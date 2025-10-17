október 17., péntek

Versbe szedett történelem

1 órája

Lélekemelő séta Wilhelm Ottóval a koronázó városban - 1. rész

A Fejér Megyei Hírlapban egykor megjelent írások is ihlették azt a tematikus turisztikai sétát, amely egy ideje már egyedülálló módon, az internet segítségével vezeti a helybélieket és a koronázó városba látogatókat a legfontosabb helyi nevezetességekhez, műalkotásokhoz, épületekhez.

Tihanyi Tamás

A megvalósítók szándékai szerint lélekemelő séta egy ismert lokálpatrióta kalauzolása mellett történik meg, hiszen az ötletgazda Wilhelm Ottó költő, gyermekorvos és genetikus, a Vörösmarty Társaság tagjának verseit hallgatva ébredhet rá az érdeklődő a magyarság múltjának kőbe dermedt, dicsőséges, vagy éppen szomorú emlékeire. Az új turisztikai program „Versbe szedett történelem” címmel vállalkozott Székesfehérvár köztéri értékeinek megismertetésére. Az országban biztosan egyedülálló verses városismereti, helytörténeti kirándulás megvalósításának tervéhez a Tourinform Iroda és a Fehérvár Médiacentrum mellett a vármegye hírportálja, a FEOL is csatlakozott, ezért sorozatban – a versekkel együtt – mutatjuk be a látnivalókat.

A székesfehérvári Városháza a barokk tér egyik legszebb épülete
Forrás: szekesfehervar.hu

A Városháza őrzi a Szent Korona másolatát

Minden Székesfehérvárra látogató rácsodálkozik a koronázó város ékkövének tisztelt épületre, amely természetesen műemlék, nélküle csonka, foghíjas volna Magyarország egyik legszebb, barokkos hangulatú tere. A kaput két oldalról egy-egy alkotás, az Igazságosság (Justitia) és az Okosság (Prudentia) szobra őrzi. Már a 17. században azon a helyen intézték a fehérvári polgárok ügyes-bajos ügyeit, aztán ez a későbbi időkben sem változott meg jelentősen. Országos népszerűségre tett szert a Városháza az 1938-as millenniumi esztendőben, amikor az udvaron rendezték meg a kihelyezett országgyűlést, ahol Horthy Miklós kormányzó mellett ott voltak a haza akkori legnagyobb szellemi vezetői, államférfijai. Nem túlzás azt állítani, hogy Székesfehérvár arculata akkor, a Szent István évre vált olyanná, amilyennek ma ismerjük és szeretjük. A kihelyezett országgyűlésen döntöttek egyebek mellett arról is, hogy augusztus 20-án Szent István, az első keresztény magyar király öröksége előtt nemzeti ünnepen és munkaszüneti napon tisztelegjen az ország és a magyarság a világ minden táján.

A Városháza emeleti folyosóján Aba-Novák Vilmos falfestménye az 1938-as emlékév eseményeit örökítette meg. A Díszteremben található monumentális Kontuly Béla-szekkó mellett a polgármesteri iroda is kincseket rejt: ott őrzik Pekáry István híres gobleinképét, mely az 1939-es világkiállításon a magyar pavilon büszkeségeként aranyérmet nyert. Minden vendégnek megmutatják a Szent Korona, az Országalma és a koronázási kard hiteles másolatát, ezek a Tourinform Iroda segítségével bárki számára látogathatók.

A Városháza díszkivilágítással
Forrás: szekesfehervar.hu

Wilhelm Ottó

Corona Sacra Hungariæ

Lelkek izzó vágyát,

hogy méltón köszöntse

létezhet-e eszmény

színaranyba öntve,

S teremhet általa

hittel táplált lélek

földöntúliakkal

égi szövetséget?

Áhítva hatalmát

- mit szít belső kényszer-

nemzeti hitvallást

hordozhat-e ékszer?

Ábránd vagy valóság

kapcsolatot vélni

általa s oltalmat,

ha azt egy nép kéri?

Létezhet-e törvény

egy tárgy neve által

s mennyei kegyelem

megnyilatkozással,

szövetség és eskü

záloga örökre,

Istent s hívő embert

végleg összekötve?

Állami jelképünk,

közösségi kegytárgy,

dicső felségjelvény,

tárgyiasult tettvágy:

Szent Magyar Korona

mit jelent a tested?

Hogy a szolgálatért

szövetkező szentek

földi tetteikért

üdvösséget nyernek,

ezt jelzi az abroncs:

reményt és kegyelmet.

Életfák közt trónol

az Egy Igaz Isten,

Tőle kapunk mindent,

hozzá méltó nincsen.

Szűz Mária, Jézus

érettünk szenvedtek,

nekik fohászkodni

hívő nem feledhet…

Így ölt testet függés

s lesz jelvény az ima:

hittel fogalmazott

bizonyság, mágia.

Így üzen az ékszer

menny és föld jelképe:

benne közakarat

s törvény összeégve.

Napba öltözötten

Boldogasszony óvja

s így nyer rendeltetést

híveinek sorsa.

Lelkek izzó vágyát,

hogy méltón köszöntse:

létezik az Eszmény

színaranyba öntve

s így teremt általa

minden hívő lélek

földöntúliakkal

égi szövetséget.

Áhítva hatalmát

- mit szít belső kényszer –

nemzeti hitvallást

hordoz ez az ékszer!

Nem ábránd, valóság

kapcsolatban élni

általa s oltalmat

kap-e nép, ha kéri.

Létezik a Törvény

e tárgy neve által

s mennyei kegyelem

megnyilatkozással:

Szövetség és eskü

záloga örökre

Istent s hívő embert

végleg összekötve.

Állami jelképünk

közösségi kegytárgy,

dicső felségjelvény,

tárgyiasult tettvágy:

Szent Magyar Korona,

nemzetünknek éke,

Szent István fejdísze,

adj okot reményre!
 

A Szent Korona másolatát minap Cser-Palkovics András polgármester mutatta meg vendégének, Szabó Katalin négyszeres olimpiai bajnoknak
Forrás: Simon Erika

A verses történelmi séta állomásai:

  • Városháza és a Szent Korona hiteles másolata
  • Pipo torony
  • Koronázó bazilika, Nemzeti Emlékhely
  • Szent István mauzóleuma
  • Wathay Ferenc szobra
  • Szent István-székesegyház
  • Szent István lovasszobra
  • 10-es huszárok emlékműve
  • Országalma
  • Vörösmarty Mihály emléktábla
  • Fekete Sas szálló
  • Corpus Hungaricum szobor
  • Olimpiai Emlékmű
  • Gyergyószentmiklósi áldozatok emlékköve és kopjafája




 

 

