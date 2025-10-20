Száz éves lenne Moskovszky Éva kultúrtörténész (galéria)

A székesfehérvári városháza díszterme adott otthont annak az emlékkonferenciának, melyet Moskovszky Éva tiszteletére szerveztek. A Hetedhét Játékmúzeum közel ötezer darabos kollekciójának gyűjtője, Moskovszky Éva most lenne száz éves.

Egy életművet ünnepeltek a városházán

– Egy rendkívüli emberre emlékezünk, és egy rendkívüli életművet ünnepelhetünk ma, Moskovszky Éva születésének 100. évfordulóján. Szerettük volna az évfordulót kicsit emelkedettebbé, de egyúttal személyessé is tenni, egész évben igyekeztünk rendezvényeinkkel is kapcsolódni az évfordulóhoz, de leginkább őhozzá. A mai napon szeretnénk újra hallani a hangját, követni a gondolatait, elmélyedni a gyűjteményében és felhangosítani azt az üzenetet, hogy a Moskovszky-gyűjtemény nem csak szívet melengető játékvilág, hanem kimeríthetetlen kultúrtörténeti kincsesláda is.” – mondta a konferencia megnyitásának kezdetén Nagy Veronika, a Hetedhét Játékmúzeum vezetője, aki, beszédét követően felkérte a város vezetőjét, hogy mondja el ünnepi köszöntőjét.

Most lenne száz éves a gyűjtő

– A polgármesteri munka egyik szépsége, a kihívások mellett, hogy rendszeresen köszönthetem a 100. születésnapját ünneplő polgárokat. Milyen jó lett volna, ha Éva néni is megéri ezt a kerek születésnapot. Minden százévesnek azt szoktam kívánni, hogy a 105. születésnapján is köszönthessék, köszönthessük őt. Biztos vagyok benne, hogy Éva nénire a 105. születésnapján is emlékezni fogunk, mert ő ezt minden szempontból megérdemli!” – fogalmazott Székesfehérvár polgármestere. Cser-Palkovics András arról is beszélt, hogy a Moskovszky-gyűjtemény ma már önálló múzeumi egységként, a város egyik legszebben felújított épületében működik, és csal sok-sok látogatónak mosolyt az arcára az év szinte minden napján. Ennek kapcsán a polgármester köszönetet mondott a Hetedét Játékmúzeumnak a méltó konferencia megszervezéséért, és mindenkinek, aki a páratlan gyűjteményt őrzi, gondozta és gondozza jelenleg is.

Önmagának állított emléket

– Száz év elteltével az a meggyőződésünk, hogy kivételes életpályára enged visszatekinteni a kerek évforduló. Moskovszky Éva a társaság vezéregyénisége volt, játéktörténeti tudásával, annak átadásával szellemi vezérünkké vált. „Moskovszky Éva maga állított emléket magának gyűjteményével, ezt csupán nem volt szabad veszni hagyni. Áldassék Székesfehérvár, valamint Illyés Tünde neve, aki sikerrel és hatalmas odaadással segítette, hogy a gyűjtemény otthonra találjon Székesfehérváron. Köszönjük a városnak, hogy immár nem csak őrzője, hanem tulajdonosa is a páratlan kincseknek. Kívánom, hogy a gyűjtemény új és új meglepetéseket hozzon a látogatóknak, s a most kezdődő újabb 100 évéhez sok sikert kívánok – tolmácsolta a Kiss Áron Magyar Játék Társaság jókívánságait Györgyi Erzsébet, a szervezet elnöke.