Új kulturális térrel, galériával gazdagodott Székesfehérvár (galéria)

Az érdeklődőket, barátokat, támogatókat – közöttük Dancs Norbertet, a Fejér Vármegyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatalának vezetőjét és Simon László ügyvezetőt, vállalkozót – Németh István, a Krajczáros Alapítvány elnöke köszöntötte.

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

Először Simon László vállalkozó édesapjáról beszélt, akit bizonyára sokan ismertek a koronázó városban. Sok más közéleti tevékenysége mellett – a vármegye közgyűlésének is tagja volt – ő ápolta a Magyar Királyi 17-es Honvéd Gyalogezred emlékét, 2016-ban fiával ő adományozta a híres alakulat csapatzászlójának másolatát, amit Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere, valamint a helyőrségben települt katonai szervezetek képviselői vettek át a Zichy-ligetben lévő emlékműnél. Fia, ifjabb Simon László térítésmentes használatra ajánlotta fel a Krajczáros Alapítvány javára azt a 150 négyzetméteres helyiséget a Berényi úton, a jelenlegi Vadászkürt Vendéglő mellett, amely a jövőben galériaként és alkotóműhelyként szolgálja majd az alapítvány hagyományőrző és kulturális céljait.

– Ha sokan akarnak valami jót, akkor annak általában eredmény a vége – jelentette ki Németh István. Hozzátette: ebben az esetben is ez történt. – Elképzelésünk az, hogy rotációs elven, rendszeresen lesz mód elsősorban festménykiállítások és alkotótáborok lebonyolítására, de más művészeti ágak képviselőinek bemutatkozásától, illetve a városunkban működő egyéb civil szervezetek kezdeményezései elől sem zárkózunk el. A birtokba és használatba vételhez szükséges volt a villanyszerelés, a faljavítás, a festés, az alapos takarítás, ezt a munkát önkénteseinkkel és partnereinkkel elvégeztük, de a fenntartáshoz még némi anyagiakra szükségünk lesz. Céljaink érdekében jelentős civil összefogás formálódott, önkéntes munkatársaink mellett vállalkozók segítettek már eddig is abban, hogy mielőbb elkészüljön az „objektum”.

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

Németh István beszélt arról is, hogy a székeket például Lovasberényből kapták, a kárpitozást baráti szakmunkások végezték el. A kiállítótér neve Krajczáros Galéria lesz, de minden lehetséges alkalommal viseli majd tiszteletből és emlékül a tavaly elhunyt lokálpatrióta hazafi, Simon László nevét is. Az ünnepségen szólásra jelentkezett egy adományozó látogató, Várkonyi Gábor nyugállományú alezredes, aki köszöntő szavai után egy festményét ajánlotta fel a galéria számára.