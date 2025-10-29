42 perce
Új kulturális térrel, galériával gazdagodott Székesfehérvár (galéria)
A Krajczáros Alapítvány gondoskodása mellett az elmúlt hónapokban rendbe hoztak egy helyiséget a székesfehérvári Berényi úton, az egykori Pracsler kocsma feletti emeleten: az idősebb fehérváriak legalábbis így találhatják meg a legegyszerűbben a helyszínt, ahol ezután kiállítások, alkotótáborok gyarapítják majd a vármegyeszékhely kulturális életét. Az ünnepélyes megnyitót szerdán délután rendezték meg.
Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap
Az érdeklődőket, barátokat, támogatókat – közöttük Dancs Norbertet, a Fejér Vármegyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatalának vezetőjét és Simon László ügyvezetőt, vállalkozót – Németh István, a Krajczáros Alapítvány elnöke köszöntötte.
Először Simon László vállalkozó édesapjáról beszélt, akit bizonyára sokan ismertek a koronázó városban. Sok más közéleti tevékenysége mellett – a vármegye közgyűlésének is tagja volt – ő ápolta a Magyar Királyi 17-es Honvéd Gyalogezred emlékét, 2016-ban fiával ő adományozta a híres alakulat csapatzászlójának másolatát, amit Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere, valamint a helyőrségben települt katonai szervezetek képviselői vettek át a Zichy-ligetben lévő emlékműnél. Fia, ifjabb Simon László térítésmentes használatra ajánlotta fel a Krajczáros Alapítvány javára azt a 150 négyzetméteres helyiséget a Berényi úton, a jelenlegi Vadászkürt Vendéglő mellett, amely a jövőben galériaként és alkotóműhelyként szolgálja majd az alapítvány hagyományőrző és kulturális céljait.
– Ha sokan akarnak valami jót, akkor annak általában eredmény a vége – jelentette ki Németh István. Hozzátette: ebben az esetben is ez történt. – Elképzelésünk az, hogy rotációs elven, rendszeresen lesz mód elsősorban festménykiállítások és alkotótáborok lebonyolítására, de más művészeti ágak képviselőinek bemutatkozásától, illetve a városunkban működő egyéb civil szervezetek kezdeményezései elől sem zárkózunk el. A birtokba és használatba vételhez szükséges volt a villanyszerelés, a faljavítás, a festés, az alapos takarítás, ezt a munkát önkénteseinkkel és partnereinkkel elvégeztük, de a fenntartáshoz még némi anyagiakra szükségünk lesz. Céljaink érdekében jelentős civil összefogás formálódott, önkéntes munkatársaink mellett vállalkozók segítettek már eddig is abban, hogy mielőbb elkészüljön az „objektum”.
Németh István beszélt arról is, hogy a székeket például Lovasberényből kapták, a kárpitozást baráti szakmunkások végezték el. A kiállítótér neve Krajczáros Galéria lesz, de minden lehetséges alkalommal viseli majd tiszteletből és emlékül a tavaly elhunyt lokálpatrióta hazafi, Simon László nevét is. Az ünnepségen szólásra jelentkezett egy adományozó látogató, Várkonyi Gábor nyugállományú alezredes, aki köszöntő szavai után egy festményét ajánlotta fel a galéria számára.
Új kulturális térrel, galériával gazdagodott SzékesfehérvárFotók: Nagy Norbert / FMH
– Törekvéseink valóra váltásával reményeim szerint hiánypótló szerepet töltünk be Székesfehérvár kulturális életében, hiszen új képességekkel leszünk felruházva. A jövőbeni tárlatokhoz és egyéb tervezett eseményekhez megfelelő számú berendezési tárgyakkal, eszközökkel rendelkezünk, a 2013-ban kezdett és máig folyamatban lévő, jól prosperáló „Ecsettel a békéért” című nemzetközi léptékű projektünk jegyében szervezetünknek mintegy ezerkétszáz festmény van a birtokában. Eddig száztíz hazai és külhoni kiállítást bonyolítottunk, öt országból közel kétszáz fős kortárs alkotói közösséget fogunk össze, akik közé nem kevés székesfehérvári, illetve környékbeli, jellemzően nyugdíjas, és részben fiatalabb partnerünk tartozik.
Németh István arra hívta fel az első galérialátogatók figyelmét, hogy rövidesen, november 11-én 11 órakor az első világháború befejezésének emlékére ismét nemzetközi gyertyagyújtási akció lesz, ez már régi hagyomány, a csatlakozás továbbra is kötetlen. Székesfehérváron 11 helyszínen 11 civil szervezet az esemény házigazdája, a harangok Spányi Antal megyés püspök áldásával szólalnak majd meg.