56 perce
Kőbaltától a műanyag kacsáig – rendkívüli történetek a megye legrégebbi múzeumában
A Szent István Király Múzeum fennállásának 150. évfordulóját ünneplő kiállítás a múlt és jelen különleges találkozása. A Szent István Király Múzeum tárlata friss, interaktív megközelítéssel hív párbeszédre a múlt és jelen között. Az „Egy múzeum tekintete” egyszerre tisztelgés a múlt gyűjtői előtt és gondolatébresztő utazás a kulturális emlékezet mélyére.
Archív fotók, egyedi tervezésű plakátok és háromszáz műtárgy alkotta csodavilág várja a látogatókat a székesfehérvári Szent István Király Múzeum Csók István Képtárában. Az Egy múzeum tekintete – A Szent István Király Múzeum első 150 éve című kiállítás évszázadok történetébe enged bepillantást a múzeum saját gyűjteményein keresztül. Az ódon tárgyak, a kőbalta, a csontfésű és a római kori edény, valamint a múlt századi babaházi kiegészítők mögött pedig feldereng a múzeum története is, benne mindazon személyekkel, akik egykoron összegyűjtötték és fáradtságos munkával rendszerezték és továbbörökítették az utókorra a múlt emlékeit, tudván, hogy múlt nélkül nincsen jövő.
Csend a zajban: a kultúra harca az emberért
Jóllehet a múzeum sokak számára már lassúnak tűnik, hiszen mindannyiunk zsebében ott lapul az eszköz, amelyen fénysebességgel sorjáznak az információk, hírek, impulzusok. A fiatalabb generációk már ebbe születnek bele, de még az idősebbek zöme is azon van, hogy valahogyan lépést tartson a világ folyásával. A környezetükkel és önmagukkal is versenyt futó embertömeg között pedig ott magasodnak a kulturális intézmények a maguk méltóságával, eleganciájával és egy mára egyre inkább idegennek ható tér- és időélménnyel. Kiváltképp így van ez múzeumokkal, amelyek – hasonlóan más intézményekhez – igyekeznek lépést tartani a társadalommal, és különböző okosmegoldásokkal próbálják becsábítani az utca emberét. S bár legyen szó kivetítésről, interaktív fejtörőkről és játékokról, ezek mindegyike csak egy más csomagolásban próbálja tálalni a kultúrát az attól mára még távolabbra kerülő embernek. De tehet-e mást? Aligha, hiszen a ma embere szinte lehagyta önmagát, az általa teremtett technológia gyorsabban fejlődik, mint önmaga. Így aztán mindenkinek, aki olyasmit kínál, ami nem harsány, nem tolakodó, s nem ígéri első látásra, hogy vele érintkezve minden idegszálunk az égnek áll és elönt a dopamin, nos, nekik bizony véres harcot kell vívniuk a figyelmünkért, amely már semmiben sem mélyed el, s amely mindennek csak pár másdopercet szentel.
Ezért a figyelemért küzd az üvegvitrinben árválkodó cserépedény, a múlt századbeli patikuseszköz és több száz műtárgy, amelyek valaha saját koruk életének aktív részesei voltak, mígnem mára magányra ítéltetett néma hírvivőkké váltak. Pedig megszólíthatók ők, s különösebb ügyeszség sem kell hozzá, mindössze kíváncsiság és figyelem. Ha e kettővel felvértezve lépünk közéjük, nincs az a modern eszköz, amely többet s jobbat ígérhetne, mint azok a történetek, amelyek így láthatóvá és érthetővé válnak előttünk. Az utazásban pedig Izinger Katalin, a tárlat kurátora szegődik mellénk, hogy segítségével ismeretlen, távoli világok felé vegyük az irányt.
Nyomok a múltból
A Csók István Képtárba belépve csak egy szerény falra festett idővonal árulkodik arról, hogy mégiscsak egy több évtizedes multú múzeumban járunk. Minden más a kor emberének igényeit kielégítő, balra a falon rövidke kisfilm mutatja be a Szent István Király Múzeum első gyűjteménybe vett anyagának, egy kőbaltának a történetét, amellyel párhuzamosan megismerhetjük a múzeum történetét is, amely az 1870-es években kezdettel el íródni, s amelyhez az idők során sokan sokféleképpen írtak hozzá, kiváltképp igazgatói, mint például Weöres Sándor, Kovalovszky Márta, Kovács Péter és Fitz Jenő. E közös történetszövésbe pedig a múzeum szakemberei mellett beletartoznak a látogatók is, akik így vagy úgy, de nyomot hagytak a múzeumban. Sokak keze nyomát őrzi az intézmény több kötetnyi vendégkönyve is, amelyekből egy digitális vendégkönyvből olvashatunk bejegyzéseket a gyerekkéztől az ismert emberek bejegyzésein át egészen azoknak a látogatóknak a bejegyzéséig, akik tolla vastagabban fogott.
Interaktív élmények és személyes történetek
A tárlat felé véve az irányt a lépcsőfordulóban egy könyvtári kartotékrendező szekrényke áll. Ám nem mindennapi bútordarabról van szó: a fiókokat kihúzva egy-egy életrajz elevenedik meg a szemközti falon, bemutatva a város egy-egy jeles személyiségét. Történetük pedig nem ér véget a szöveg végére nyomott pontnál, a lépcsősoron archív fotókon válnak láthatóvá az olvasottak.
S mire felérünk a lépcsőn, jön a levegő után kapkodás, mert mi magunk sem tudjuk, mi várhat ránk odabent, elvégre hogyan is lehet bemutatni 150 évet? Azt minden bizonnyal senki sem gondolja komolyan, hogy a múzeum több mint 3 millió darabot számláló gyűjteményi anyagát be lehet mutatni egy vitrines teremben.
Éppen ezért a múzeumnak szüksége volt egy sajátos koncepcióra, mely alapján válogathat és rendszerezhet a rendelkezésére álló műtárgytengerben. A látogató pedig nem lehet elég hálás a megoldásért, amellyel egy, a múzeumok hagyományos felosztásától eltérő kiállítást láthat. A cél a párbeszéd a különböző szakterületek között, a végeredmény pedig a régészet, a néprajz, a helytörténet, a művészettörténet, a könyvtár és a játékmúzeum közötti lenyűgöző diskurzus.
Az asszociációk világa
Miután egy tárgy felett eljár az idő, s az emberi elme valamiféle értéket fedez fel benne, kiszakítja azt megszokott környezetéből, hogy aztán elhelyezze egy, a számára megfelelő csoportban: így kerülnek a festmények, szobrok a képzőművészeti galériákba, múzeumokba, ük- és dédanyáink szővőszékei pedig a Néprajzi Múzeumba.
A Szent István Király Múzeum tárlatának egyik legfőbb érdeme, hogy ismét együtt látható mindaz, amely egykor együvé tartozott, és e koncepcióba újabb csavart visz az egyedi tematika.
A vitrinben pihenő csontfésű mellett múlt századbeli babaházhoz tartozó tisztálkodási eszközök állnak, míg a vitrinüvegben tükröződő fotók, grafikák a maguk nyelvén szólnak egy-egy témakörről, melyeket különböző korok különböző tárgyai testesítenek meg. A kiállítás 18 hívószón keresztül kalauzolja el a látogatót saját társadalmi- és az intémény múltjában. Mindenképpen üdítő, és a látogatói kíváncsiságot felkeltő ötlet, hogy ezek a hívószavak nem kategóriákat jelölnek: nem arról van tehát szó, hogy például a mezőgazdaság címszó alatt ahhoz tartozó eszközöket látunk majd. A megoldás ennél jóval komplexebb, amely gondolkodni hív. A megtisztulás eszközeinél – melynél jobbára mindenki a tisztálkodásra asszociál – látunk ugyan fésűt, de látunk szakrális eszközöket is. Ugyanígy a trend, a rejtély, a szenvedély, a trauma, a közösség és az ajándék esetében is, miközben a történelem tovább íródik e falak között is a szexuálitást bemutató, s ezért letakart grafika árnyékában.
Múlt és jelen párbeszéde a Szent István Király Múzeumban
A kiállítás és a kurátori munka másik nagy erénye, hogy a merész muzeológiai megoldások nem hogy torzítják, épp ellenkezőleg, erősítik a tárlat hitelességét. Ki látott már például olyan történelemkönyvet, amely egésze egy dicshimnusz a múlt fölött? A múzeum mint a múltat bemutató és feldolgozó intézmény sem tehet így, nem írhat olyan történetet, amely egyoldalú. S bár a tárlat nem szűkölködik szubjetív elemekben – lévén emberi munkáról van szó –, nagyon ízlésesen egyensúlyoz az (ön)reprezentáció és az objektív közlés között. A műtárgyi bemutatáson túl a múzeum történetének megkerülhetetlen, ám kevésbé fényes mozzanatait is megismerhetjük. Ilyen példul a Csontváry-kiállítás, amelyet 1963 szeptemberében, Hruscsov látogatásának hatására, idő előtt be kellett zárni, a festmények pedig azonnal a Szépművészeti Múzeumba kerültek. Hasonló sorsra jutott Schaár Erzsébet Utca című alkotása is, amely az aczéli kultúrpolitika hatására került el a múzeumból.
Ahogy végigsétálunk a termeken, és a tárgyak történetei lassan összeérnek a falakon függő fotók és grafikák meséivel, ráébredünk, hogy a múzeum nem pusztán gyűjtemény, hanem élő párbeszéd a múlt és a jelen között. Minden vitrin, minden tárgy, minden apróság hordoz magában egy darabot az emberi életből, az emberi kíváncsiságból és gondolkodásból. E tárgyak csendben, türelmesen várják, hogy felfedezzük őket, és a figyelem, amelyet kapnak, új értelmet ad múltjuknak. Közben pedig azt is megtanítják, hogy a történelem nem csupán dátumokból és nevekből áll, hanem élményekből, döntésekből és emberi sorsokból. Amikor kilépünk a kiállításról, magunkkal visszük ezt a tapasztalatot, és megértjük: a múlt (meg)őrzése nemcsak a múzeum feladata, hanem mindannyiunké.
Frissen Fejérből
- Diákok emlékeznek az 1956-os szabadságharc hőseire
- Verekedés tört ki a baracskai börtönben
- Leállt az internet, több oldal is elérhetetlenné vált
- Halottak napja: ennyiért vehetsz legolcsóbban koszorút (galéria)
- Nehogy olyan buszt várjon a következő hétvégéken, ami nem is jön vagy már elment – itt vannak a tudnivalók!