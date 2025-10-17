Lélekemelő séta Wilhelm Ottóval a koronázó városban - 1. rész

A megvalósítók szándékai szerint lélekemelő séta egy ismert lokálpatrióta kalauzolása mellett történik meg, hiszen az ötletgazda Wilhelm Ottó költő, gyermekorvos és genetikus, a Vörösmarty Társaság tagjának verseit hallgatva ébredhet rá az érdeklődő a magyarság múltjának kőbe dermedt, dicsőséges, vagy éppen szomorú emlékeire. Az új turisztikai program „Versbe szedett történelem” címmel vállalkozott Székesfehérvár köztéri értékeinek megismertetésére. Az országban biztosan egyedülálló verses városismereti, helytörténeti kirándulás megvalósításának tervéhez a Tourinform Iroda és a Fehérvár Médiacentrum mellett a vármegye hírportálja, a FEOL is csatlakozott, ezért sorozatban – a versekkel együtt – mutatjuk be a látnivalókat.

A székesfehérvári Városháza a barokk tér egyik legszebb épülete

Forrás: szekesfehervar.hu

A Városháza őrzi a Szent Korona másolatát

Minden Székesfehérvárra látogató rácsodálkozik a koronázó város ékkövének tisztelt épületre, amely természetesen műemlék, nélküle csonka, foghíjas volna Magyarország egyik legszebb, barokkos hangulatú tere. A kaput két oldalról egy-egy alkotás, az Igazságosság (Justitia) és az Okosság (Prudentia) szobra őrzi. Már a 17. században azon a helyen intézték a fehérvári polgárok ügyes-bajos ügyeit, aztán ez a későbbi időkben sem változott meg jelentősen. Országos népszerűségre tett szert a Városháza az 1938-as millenniumi esztendőben, amikor az udvaron rendezték meg a kihelyezett országgyűlést, ahol Horthy Miklós kormányzó mellett ott voltak a haza akkori legnagyobb szellemi vezetői, államférfijai. Nem túlzás azt állítani, hogy Székesfehérvár arculata akkor, a Szent István évre vált olyanná, amilyennek ma ismerjük és szeretjük. A kihelyezett országgyűlésen döntöttek egyebek mellett arról is, hogy augusztus 20-án Szent István, az első keresztény magyar király öröksége előtt nemzeti ünnepen és munkaszüneti napon tisztelegjen az ország és a magyarság a világ minden táján.

A Városháza emeleti folyosóján Aba-Novák Vilmos falfestménye az 1938-as emlékév eseményeit örökítette meg. A Díszteremben található monumentális Kontuly Béla-szekkó mellett a polgármesteri iroda is kincseket rejt: ott őrzik Pekáry István híres gobleinképét, mely az 1939-es világkiállításon a magyar pavilon büszkeségeként aranyérmet nyert. Minden vendégnek megmutatják a Szent Korona, az Országalma és a koronázási kard hiteles másolatát, ezek a Tourinform Iroda segítségével bárki számára látogathatók.