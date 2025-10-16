Egyedülálló jubileum: 150 éve őrzi Székesfehérvár múltját a Szent István Király Múzeum

A Szent István Király Múzeum munkatársai és korábbi dolgozói személyes emlékeken keresztül mutatták be az intézmény 150 éves történetét és a múzeumi munka sokszínűségét.

Pokrovenszki Krisztián igazgató videóüzenetben köszöntötte a résztvevőket, hangsúlyozva: az elődök kitartó munkájának köszönhetően olyan gyűjtemény jött létre, amely ma is a múzeum alapját képezi. Kiemelte, hogy a kiállítás és a hozzá készült katalógus nemcsak tárgyakat mutat be, hanem történeteket is, amelyek mögött a múzeum közössége áll. A katalógust Izinger Katalin művészettörténész ismertette, aki elmondta: a tárlat több modulból épül fel, egyik fő egysége a „18 fogalom”, amelyen keresztül a múzeum saját hangján szólal meg. Hozzátette, a kiállítás a közösség személyes válogatása, amely a múzeum múltját és jelenét is tükrözi.

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

A beszélgetésen Demeter Zsófia történész, Varró Ágnes néprajzkutató és Szűcs Erzsébet művészettörténész is megosztotta pályájának emlékezetes pillanatait. Szó esett a helytörténeti kutatások jelentőségéről, a terepmunka szerepéről, valamint a székesfehérvári művészeti élet fejlődéséről is. A rendezvény nemcsak visszatekintés volt az elmúlt másfél évszázadra, hanem tisztelgés is mindazok előtt, akik munkájukkal formálták a város és a múzeum kulturális örökségét.