Száz éves lenne Moskovszky Éva kultúrtörténész (galéria)
Moskovszky Éva játék- és kultúrtörténész, babagyűjtőt senkinek sem kell bemutatni, hiszen neki köszönhető a Fehérvári Babamúzeum, illetve a Hetedhét Játékmúzeum létrejötte. A szenvedélyes gyűjtő most lenne száz éves. A születésének évfordulójára szervezett konferencia október 20-án volt.
Fotó: Fehér Gábor / FMH
A székesfehérvári városháza díszterme adott otthont annak az emlékkonferenciának, melyet Moskovszky Éva tiszteletére szerveztek. A Hetedhét Játékmúzeum közel ötezer darabos kollekciójának gyűjtője, Moskovszky Éva most lenne száz éves.
Egy életművet ünnepeltek a városházán
– Egy rendkívüli emberre emlékezünk, és egy rendkívüli életművet ünnepelhetünk ma, Moskovszky Éva születésének 100. évfordulóján. Szerettük volna az évfordulót kicsit emelkedettebbé, de egyúttal személyessé is tenni, egész évben igyekeztünk rendezvényeinkkel is kapcsolódni az évfordulóhoz, de leginkább őhozzá. A mai napon szeretnénk újra hallani a hangját, követni a gondolatait, elmélyedni a gyűjteményében és felhangosítani azt az üzenetet, hogy a Moskovszky-gyűjtemény nem csak szívet melengető játékvilág, hanem kimeríthetetlen kultúrtörténeti kincsesláda is.” – mondta a konferencia megnyitásának kezdetén Nagy Veronika, a Hetedhét Játékmúzeum vezetője, aki, beszédét követően felkérte a város vezetőjét, hogy mondja el ünnepi köszöntőjét.
Most lenne száz éves a gyűjtő
– A polgármesteri munka egyik szépsége, a kihívások mellett, hogy rendszeresen köszönthetem a 100. születésnapját ünneplő polgárokat. Milyen jó lett volna, ha Éva néni is megéri ezt a kerek születésnapot. Minden százévesnek azt szoktam kívánni, hogy a 105. születésnapján is köszönthessék, köszönthessük őt. Biztos vagyok benne, hogy Éva nénire a 105. születésnapján is emlékezni fogunk, mert ő ezt minden szempontból megérdemli!” – fogalmazott Székesfehérvár polgármestere. Cser-Palkovics András arról is beszélt, hogy a Moskovszky-gyűjtemény ma már önálló múzeumi egységként, a város egyik legszebben felújított épületében működik, és csal sok-sok látogatónak mosolyt az arcára az év szinte minden napján. Ennek kapcsán a polgármester köszönetet mondott a Hetedét Játékmúzeumnak a méltó konferencia megszervezéséért, és mindenkinek, aki a páratlan gyűjteményt őrzi, gondozta és gondozza jelenleg is.
Önmagának állított emléket
– Száz év elteltével az a meggyőződésünk, hogy kivételes életpályára enged visszatekinteni a kerek évforduló. Moskovszky Éva a társaság vezéregyénisége volt, játéktörténeti tudásával, annak átadásával szellemi vezérünkké vált. „Moskovszky Éva maga állított emléket magának gyűjteményével, ezt csupán nem volt szabad veszni hagyni. Áldassék Székesfehérvár, valamint Illyés Tünde neve, aki sikerrel és hatalmas odaadással segítette, hogy a gyűjtemény otthonra találjon Székesfehérváron. Köszönjük a városnak, hogy immár nem csak őrzője, hanem tulajdonosa is a páratlan kincseknek. Kívánom, hogy a gyűjtemény új és új meglepetéseket hozzon a látogatóknak, s a most kezdődő újabb 100 évéhez sok sikert kívánok – tolmácsolta a Kiss Áron Magyar Játék Társaság jókívánságait Györgyi Erzsébet, a szervezet elnöke.
Emlékkonferencia Moskovszky Éva tiszteletéreFotók: Fehér Gábor / FMH
Felidézték a kezdeteket
A megnyitót követően elindult egy kerekasztal beszélgetés, melynek keretében azt az időszakot idézték fel, amikor 1998-ban a száz éve született gyűjtő letétbe helyezte Székesfehérváron a múzeum ma is léátható darabjait. A múltat úgy idézték fel, hogy mazsoláztak Moskovszky Éva és a fehérvári múzeum szakembere, Illyés Endréné Ötvös Tünde (Tücsi) közötti levelezésekből. A beszélgetés során kiderült, hogy a múzeumoknak nincs vagy elenyésző a játékokat felsorakoztató gyűjteménye, és még ha valamelyik intézménynek van is, azokat ritkán adják oda másnak. Így kerültek aztán a gyűjtemény darabjai az őket megillető helyre és lettek 2011-ig a Szent István Király Múzeum részei, Fehérvári Babaház néven, majd végül az azóta is tömegeket vonzó Hetedhét Játékmúzeum alkotóelemei. A közel ötezer darabból álló gyűjteményt a Hiemer-házban láthatják az érdeklődők.
Kerekasztal beszélgetés és könyvbemutató
A konferencia azonban nem ért véget a kezdeteket rejtő múlt felidézésével, ugyanis Kalmár Ágnes, a Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely nyugalmazott intézményvezetője, Gergely Katalin, a Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Kortárs Galéria nyugalmazott intézményvezetője és Vígh Annamária, a Magyar Nemzeti Galéria főigazgató helyettese Benkő Andrea újságíró moderálásával beszélgetett Moskovszky Éva kivételes életművéről.
Az emléknap utolsó felvonását már nem a városháza dísztermében tervezték levezényelni, hanem a Hetedhét Játékmúzeumban, ahol Nagy Veronika „Díszes Társaság – a Moskovszky-gyűjtemény babái” címmel íródott, tematikus műtárgykatalógusa került a figyelem középpontjába.