: Évadnyitó táncház várja a közönséget októberben!

Fotó: NAGY NORBERT

A táncház a Mathias Corvinus Collegiumban kap otthont, ahol a Kákics zenekar idén is a Csoóri Sándor Alap támogatásával folytathatja közösségi programjait. A zenekar köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik az elmúlt években velük tartottak, a támogatás nekik is szól.

Táncház
Táncház a javából
Fotó: Nagy Norbert

A rendezvény 17 órakor kezdődik a gyerektáncházzal, amelyet Lippert Ferenc, vagyis Ferkó bácsi vezet. A legkisebbeket játékos formában vezetik be a népi táncok világába, Rábaköz, Somogy, Felcsík és Moldva dallamaival és hangszereivel a hegedűtől és brácsától a bőrdudáig, furulyákig és kobozig. A gyerekprogram után kézműves foglalkozás várja az apróságokat a Collegium aktivistáinak segítségével.

Táncház kicsiknek és nagyoknak! Fotó: NAGY NORBERT

Táncház a Kákics zenekarral

18 órától indul a felnőttek táncháza, ahol Szabó Sándor „Sanci” tanítja a moldvai és felcsíki tánclépéseket. Ezek a körtáncok könnyen elsajátíthatók, így a kezdők és a pár nélkül érkezők is bátran csatlakozhatnak. A zenekar élő muzsikája nemcsak a fülnek, hanem a szemnek is élményt nyújt, hiszen a hagyományos hangszerek látványa különleges atmoszférát teremt. A Kákics zenekar tapasztalata szerint még a modern zenei világ kedvelői is hamar feloldódnak a táncházban, hiszen a ritmus, az energia és a közösség ereje mindenkit magával ragad. Az esemény célja nem csupán a hagyományok őrzése, hanem azok élővé tétele – a magyar népzene és néptánc újra közösségteremtő erőként jelenik meg a városi életben.

A program végén a közönség választhatja ki az est  kedvenc táncát, amelyet búcsúzóul közösen járhatnak el.

A Kákics Táncház mindig is a családias hangulatról, a közvetlenségről és az összetartozásról szólt. A szervezők szeretettel várnak mindenkit, aki szeretne táncolni, tanulni, nevetni – és újra együtt lenni a magyar népzene ritmusában.

 

