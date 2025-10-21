október 21., kedd

Orsolya névnap

14°
+16
+1
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Frissen Fejérből

20 perce

Kőbaltától a műanyag kacsáig – rendkívüli történetek a megye legrégebbi múzeumában

Címkék#Csók István Képtár#tárlatvezetés#kiállítás#Szent István Király Múzeum#gyűjtemény

A Szent István Király Múzeum fennállásának 150. évfordulóját ünneplő kiállítás a múlt és jelen különleges találkozása. A Szent István Király Múzeum tárlata friss, interaktív megközelítéssel hív párbeszédre a múlt és jelen között. Az „Egy múzeum tekintete” egyszerre tisztelgés a múlt gyűjtői előtt és gondolatébresztő utazás a kulturális emlékezet mélyére.

Gombor Lili
Kőbaltától a műanyag kacsáig – rendkívüli történetek a megye legrégebbi múzeumában

Archív fotók, egyedi tervezésű plakátok és háromszáz műtárgy alkotta csodavilág várja a látogatókat a székesfehérvári Szent István Király Múzeum Csók István Képtárában. Az Egy múzeum tekintete – A Szent István Király Múzeum első 150 éve című kiállítás évszázadok történetébe enged bepillantást a múzeum saját gyűjteményein keresztül. Az ódon tárgyak, a kőbalta, a csontfésű és a római kori edény, valamint a múlt századi babaházi kiegészítők mögött pedig feldereng a múzeum története is, benne mindazon személyekkel, akik egykoron összegyűjtötték és fáradtságos munkával rendszerezték és továbbörökítették az utókorra a múlt emlékeit, tudván, hogy múlt nélkül nincsen jövő.

Fotó: Fehér Gábor / FMH

Csend a zajban: a kultúra harca az emberért

Jóllehet a múzeum sokak számára már lassúnak tűnik, hiszen mindannyiunk zsebében ott lapul az eszköz, amelyen fénysebességgel sorjáznak az információk, hírek, impulzusok. A fiatalabb generációk már ebbe születnek bele, de még az idősebbek zöme is azon van, hogy valahogyan lépést tartson a világ folyásával. A környezetükkel és önmagukkal is versenyt futó embertömeg között pedig ott magasodnak a kulturális intézmények a maguk méltóságával, eleganciájával és egy mára egyre inkább idegennek ható tér- és időélménnyel. Kiváltképp így van ez múzeumokkal, amelyek – hasonlóan más intézményekhez – igyekeznek lépést tartani a társadalommal, és különböző okosmegoldásokkal próbálják becsábítani az utca emberét. S bár legyen szó kivetítésről, interaktív fejtörőkről és játékokról, ezek mindegyike csak egy más csomagolásban próbálja tálalni a kultúrát az attól mára még távolabbra kerülő embernek. De tehet-e mást? Aligha, hiszen a ma embere szinte lehagyta önmagát, az általa teremtett technológia gyorsabban fejlődik, mint önmaga. Így aztán mindenkinek, aki olyasmit kínál, ami nem harsány, nem tolakodó, s nem ígéri első látásra, hogy vele érintkezve minden idegszálunk az égnek áll és elönt a dopamin, nos, nekik bizony véres harcot kell vívniuk a figyelmünkért, amely már semmiben sem mélyed el, s amely mindennek csak pár másdopercet szentel. 

Ezért a figyelemért küzd az üvegvitrinben árválkodó cserépedény, a múlt századbeli patikuseszköz és több száz műtárgy, amelyek valaha saját koruk életének aktív részesei voltak, mígnem mára magányra ítéltetett néma hírvivőkké váltak. Pedig megszólíthatók ők, s különösebb ügyeszség sem kell hozzá, mindössze kíváncsiság és figyelem. Ha e kettővel felvértezve lépünk közéjük, nincs az a modern eszköz, amely többet s jobbat ígérhetne, mint azok a történetek, amelyek így láthatóvá és érthetővé válnak előttünk. Az utazásban pedig Izinger Katalin, a tárlat kurátora szegődik mellénk, hogy segítségével ismeretlen, távoli világok felé vegyük az irányt.

Nyomok a múltból

A Csók István Képtárba belépve csak egy szerény falra festett idővonal árulkodik arról, hogy mégiscsak egy több évtizedes multú múzeumban járunk. Minden más a kor emberének igényeit kielégítő, balra a falon rövidke kisfilm mutatja be a Szent István Király Múzeum első gyűjteménybe vett anyagának, egy kőbaltának a történetét, amellyel párhuzamosan megismerhetjük a múzeum történetét is, amely az 1870-es években kezdettel el íródni, s amelyhez az idők során sokan sokféleképpen írtak hozzá, kiváltképp igazgatói, mint például Weöres Sándor, Kovalovszky Márta, Kovács Péter és Fitz Jenő. E közös történetszövésbe pedig a múzeum szakemberei mellett beletartoznak a látogatók is, akik így vagy úgy, de nyomot hagytak a múzeumban. Sokak keze nyomát őrzi az intézmény több kötetnyi vendégkönyve is, amelyekből egy digitális vendégkönyvből olvashatunk bejegyzéseket a gyerekkéztől az ismert emberek bejegyzésein át egészen azoknak a látogatóknak a bejegyzéséig, akik tolla vastagabban fogott. 

Interaktív élmények és személyes történetek

A tárlat felé véve az irányt a lépcsőfordulóban egy könyvtári kartotékrendező szekrényke áll. Ám nem mindennapi bútordarabról van szó: a fiókokat kihúzva egy-egy életrajz elevenedik meg a szemközti falon, bemutatva a város egy-egy jeles személyiségét. Történetük pedig nem ér véget a szöveg végére nyomott pontnál, a lépcsősoron archív fotókon válnak láthatóvá az olvasottak. 

S mire felérünk a lépcsőn, jön a levegő után kapkodás, mert mi magunk sem tudjuk, mi várhat ránk odabent, elvégre hogyan is lehet bemutatni 150 évet? Azt minden bizonnyal senki sem gondolja komolyan, hogy a múzeum több mint 3 millió darabot számláló gyűjteményi anyagát be lehet mutatni egy vitrines teremben.

Éppen ezért a múzeumnak szüksége volt egy sajátos koncepcióra, mely alapján válogathat és rendszerezhet a rendelkezésére álló műtárgytengerben. A látogató pedig nem lehet elég hálás a megoldásért, amellyel egy, a múzeumok hagyományos felosztásától eltérő kiállítást láthat. A cél a párbeszéd a különböző szakterületek között, a végeredmény pedig a régészet, a néprajz, a helytörténet, a művészettörténet, a könyvtár és a játékmúzeum közötti lenyűgöző diskurzus.

Az asszociációk világa

Miután egy tárgy felett eljár az idő, s az emberi elme valamiféle értéket fedez fel benne, kiszakítja azt megszokott környezetéből, hogy aztán elhelyezze egy, a számára megfelelő csoportban: így kerülnek a festmények, szobrok a képzőművészeti galériákba, múzeumokba, ük- és dédanyáink szővőszékei pedig a Néprajzi Múzeumba. 

A Szent István Király Múzeum tárlatának egyik legfőbb érdeme, hogy ismét együtt látható mindaz, amely egykor együvé tartozott, és e koncepcióba újabb csavart visz az egyedi tematika.

A vitrinben pihenő csontfésű mellett múlt századbeli babaházhoz tartozó tisztálkodási eszközök állnak, míg a vitrinüvegben tükröződő fotók, grafikák a maguk nyelvén szólnak egy-egy témakörről, melyeket különböző korok különböző tárgyai testesítenek meg. A kiállítás 18 hívószón keresztül kalauzolja el a látogatót saját társadalmi- és az intémény múltjában. Mindenképpen üdítő, és a látogatói kíváncsiságot felkeltő ötlet, hogy ezek a hívószavak nem kategóriákat jelölnek: nem arról van tehát szó, hogy például a mezőgazdaság címszó alatt ahhoz tartozó eszközöket látunk majd. A megoldás ennél jóval komplexebb, amely gondolkodni hív. A megtisztulás eszközeinél – melynél jobbára mindenki a tisztálkodásra asszociál – látunk ugyan fésűt, de látunk szakrális eszközöket is. Ugyanígy a trend, a rejtély, a szenvedély, a trauma, a közösség és az ajándék esetében is, miközben a történelem tovább íródik e falak között is a szexuálitást bemutató, s ezért letakart grafika árnyékában.

Múlt és jelen párbeszéde a Szent István Király Múzeumban

A kiállítás és a kurátori munka másik nagy erénye, hogy a merész muzeológiai megoldások nem hogy torzítják, épp ellenkezőleg, erősítik a tárlat hitelességét. Ki látott már például olyan történelemkönyvet, amely egésze egy dicshimnusz a múlt fölött? A múzeum mint a múltat bemutató és feldolgozó intézmény sem tehet így, nem írhat olyan történetet, amely egyoldalú. S bár a tárlat nem szűkölködik szubjetív elemekben – lévén emberi munkáról van szó –, nagyon ízlésesen egyensúlyoz az (ön)reprezentáció és az objektív közlés között. A műtárgyi bemutatáson túl a múzeum történetének megkerülhetetlen, ám kevésbé fényes mozzanatait is megismerhetjük. Ilyen példul a Csontváry-kiállítás, amelyet 1963 szeptemberében, Hruscsov látogatásának hatására,  idő előtt be kellett zárni, a festmények pedig azonnal a Szépművészeti Múzeumba kerültek. Hasonló sorsra jutott Schaár Erzsébet Utca című alkotása is, amely az aczéli kultúrpolitika hatására került el a múzeumból. 

Ahogy végigsétálunk a termeken, és a tárgyak történetei lassan összeérnek a falakon függő fotók és grafikák meséivel, ráébredünk, hogy a múzeum nem pusztán gyűjtemény, hanem élő párbeszéd a múlt és a jelen között. Minden vitrin, minden tárgy, minden apróság hordoz magában egy darabot az emberi életből, az emberi kíváncsiságból és gondolkodásból. E tárgyak csendben, türelmesen várják, hogy felfedezzük őket, és a figyelem, amelyet kapnak, új értelmet ad múltjuknak.  Közben pedig azt is megtanítják, hogy a történelem nem csupán dátumokból és nevekből áll, hanem élményekből, döntésekből és emberi sorsokból. Amikor kilépünk a kiállításról, magunkkal visszük ezt a tapasztalatot, és megértjük: a múlt (meg)őrzése nemcsak a múzeum feladata, hanem mindannyiunké.

 

Frissen Fejérből

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu