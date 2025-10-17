1 órája
Lélekemelő séta Wilhelm Ottóval a koronázó városban - 1. rész
A Fejér Megyei Hírlapban egykor megjelent írások is ihlették azt a tematikus turisztikai sétát, amely egy ideje már egyedülálló módon, az internet segítségével vezeti a helybélieket és a koronázó városba látogatókat a legfontosabb helyi nevezetességekhez, műalkotásokhoz, épületekhez.
A megvalósítók szándékai szerint lélekemelő séta egy ismert lokálpatrióta kalauzolása mellett történik meg, hiszen az ötletgazda Wilhelm Ottó költő, gyermekorvos és genetikus, a Vörösmarty Társaság tagjának verseit hallgatva ébredhet rá az érdeklődő a magyarság múltjának kőbe dermedt, dicsőséges, vagy éppen szomorú emlékeire. Az új turisztikai program „Versbe szedett történelem” címmel vállalkozott Székesfehérvár köztéri értékeinek megismertetésére. Az országban biztosan egyedülálló verses városismereti, helytörténeti kirándulás megvalósításának tervéhez a Tourinform Iroda és a Fehérvár Médiacentrum mellett a vármegye hírportálja, a FEOL is csatlakozott, ezért sorozatban – a versekkel együtt – mutatjuk be a látnivalókat.
A Városháza őrzi a Szent Korona másolatát
Minden Székesfehérvárra látogató rácsodálkozik a koronázó város ékkövének tisztelt épületre, amely természetesen műemlék, nélküle csonka, foghíjas volna Magyarország egyik legszebb, barokkos hangulatú tere. A kaput két oldalról egy-egy alkotás, az Igazságosság (Justitia) és az Okosság (Prudentia) szobra őrzi. Már a 17. században azon a helyen intézték a fehérvári polgárok ügyes-bajos ügyeit, aztán ez a későbbi időkben sem változott meg jelentősen. Országos népszerűségre tett szert a Városháza az 1938-as millenniumi esztendőben, amikor az udvaron rendezték meg a kihelyezett országgyűlést, ahol Horthy Miklós kormányzó mellett ott voltak a haza akkori legnagyobb szellemi vezetői, államférfijai. Nem túlzás azt állítani, hogy Székesfehérvár arculata akkor, a Szent István évre vált olyanná, amilyennek ma ismerjük és szeretjük. A kihelyezett országgyűlésen döntöttek egyebek mellett arról is, hogy augusztus 20-án Szent István, az első keresztény magyar király öröksége előtt nemzeti ünnepen és munkaszüneti napon tisztelegjen az ország és a magyarság a világ minden táján.
A Városháza emeleti folyosóján Aba-Novák Vilmos falfestménye az 1938-as emlékév eseményeit örökítette meg. A Díszteremben található monumentális Kontuly Béla-szekkó mellett a polgármesteri iroda is kincseket rejt: ott őrzik Pekáry István híres gobleinképét, mely az 1939-es világkiállításon a magyar pavilon büszkeségeként aranyérmet nyert. Minden vendégnek megmutatják a Szent Korona, az Országalma és a koronázási kard hiteles másolatát, ezek a Tourinform Iroda segítségével bárki számára látogathatók.
Wilhelm Ottó
Corona Sacra Hungariæ
Lelkek izzó vágyát,
hogy méltón köszöntse
létezhet-e eszmény
színaranyba öntve,
S teremhet általa
hittel táplált lélek
földöntúliakkal
égi szövetséget?
Áhítva hatalmát
- mit szít belső kényszer-
nemzeti hitvallást
hordozhat-e ékszer?
Ábránd vagy valóság
kapcsolatot vélni
általa s oltalmat,
ha azt egy nép kéri?
Létezhet-e törvény
egy tárgy neve által
s mennyei kegyelem
megnyilatkozással,
szövetség és eskü
záloga örökre,
Istent s hívő embert
végleg összekötve?
Állami jelképünk,
közösségi kegytárgy,
dicső felségjelvény,
tárgyiasult tettvágy:
Szent Magyar Korona
mit jelent a tested?
Hogy a szolgálatért
szövetkező szentek
földi tetteikért
üdvösséget nyernek,
ezt jelzi az abroncs:
reményt és kegyelmet.
Életfák közt trónol
az Egy Igaz Isten,
Tőle kapunk mindent,
hozzá méltó nincsen.
Szűz Mária, Jézus
érettünk szenvedtek,
nekik fohászkodni
hívő nem feledhet…
Így ölt testet függés
s lesz jelvény az ima:
hittel fogalmazott
bizonyság, mágia.
Így üzen az ékszer
menny és föld jelképe:
benne közakarat
s törvény összeégve.
Napba öltözötten
Boldogasszony óvja
s így nyer rendeltetést
híveinek sorsa.
Lelkek izzó vágyát,
hogy méltón köszöntse:
létezik az Eszmény
színaranyba öntve
s így teremt általa
minden hívő lélek
földöntúliakkal
égi szövetséget.
Áhítva hatalmát
- mit szít belső kényszer –
nemzeti hitvallást
hordoz ez az ékszer!
Nem ábránd, valóság
kapcsolatban élni
általa s oltalmat
kap-e nép, ha kéri.
Létezik a Törvény
e tárgy neve által
s mennyei kegyelem
megnyilatkozással:
Szövetség és eskü
záloga örökre
Istent s hívő embert
végleg összekötve.
Állami jelképünk
közösségi kegytárgy,
dicső felségjelvény,
tárgyiasult tettvágy:
Szent Magyar Korona,
nemzetünknek éke,
Szent István fejdísze,
adj okot reményre!
A verses történelmi séta állomásai:
- Városháza és a Szent Korona hiteles másolata
- Pipo torony
- Koronázó bazilika, Nemzeti Emlékhely
- Szent István mauzóleuma
- Wathay Ferenc szobra
- Szent István-székesegyház
- Szent István lovasszobra
- 10-es huszárok emlékműve
- Országalma
- Vörösmarty Mihály emléktábla
- Fekete Sas szálló
- Corpus Hungaricum szobor
- Olimpiai Emlékmű
- Gyergyószentmiklósi áldozatok emlékköve és kopjafája