Dinnyésről a Vatikánig: megáldották a Szentek Falát és a Magyar Oltárokat

Dinnyésen különleges esemény zajlott október 18-án: Spányi Antal megyéspüspök megáldotta a Szentek Falának új részét, valamint az ajándékozandó Magyar Oltárokat. A „Szentek fala” a keresztény világ szentjeinek állít emléket több mint ezer szobor formájában, és a világon is egyedülálló kiállításnak számít.

Szentek Fala és a Magyar Oltárok megáldása. Forrás: Várpark közösségi oldala

A Szentek fala 2022-ben készült el a Várpark és Skanzen területén, az Oroszi fazekas-szobrász család alkotásaként. Az idei bővítés után a fal hossza már 520 méter, és 1001 szentet mutat be. A mostani ünnepi alkalmon Spányi Antal püspök nemcsak a Szentek Falát áldotta meg, hanem a Magyar Oltárokat is, amelyekből egyet korábban Ferenc pápának ajándékoztak. A gesztus a magyar egyházi művészet és a nemzetközi keresztény közösség kapcsolatát is kifejezi.

Ferenc Pápa 2023-ban vette át a Szentek Faláról készült filmet, és a Magyar Oltár szobrait! Forrás: Vatican Media

A Szentek fala a hit és kultúra találkozása

A látogatók szeptembertől októberig mindennap 9 és 17 óra között tekinthetik meg a kiállítást. A helyszínen nemcsak a Szentek fala, hanem az ötszörös Guinness-rekord Várpark is várja az érdeklődőket, ahol 47 történelmi magyar vár makettje, egy Árpád-kori skanzen és egy 540 méter hosszú vasútmodell-pálya is található. A 24 ezer négyzetméteres zöld terület, az ismeretterjesztő táblák és a családbarát büfé teljes kikapcsolódást kínálnak minden korosztálynak. A dinnyési Várpark és a Szentek fala így egyszerre őrzi a hit örökségét, a magyar kézműves hagyományt és a nemzetközi lelki közösséghez tartozás üzenetét.