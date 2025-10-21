Kőbaltától a műanyag kacsáig – rendkívüli történetek a megye legrégebbi múzeumában

Ezért a figyelemért küzd az üvegvitrinben árválkodó cserépedény, a múlt századbeli patikuseszköz és több száz műtárgy, amelyek valaha saját koruk életének aktív részesei voltak, mígnem mára magányra ítéltetett néma hírvivőkké váltak. Pedig megszólíthatók ők, s különösebb ügyeszség sem kell hozzá, mindössze kíváncsiság és figyelem. Ha e kettővel felvértezve lépünk közéjük, nincs az a modern eszköz, amely többet s jobbat ígérhetne, mint azok a történetek, amelyek így láthatóvá és érthetővé válnak előttünk. Az utazásban pedig Izinger Katalin, a tárlat kurátora szegődik mellénk, hogy segítségével ismeretlen, távoli világok felé vegyük az irányt.

Nyomok a múltból

A Csók István Képtárba belépve csak egy szerény falra festett idővonal árulkodik arról, hogy mégiscsak egy több évtizedes multú múzeumban járunk. Minden más a kor emberének igényeit kielégítő, balra a falon rövidke kisfilm mutatja be a Szent István Király Múzeum első gyűjteménybe vett anyagának, egy kőbaltának a történetét, amellyel párhuzamosan megismerhetjük a múzeum történetét is, amely az 1870-es években kezdettel el íródni, s amelyhez az idők során sokan sokféleképpen írtak hozzá, kiváltképp igazgatói, mint például Weöres Sándor, Kovalovszky Márta, Kovács Péter és Fitz Jenő. E közös történetszövésbe pedig a múzeum szakemberei mellett beletartoznak a látogatók is, akik így vagy úgy, de nyomot hagytak a múzeumban. Sokak keze nyomát őrzi az intézmény több kötetnyi vendégkönyve is, amelyekből egy digitális vendégkönyvből olvashatunk bejegyzéseket a gyerekkéztől az ismert emberek bejegyzésein át egészen azoknak a látogatóknak a bejegyzéséig, akik tolla vastagabban fogott.

Interaktív élmények és személyes történetek

A tárlat felé véve az irányt a lépcsőfordulóban egy könyvtári kartotékrendező szekrényke áll. Ám nem mindennapi bútordarabról van szó: a fiókokat kihúzva egy-egy életrajz elevenedik meg a szemközti falon, bemutatva a város egy-egy jeles személyiségét. Történetük pedig nem ér véget a szöveg végére nyomott pontnál, a lépcsősoron archív fotókon válnak láthatóvá az olvasottak.

S mire felérünk a lépcsőn, jön a levegő után kapkodás, mert mi magunk sem tudjuk, mi várhat ránk odabent, elvégre hogyan is lehet bemutatni 150 évet? Azt minden bizonnyal senki sem gondolja komolyan, hogy a múzeum több mint 3 millió darabot számláló gyűjteményi anyagát be lehet mutatni egy vitrines teremben.

Éppen ezért a múzeumnak szüksége volt egy sajátos koncepcióra, mely alapján válogathat és rendszerezhet a rendelkezésére álló műtárgytengerben. A látogató pedig nem lehet elég hálás a megoldásért, amellyel egy, a múzeumok hagyományos felosztásától eltérő kiállítást láthat. A cél a párbeszéd a különböző szakterületek között, a végeredmény pedig a régészet, a néprajz, a helytörténet, a művészettörténet, a könyvtár és a játékmúzeum közötti lenyűgöző diskurzus.